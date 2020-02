10 alternatives Netflix qui diffusent des films et des émissions de télévision gratuitement – .

Netflix vient de publier sa liste de sorties de films et de séries de mars 2020, nous rappelant encore une fois pourquoi c’est de loin le meilleur service de streaming que le mois peut acheter. Le mois prochain seulement, Netflix publiera 55 films originaux, émissions et spéciaux originaux au cours du mois de mars. De plus, cela ne couvre même pas tout le contenu ajouté au catalogue de Netflix à partir d’autres studios. Il y a 33 nouveaux titres ajoutés à Netflix juste le 1er mars, puis 13 autres films et saisons complètes de spectacles répartis au cours du mois.

Il va sans dire que si vous avez Netflix, vous avez toujours quelque chose à regarder. En fait, il y a presque trop de contenu à regarder, c’est pourquoi nous organisons plusieurs rassemblements chaque mois pour partager des recommandations de films et d’émissions à essayer. Notre plus récent tour d’horizon a présenté 10 films et émissions sur Netflix que vous avez peut-être manqués en février, et nous avons reçu une tonne de bons commentaires, alors vérifiez-le si vous l’avez manqué. Aussi génial que soit Netflix, cependant, tout le monde ne veut pas payer 13 $ ou 16 $ chaque mois pour accéder au service. Même le plan de base à 9 $ s’additionne si vous avez un budget limité, et le plan lui-même est trop restrictif pour la plupart des gens. Si vous recherchiez d’excellentes alternatives à Netflix qui ne coûtent pas autant d’argent, nous allons vous faire mieux: nous avons rassemblé 10 alternatives Netflix qui vous permettent de diffuser des films et des émissions de télévision absolument gratuitement.

IMDb TV

IMDb TV est un nouveau service de streaming gratuit dont nous vous avons parlé récemment, et les gens l’ont vraiment adoré. Ce streamer émergent a un tas de films et d’émissions de télévision populaires que vous pouvez diffuser gratuitement sans payer un centime. Cela fonctionne dans votre navigateur Web bien sûr, mais aussi dans les applications IMDb, ce qui signifie que vous pouvez diffuser tout ce contenu gratuit directement sur votre appareil iOS ou Android!

Regarder la télévision IMDb

Redbox Free Live TV

Un autre tout nouveau service dont nous venons de vous parler au début du mois vient de Redbox, et il ne ressemble à aucune des autres alternatives de Netflix que nous allons couvrir dans cette rafle. Alors que tous les autres streamers que nous couvrons sont comme Netflix en ce qu’ils utilisent un modèle de streaming à la demande, Redbox Live Free TV utilise un modèle de télévision plus traditionnel.

Il y a un tas de chaînes différentes et elles diffusent toutes la télévision en direct, tout comme le nom du service le suggère. Vous y trouverez des actualités, du contenu sur la culture Web, des émissions humoristiques et même un tas de séries télévisées populaires comme les vidéos les plus amusantes d’Amérique, les fichiers médico-légaux, les querelles familiales et les mystères non résolus. Il est entièrement gratuit de regarder, même sans connexion, et vous pouvez le diffuser depuis le site Redbox ou depuis l’application Redbox sur n’importe quelle plate-forme.

Regarder Redbox Free Live TV

Crépiter

Crackle existe depuis longtemps et pourtant c’est toujours l’un des meilleurs endroits pour diffuser du contenu gratuitement. Comme c’est toujours le cas avec les services de streaming gratuits, vous ne trouverez aucune nouvelle version. Mais il y a beaucoup de films et d’émissions de télévision parmi lesquels choisir. La sélection comprend de nombreuses choses dont vous n’avez jamais entendu parler, mais vous trouverez également des favoris populaires. Vous pouvez regarder gratuitement chaque épisode de 3rd Rock From the Sun! C’est génial?!

Regarder Crackle

Kanopy

Kanopy est probablement le meilleur service de streaming dont vous n’avez jamais entendu parler. Et la meilleure partie est que vous y avez déjà accès sans même le savoir! Si vous avez une carte de bibliothèque ou si vous fréquentez l’université, vous avez probablement accès à l’énorme bibliothèque de Kanopy de milliers de films en streaming. Si vous n’avez pas de carte de bibliothèque, c’est une excellente raison d’aller en chercher une. Vous serez choqué de voir à quel point la sélection de streaming est impressionnante, et il existe des applications Kanopy pour chaque plate-forme principale, y compris iOS, Android, Fire TV, Roku, Apple TV, etc.

Regardez Kanopy

Hoopla

Hoopla est comme Kanopy en ce sens que vous pouvez y accéder gratuitement tant que vous avez une carte de bibliothèque et que votre bibliothèque publique locale y participe. Ce qui est fou, c’est que vous trouverez peut-être des films et des émissions de télévision encore plus populaires ici que sur Kanopy. Je viens de diffuser Ex Machina sur Hoopla l’autre jour pour me préparer pour Devs, la nouvelle série limitée d’Alex Garland qui sortira à Hulu le mois prochain. Hoopla est génial, il est gratuit et les applications permettent même des téléchargements pour une visualisation hors ligne lorsque vous voyagez. N’oubliez pas que Kanopy et Hoopla fonctionnent exactement comme la bibliothèque, vous n’avez donc qu’un certain temps pour diffuser du contenu avant de le «retourner».

Regardez Hoopla

Vudu

Vudu n’est pas un service entièrement gratuit, mais il fait la liste car il a un assez grand catalogue de contenu gratuit. En fait, il existe plus de 1 000 films différents que vous pouvez diffuser gratuitement. Tout le contenu gratuit de Vudu est financé par la publicité, mais il en va de même pour tous les autres services de streaming gratuits inclus dans cette rafle, à l’exception de ceux pris en charge par les bibliothèques publiques. Faites-nous confiance, vous serez choqué par le nombre de films impressionnants que vous pouvez diffuser sur Vudu sans payer un seul centime.

Regardez Vudu

Tubi TV

S’il existe un service parmi les alternatives gratuites de Netflix qui a presque autant de films de haute qualité que Vudu, c’est Tubi TV. En fait, il y a tellement de contenu à diffuser que vous ne croirez pas que vous ne le payez pas. Des studios comme Paramount, Lionsgate, MGM et Starz fournissent du contenu à Tubi TV, et de nouveaux films sont ajoutés tout le temps. L’autre jour, je viens de diffuser Southpaw sur Tubi TV, et c’était étonnamment bon!

Regarder Tubi TV

The Roku Channel

La chaîne Roku ne concède sous licence aucun contenu directement comme le font tous ces autres services. Au lieu de cela, il regroupe des films en streaming gratuits, des émissions et même des chaînes de télévision en direct d’autres services afin que vous puissiez trouver tout ce super contenu en un seul endroit. Inutile de dire que ce n’est disponible que sur les appareils Roku. Mais comme les appareils Roku sont les appareils multimédias de streaming dédiés les plus populaires au monde, il est probablement sûr de supposer que de nombreuses personnes lisant ce tour d’horizon en ont un.

Regarder la chaîne Roku

Plex

Beaucoup de gens pensent que Plex est un serveur multimédia que les gens utilisent pour regarder des films et des émissions de télévision qu’ils ont téléchargés illégalement. C’est certainement une façon d’utiliser la plate-forme, mais il y a bien plus que cela dans Plex. En plus de l’utiliser comme serveur pour diffuser vos propres films numériques, émissions de télévision et musique que vous avez téléchargés – légalement ou autrement – Plex abrite également un catalogue assez important de contenu que vous pouvez diffuser gratuitement.

Regarder Plex

Pluton TV

Enfin et surtout, Pluton TV est une fantastique alternative gratuite à Netflix. C’est aussi une fantastique alternative gratuite à la télévision payante car elle combine les deux modèles de consommation en un seul service. Tout d’abord, vous trouverez un tas de chaînes de télévision en direct qui diffusent en continu gratuitement, y compris des tonnes de chaînes de cinéma, NBC News Now, CNN, CBS News, chaînes MTV, Fail Army, et plus encore. Il y en a des centaines. En plus de cela, vous trouverez également des films et séries télévisées à la demande que vous pouvez diffuser à tout moment. Maintenant, si vous voulez bien m’excuser, je vais aller diffuser The Professional.

Regardez Pluton TV

