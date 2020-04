10 alternatives de zoom pour des appels vidéo multiplateformes plus sécurisés

Le zoom est devenu l’une des applications d’appel vidéo les plus utilisées, car le coronavirus s’est répandu dans le monde entier. Il est multiplateforme, gratuit et facile à mettre en place des appels pour les entreprises et les particuliers. Cependant, il présente de graves failles de sécurité et de confidentialité, dont les dernières ont été partagées aujourd’hui. Pour ceux qui recherchent de bonnes alternatives Zoom, suivez après la pause pour une gamme de choix à la fois professionnels et personnels.

Problème de FaceTime

FaceTime offre une grande expérience et un cryptage complet de bout en bout, mais malheureusement, il est limité aux appareils Apple. Mon collègue Ben Lovejoy vient d’écrire un excellent article d’opinion sur le moment idéal pour Apple d’étendre FaceTime à Android et Windows.

Ainsi, alors que FaceTime est une option privilégiée pour les appels en petit groupe entre tous les utilisateurs d’Apple, il ne peut pas être une solution viable pour les appels professionnels ou même pour les appels plus importants entre amis et famille.

Group FaceTime sur iPhone, iPad, iPod touch et Mac prend en charge les appels vidéo jusqu’à 32 personnes.

Continuons et examinons une grande variété d’alternatives Zoom de Microsoft, Google, Cisco, Logmein, une option open-source, et plus encore.

Et si vous cherchez un moyen d’éliminer le bruit de fond de n’importe quelle application ou service que vous utilisez, consultez la critique de Krisp par mon collègue.

Équipes Skype et Microsoft

Si vous cherchez une alternative solide aux appels jusqu’à 50 personnes, Skype est une belle option multiplateforme. Il est gratuit, a un bien meilleur bilan que Zoom pour la sécurité et la confidentialité et appartient à Microsoft.

Skype permet également le partage d’écran et d’autres fonctionnalités pratiques comme l’enregistrement d’écran. Vous pouvez trouver des liens de téléchargement pour à peu près n’importe quel appareil ici.

Si vous avez besoin d’une solution plus orientée métier qui intègre plus qu’un simple chat, Microsoft Teams est une option viable.

Ici, vous obtenez le chat, les appels vidéo et l’intégration d’autres produits logiciels Microsofts pour collaborer. Naturellement, cela est le plus propice aux entreprises qui utilisent déjà d’autres produits logiciels Microsoft comme Office 365.

Microsoft Teams commence à partir de 5 $ / mois par utilisateur. Découvrez plus de détails sur le site Web de Microsoft.

Google Hangouts Meet et Google Duo

Si vous êtes une entreprise investie dans les logiciels de Google, Hangouts Meet est l’alternative à Zoom ou aux équipes Microsoft que vous voudrez découvrir.

En particulier, Google a apporté un changement en raison de la pandémie mondiale qui offre gratuitement à tous les utilisateurs de G Suite la version premium de Hangouts Meet:

À partir de cette semaine, nous commencerons à déployer l’accès gratuit à nos capacités avancées de vidéoconférence Hangouts Meet à tous les clients G Suite et G Suite pour l’éducation dans le monde, notamment:

Réunions plus importantes, jusqu’à 250 participants par appel

Streaming en direct jusqu’à 100 000 téléspectateurs dans un domaine

La possibilité d’enregistrer des réunions et de les enregistrer sur Google Drive

En dehors de la mise à niveau temporaire gratuite, Hangouts Meet pour les entreprises et les organisations inclut des plans G Suite à partir de 6 $ / mois par utilisateur.

Du côté des consommateurs, Duo serait le concurrent gratuit de FaceTime / Skype de Google.

Cisco Webex, TeamViewer, GoToMeeting, Jitsi open source, plus

Ces options seraient plus comparables à Zoom car elles sont indépendantes des suites logicielles de Google ou Microsoft.

Cisco Webex et TeamViewer offrent des comptes personnels gratuits, tandis que GoToMeeting propose uniquement des plans payants pour les entreprises.

Notamment, Cisco Webex vient de mettre à niveau son niveau gratuit et fait deux autres offres pour les plans payants:

Plan gratuit amélioré

Premier mois gratuit lorsque vous souscrivez à un forfait mensuel payant

Quatre mois gratuits lors de l’achat d’un forfait annuel

Plus d’options

Parmi les autres options de petits développeurs qui pourraient valoir le détour, citons:

Vous avez une autre bonne alternative Zoom que nous n’avons pas mentionnée? Partagez-le dans les commentaires ci-dessous!

