10 acolytes Disney classés par utilité

Aucun héros ou héroïne Disney n’est complet sans un acolyte. Qu’ils prennent la forme d’un animal parlant ou d’une autre créature de conte de fées, les acolytes sont importants. Bien que le protagoniste de chaque conte classique de Disney doive prendre des mesures pour conduire sa propre histoire, beaucoup d’entre eux ne seraient rien sans leurs amis serviables qui souvent n’obtiennent pas la moitié du crédit qu’ils méritent.

Les acolytes Disney les plus utiles sont ceux qui sacrifient tout pour aider les personnages principaux, en restant toujours fidèles quelles que soient les circonstances. Continuez à lire pour voir notre classement officiel des acolytes Disney les plus utiles.

10 Cendrillon: Jaq et Gus

Jaq et Gus (et le reste des amis animaux de Cendrillon) sont parmi les acolytes Disney les plus sous-estimés qui existent. Bien sûr, c’est la magie de la marraine de fée qui transforme réellement Cendrillon en elle-même prête pour le ballon, mais la magie utilise Jaq, Gus et le gang pour amener Cendrillon au ballon.

Il y a aussi la façon dont les amis animaux de Cendrillon l’aident à se préparer pour le bal la première fois avant même que la marraine fée ne se présente, et la façon dont ils l’aident à sortir de la pièce après que sa belle-mère l’a enfermée à l’intérieur.

9 Dame et le clochard: Jock et Trusty

Deux acolytes que beaucoup de fans de Disney oublient sont Jock et Trusty de The Lady and the Tramp. Ces deux-là prennent un certain temps pour se réchauffer à Tramp, mais ils sont de bons amis pour Lady et la surveillent toujours, avant et après qu’il se présente.

Quand ils découvrent que le vagabond a vraiment à cœur ses meilleures intentions, ils poursuivent le chariot qui le mène à la livre et l’arrête à temps pour que Jim Dear et Darling lui sauvent la vie. Trusty, en particulier, perd presque sa vie juste pour sauver Tramp.

8 La petite sirène: Sebastian et Flet

Avant qu’Ariel ne finisse heureuse avec le prince Eric, elle passe beaucoup de temps seule dans l’océan à rêver d’une vie plus heureuse. Flounder est un excellent acolyte parce que sa société la garde probablement saine d’esprit pendant cette période où aucun de ses amis sirènes ne peut comprendre son désir de visiter la surface.

Sebastian est également un acolyte utile car il essaie d’avertir Ariel à l’avance pour faire attention à la colère de son père, il lui donne des conseils solides (qu’elle ignore) et il essaie même de l’aider à obtenir un baiser du prince.

7 Le renard et le chien: Big Mama

Le Fox and the Hound ne serait pas possible sans Big Mama, la chouette sage qui obtient à peine le crédit qu’elle mérite pour son rôle dans l’histoire. Non seulement elle offre sagesse et conseils à Tod alors qu’il grandit, mais c’est aussi elle qui l’a uni à Widow Tweed en premier lieu.

C’est l’histoire réconfortante d’un chiot et d’un bébé renard qui deviennent amis contre toute attente, mais Tod n’aurait pas survécu pour devenir ami avec Copper si Big Mama n’était pas intervenu et l’avait amené à Widow Tweed.

6 Peter Pan: Clochette

Tinker Bell pourrait refuser de coopérer avec Peter Pan la plupart du temps et rejeter complètement l’idée d’accueillir Wendy et les garçons dans le gang de Neverland, mais cela ne signifie pas qu’elle est un acolyte inutile. En fait, c’est la poussière de lutin qui permet à Wendy et aux garçons de voler en premier lieu. Donc, sans Tinker Bell, les enfants Darling n’auraient jamais quitté Londres.

En plus de cela, Tinker Bell sauve également Peter de la bombe que le capitaine Hook lui envoie, se sacrifiant dans le processus pour le sauver.

5 Blanche Neige Et Les Sept Nains: Les Sept Nains

C’est peut-être le prince qui sauve Snow White du poison de la méchante reine en l’embrassant, mais Snow White a encore beaucoup de raisons de remercier les nains. On pourrait dire que Blanche-Neige ne survivrait même pas assez longtemps pour manger la pomme empoisonnée sans eux, car ils lui donnent un endroit pour rester.

Les nains ne sont pas assez rapides pour empêcher Snow White de manger la pomme, mais ils sont assez courageux pour poursuivre la méchante reine et la chasser à flanc de falaise, où elle finit par mourir à la suite de la foudre.

4 Le Roi Lion: Timon et Pumbaa

Timon et Pumbaa sont deux des acolytes Disney les plus adorables et les plus emblématiques et tout héros serait fier de les avoir comme joueurs d’équipe. Bien que ce duo de suricates et de phacochères n’ait pas beaucoup de force contre les lions et les hyènes, ils sont toujours extrêmement utiles à Simba pendant qu’il se ressaisit.

Quand il est encore un petit errant dans le désert, ils le sauvent et l’adoptent comme l’un d’eux. Ils lui tiennent compagnie alors qu’il grandit loin de sa famille et l’aident ensuite à vaincre finalement Scar en distrayant les hyènes.

3 La Belle au bois dormant: Flore, Faune et Merryweather

Parmi toutes les fées Disney, Flora, Fauna et Merryweather de Sleeping Beauty sont parmi les plus utiles. Ces trois bonnes fées guettent la princesse Aurora dès sa naissance, ne reculant devant rien pour la protéger de Maléfique.

C’est la magie des fées qui aide le prince Philip à s’échapper du donjon et à vaincre le dragon, mais ils offrent beaucoup plus d’aide que cela. Ces femmes magiques sacrifient en réalité seize ans de leur propre vie pour élever un enfant qui n’est pas le leur, simplement parce qu’elles sont fidèles au roi et à la reine.

2 Aladdin: le génie

Il ne fait aucun doute que le génie est l’un des acolytes Disney les plus utiles à avoir et celui que la plupart des fans de Disney aimeraient avoir derrière eux dans la vraie vie. Le Génie est lié par les limites des règles de la lampe, ce qui signifie qu’il doit servir son maître et ne peut faire que trois souhaits, qu’il le veuille ou non. Mais il est toujours un acolyte super puissant.

Avec l’aide du génie, Aladdin parvient à s’échapper de la grotte des merveilles, à devenir un prince et à rencontrer Jasmine, et à échapper à la quasi-noyade dans l’océan.

1 Pinocchio: Jiminy Cricket

Le premier compagnon animal parlant, Jiminy Cricket de Pinocchio en tête de liste comme étant le plus utile. Ce petit insecte aide Pinocchio à survivre aux événements de l’histoire après lui avoir appris à siffler, mais ses conseils aident également à façonner Pinocchio en une âme gentille et décente et l’avertissent d’un danger imminent.

Pinocchio passe beaucoup de temps à ignorer les conseils de Jiminy, mais Jiminy ne l’abandonne jamais vraiment. Sa loyauté le mène même au fond de l’océan.

