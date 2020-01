10 acteurs que nous voulons voir dans un redémarrage de la planète interdite

Forbidden Planet est l’un de ces incroyables films de science-fiction qui ont forcé tout le monde à améliorer son jeu afin de rester compétitif. C’était l’un des premiers films de science-fiction des années 50 qui se prenait au sérieux et abordait un sujet qui allait bien au-delà des petits hommes verts en costume de caoutchouc. En effet, le film a remis en question la nature même de notre psyché et les dangers sombres qui s’y cachent. Certains ont flirté avec la possibilité d’un remake de Forbidden Planet, mais jusqu’à présent, l’ardoise reste dans les boules à mites.

CONNEXES: Top 10 des films de science-fiction qui n’ont jamais eu de suites

Si les fans étaient en charge du casting, ils choisiraient ces acteurs fantastiques pour remplir les personnages de Forbidden Planet. Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec cette liste? Continuez à lire pour le découvrir!

10 Garrett Hedlund (Youngerford)

Le personnage de Youngerford est mieux connu comme l’un des trois membres d’équipage réprimandé par le commandant Adams pour avoir omis de détecter un intrus inconnu qui a fait son chemin à bord du navire. Il n’y a pas grand-chose d’autre à faire, c’est pourquoi un remake pourrait élargir le personnage de Youngerford d’une manière ou d’une autre.

Garrett Hedlund pourrait assumer ce rôle. Il a une stature physique et une apparence similaires à l’acteur d’origine Jimmy Thompson. Pour approfondir l’histoire, Youngerford pourrait finir par être encordé dans un sous-complot par lequel son personnage est en colère contre sa réprimande et sa punition subséquente et fait quelque chose de téméraire qui finit par mettre l’équipage en danger.

9 Daniel Gillies (Bosun)

Dans le film original, Bosun n’était guère plus qu’un contremaître de la construction, mais un remake pourrait également servir à étendre son rôle. Daniel Gillies a la même stature robuste que l’acteur d’origine George Wallace et pourrait facilement retirer ce genre de rôle.

Il est également assez talentueux pour amener son personnage dans une direction plus développée. Cela nécessiterait un script solide, car le matériel source original ne laisse pas beaucoup d’informations sur l’histoire de Bosun.

8 David Tennant (cuisinier)

Earl Holliman a dépeint le cuisinier du navire dans le film original, et c’était plutôt un peu pour ajouter un peu de relief comique dans un film qui était (pour son temps) plutôt effrayant. Un remake pourrait voir le rôle élargi avec une sous-intrigue qui va au-delà du simple fait que Robby le robot prépare une montagne de hooch. Alors que la représentation du personnage par Holliman était en effet un point culminant du film, nous aimerions voir David Tennant tenter le coup et aller dans une nouvelle direction.

Naturellement, l’accent écossais / britannique de Tennant pourrait bien le servir ici, avec beaucoup d’argot et de charme britanniques pour l’accompagner. Il a prouvé qu’il était plus que capable dans des rôles comiques, des expressions exagérées comme le dixième Doctor Who, à son virage comique méchant en tant que Crowley dans Good Omens d’Amazon. Relâchez-le, laissez-le sortir du scénario et voyez ce qui se passe.

7 Jake Gyllenhaal (ingénieur en chef Quinn)

Nous pensions que le personnage de Richard Anderson, le chef Quinn, avait vérifié sans cérémonie dans le film original, et nous voudrions voir son rôle élargi si un remake devait se produire. Après tout, un ingénieur en chef ne devrait-il pas suivre lors d’une inspection de l’ancienne technologie extraterrestre? Il y a de la place pour que l’histoire respire ici, en prenant des personnages en arrière-plan et en leur donnant plus de temps à l’écran.

CONNEXES: 10 choses que nous avons apprises après avoir regardé le nouveau Top Gun: Maverick Trailer

Jake Gyllenhaal a un look de type “ingénieur en chef”, avec son visage curieux et un désir apparent d’apprendre. S’il est manipulé correctement, Quinn pourrait servir de personnage central qui enfonce un peu trop son nez dans la technologie Krell, gagnant ainsi la colère subconsciente du Dr Morbius. Vous savez ce qui vient ensuite!

6 Margot Robbie (Altaira Morbius)

Margot Robbie a fait ses preuves en tant qu’actrice très polyvalente qui peut jouer n’importe quoi, d’un super-méchant dérangé (Suicide Squad) à l’amante immortelle de Tarzan, Jane (The Legend of Tarzan). Elle a également un visage plein d’émerveillement, un trait qui lui servirait bien si elle incarnait Altaira Morbius. Le rôle requiert un certain degré d’innocence et de naïveté, ainsi qu’un intellectuel vif.

Elle ressemble également suffisamment à l’actrice originale Anne Francis, ce qui contribuerait grandement à ajouter de la nostalgie à un remake. Nous sommes assez convaincus qu’elle a suffisamment de prouesses pour surmonter le traumatisme que le personnage endure finalement lorsque les sombres pensées psychiques de Morbius sont canalisées vers l’extérieur.

5 Benedict Cumberbatch (Robby le robot)

Il a déjà interprété Smaug le dragon dans la trilogie Hobbit de Peter Jackson, alors pourquoi ne pas mettre Benedict Cumberbatch dans le rôle de voix du robot intergalactique préféré de tout le monde? Marvin Miller a fait un travail merveilleux (quoique ingrat) en représentant la voix de Robby dans l’original de 1956, et Cumberbatch serait un suivi naturel. Il n’a pas la livraison tonitruante de baryton de Miller, mais ce n’est pas une mauvaise chose.

Cumberbatch pourrait s’approprier le rôle en empruntant une voie légèrement différente, quoique similaire. Ce serait l’occasion pour Cumberbatch d’injecter un peu de son accent anglais dans le rôle, pour donner à Robby une prestation plus classe. De plus, cela ne nécessiterait pas beaucoup de traitement numérique de la voix, car Cumberbatch a déjà tout ce dont il a besoin pour donner une représentation précise du personnage, dès la sortie de la boîte.

4 Sam Worthington (Lieutenant Jerry Farman)

Le personnage de Jerry Farman était à parts égales militaire et joueur lubrique. Après avoir rencontré le Dr Morbius et son jeune médecin Altaira, il tente de séduire ce dernier, pour être expulsé par le commandant Adams. C’est à peu près jusqu’à ce que son personnage soit tué lors d’une bataille avec la mystérieuse créature énergétique, et nous pensons que c’était une occasion manquée.

Un remake du film pourrait avoir Farman pousser sa chance en obsédant tellement sur Altaira que le Dr Morbius appelle la créature à le tuer directement, mettant en place un sous-complot terrifiant qui déclenche la paranoïa parmi l’équipage. Sam Worthington serait un grand acteur pour ce rôle. Il est suffisamment polyvalent pour invoquer un grand degré d’énergie sombre pour un personnage avec une morale moins que stellaire, et sa représentation de Jerry Farman pourrait finir par renforcer l’intrigue globale.

3 Kyle Chandler (Lieutenant “Doc” Ostrow)

Warren Stevens a dépeint le lieutenant trop curieux Ostrow dans le film original, et ses scènes avec Leslie Nielsen ont fourni un joli contrepoids entre le cerveau et le museau. Kyle Chandler est un acteur qui serait parfait pour ce genre de rôle. Il est plus intense émotionnellement que Stevens, ce qui conviendrait à son personnage; un homme obsédé par les propriétés améliorant le cerveau de la technologie Krell.

Le regard intrinsèquement bourru de Chandler devrait être un peu ajusté pour lui donner un sentiment d’intellectualisme, sans ressembler à un type de soldat à part entière. Cela signifie pas d’ombre à cinq heures pour cet acteur! Avec le bon script et le ton correct, Chandler pourrait certainement prendre le côté obsessionnel de Doc et le développer, pour améliorer l’histoire.

2 Ian McShane (Dr Edward Morbius)

Ian McShane a juste assez d’équilibre entre le bien et le mal pour retirer le caractère torturé du Dr Morbius. D’une part, Morbius est un père aimant et un scientifique dévoué qui est obsédé par son travail. De l’autre, c’est un génie instable qui a laissé par inadvertance le Génie hors de la bouteille, mais ne parvient pas à le remettre.

CONNEXES: 10 références de films et hommages cachés dans la franchise Solid Metal Gear

Ian McShane a suffisamment de présence pour jouer le rôle, et sa capacité étrange à jouer des personnages charismatiques auxquels vous êtes attiré, malgré leur nature indigne de confiance, est incroyable. La première moitié du film pourrait voir McShane revêtir son meilleur costume Winston de John Wick, tandis que le deuxième acte pourrait le voir invoquer la même énergie instable que sa représentation de Judas Iscariot dans Jesus of Nazareth en 1977.

1 Henry Cavill (commandant John J. Adams)

Cavill a obtenu notre vote pour le bon commandant. Il a déjà fait ses preuves comme un bon acteur, plus récemment dans la série Witcher de Netflix, mais il possède plusieurs autres éléments qui font de lui un excellent partenaire. Cavill peut dégager un look de gars sans paraître évident à ce sujet. Il projette également un peu d’introverti, ce qui l’aiderait dans des scènes plus psychologiquement intenses, comme des conflits avec le Dr Morbius.

Cavill est discret, et c’est son principal attrait. C’est un acteur droit qui, à son tour, incarnerait un militaire simple et sans fioritures. Il y a beaucoup d’acteurs qui pourraient jouer ce rôle, mais nous pensons que Cavill coche les bonnes cases, dans le bon ordre.

SUIVANT: Flèche: Top 10 des personnages préférés des fans, classés

Prochain

Amis: 10 raisons pour lesquelles Monica et Joey ne sont pas de vrais amis



A propos de l’auteur

Derek est un fou de la culture pop depuis qu’il est petit. Quand il sera temps de crier «Descends de ma pelouse», il le fera probablement avec l’épée buster de Cloud à la main. En attendant, Derek aime contribuer à la fois à ScreenRant et à TheGamer, alors assurez-vous de vérifier ses trucs!

En savoir plus sur Derek Draven