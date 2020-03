10 applications iPhone et iPad qui diffusent des films et des émissions de télévision gratuitement – .

Derrière les implications graves et évidentes pour la santé entourant la nouvelle pandémie de coronavirus, les gens à travers le pays connaissent également des difficultés financières à la suite de l’épidémie de COVID-19.

Nous avons récemment suggéré qu’un excellent moyen d’économiser de l’argent était d’annuler certains de vos abonnements de streaming payants et d’utiliser à la place une combinaison des 10 sites que nous avons partagés qui diffusent gratuitement des émissions de télévision et des films.

Dans le même ordre d’idées, les utilisateurs d’iPhone et d’iPad ont des options fantastiques en ce qui concerne la diffusion de contenu gratuit sur leurs appareils mobiles – et la plupart des applications dont nous vous parlerons sont également disponibles pour Android.

Le nouveau coronavirus a infecté un nombre impressionnant de personnes à travers le pays et dans le monde. Malheureusement, dans de nombreuses régions comme les États-Unis, rien n’indique que la propagation de la maladie potentiellement mortelle au COVID-19 deviendra de moins en moins dévastatrice de sitôt. La seule façon de ralentir la propagation du nouveau coronavirus est de s’auto-mettre en quarantaine autant que possible, de pratiquer une distanciation sociale stricte chaque fois que nous devons sortir et de nous assurer de nous laver les mains aussi soigneusement que possible chaque fois que nous le pouvons. nous touchons des surfaces qui auraient pu être touchées par d’autres. Nous ne nous protégeons pas seulement, mais aussi nos amis, nos familles et tout le monde autour de nous.

Étant donné que de nombreuses ou toutes les entreprises non essentielles dans plusieurs régions du pays ont dû fermer, des millions d’Américains connaissent des difficultés financières en plus de tous les autres problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant que pays. C’est pourquoi nous avons récemment partagé un tour d’horizon de 10 excellents sites Web qui diffusent des films et des émissions de télévision gratuitement. Si vous cherchez à économiser de l’argent dès maintenant, pensez à annuler temporairement les services de streaming payants comme Netflix et Hulu et à utiliser ces sites gratuits à la place. Oui, vous manquerez certaines de vos séries originales préférées – mais la beauté de Netflix et des services similaires est que vous pouvez diffuser tout ou partie du contenu original à tout moment. Dans quelques mois, lorsque les choses reprendront, réactivez votre compte Netflix et regardez tous les excellents contenus que vous avez manqués.

Dans le même esprit que cet article précédent, nous avons rassemblé 10 applications différentes pour iPhone et iPad que vous pouvez également utiliser pour diffuser du contenu sans payer un centime. Il convient de noter qu’il existe de nouvelles applications ainsi que certains chevauchements avec ce dernier tour d’horizon. Sur la base des e-mails que nous avons reçus après notre dernier post, de nombreuses personnes ne savaient pas que la plupart ou même tous ces sites avaient également des applications qui vous permettent de diffuser le même contenu gratuit sur un smartphone ou une tablette.

Avec cela, vous trouverez les 10 applications iPhone et iPad répertoriées ci-dessous ainsi que leurs descriptions sur l’App Store et un lien de téléchargement.

Tubi

Regardez gratuitement des milliers de films et séries télévisées à succès. Tubi est un streaming illimité 100% légal, sans carte de crédit ni abonnement requis. Si vous cherchez un moyen d’économiser de l’argent, Tubi est votre solution rentable. Choisissez ce que vous voulez regarder, quand vous voulez le regarder, avec moins de publicités que la télévision ordinaire. Tubi est le plus grand service de streaming gratuit proposant des films et séries télévisées primés de studios comme Paramount, Lionsgate, MGM, etc. Il y’a quelque chose pour tout le monde; de la comédie au drame, des enfants aux classiques, et des favoris de niche tels que les drames coréens, les anime et les séries britanniques. Téléchargez maintenant et commencez à diffuser du divertissement gratuitement sur votre iPhone ou iPad dès aujourd’hui!

Découvrez notre variété de titres bien connus et de catégories exclusives – dont «Not On Netflix» et «Highly Rating On Rotten Tomatoes» – toujours gratuits. Vous pouvez trouver des films et des émissions de télévision primés qui couvrent plus de 40 genres, de la comédie, du théâtre, de la famille et des enfants, des classiques et de l’horreur, aux favoris de niche tels que les drames coréens, les anime et la télévision britannique. Les vidéos ont des publicités, donc vous obtenez tout gratuitement et légalement et vous n’avez pas à dépenser un seul centime. Utiliser Tubi est un moyen intelligent d’économiser de l’argent.

Caractéristiques Tubi

-Regardez les plus grandes stars, films et émissions de télévision (séries), entièrement gratuit

-Découvrez d’incroyables succès internationaux et des joyaux cachés

-Parcourir des catégories uniques, y compris notre section «Pas sur Netflix»

-Créez et gérez votre propre file d’attente vidéo personnelle

– Reprenez en regardant où vous vous étiez arrêté

-Explorez de nouveaux anime, des drames coréens, des telenovelas, des émissions de téléréalité et plus encore

-Vérifiez les nouvelles vidéos ajoutées chaque semaine

-Synchronisez votre compte entre des appareils en ligne, notamment Apple TV, Roku, Xbox et Amazon

– Diffusez sur votre téléviseur avec Chromecast et Airplay

-Stream sur le web à tubitv.com

Télécharger Tubi

Crépiter

Diffusez gratuitement des films, séries télévisées et originaux hollywoodiens sur vos appareils préférés. Attendez, gratuitement? Oui, gratuitement, toujours et pour toujours. Regardez des émissions de télévision et des films premium à partir d’une bibliothèque complète de nouveaux succès emblématiques. Tout à la demande, sans abonnement.

Créez un compte gratuit pour voir moins d’annonces et reprendre là où vous vous étiez arrêté sur n’importe quel appareil.

Filtrez des genres comme la comédie, le théâtre, l’action, le thriller et le fandom pour trouver de nouveaux succès et des classiques de tous les temps. Remplissez votre liste “À regarder plus tard” avec tous vos titres préférés.

Consultez notre chaîne Spotlight pour les recommandations triées sur le volet de l’équipe Crackle.

Télécharger Crackle

Popcornflix

Diffusez gratuitement des films et des émissions de télévision sur votre iPhone et iPad! Popcornflix est 100% légal, aucun abonnement requis. Faites l’expérience de longs métrages et d’émissions de télévision à la demande avec beaucoup moins de publicités que la télévision ordinaire. Ces films et émissions de télévision présentent certaines des plus grandes stars du monde, dont Brie Larson, Ben Affleck et Robert Downey, Jr.

Regardez des films à partir d’une sélection de nouveaux titres, des titres les plus populaires, des joyaux cachés que vous avez peut-être manqués ainsi que de vos genres préférés, comme:

action

Horreur

Thriller en francais

La comédie

Famille

Popcornflix ajoute de nouveaux contenus chaque semaine! Revenez donc souvent pour voir les nouveaux films et émissions de télévision qui ont été ajoutés pour votre plus grand plaisir. Diffusez autant que vous le souhaitez, 100% gratuit.

Télécharger Popcornflix

Popcornflix Kids

Popcornflix Kids ™ est GREAT FAMILY MOVIES FREE, la chaîne premium pour regarder GRATUITEMENT des longs métrages de famille! Utilisez cette chaîne GRATUITE pour regarder des centaines de films pour toute la famille instantanément sans abonnement ni frais.

Ces longs métrages présentent certaines des plus grandes stars d’Hollywood, dans des longs métrages de famille!

• Aucun abonnement ni frais!

• Diffusez des centaines de films instantanément.

• De nouveaux films ajoutés quotidiennement!

• Beaucoup de genres, y compris: Aventures, Animé, Comédie, Contes de fées, De livres, Sci-Fi / Fantasy, Wild Kingdom

• Aucune limite sur le nombre de films pouvant être visionnés.

Préparez votre POPCORN. Profitez des films!

Télécharger Popcornflix Kids

Pluton TV

Bienvenue dans un tout nouveau monde de télévision.

Regardez plus de 250 chaînes et des milliers de films gratuitement!

Accédez à des centaines de chaînes diffusant les derniers films, des émissions de télévision dignes de la frénésie, les dernières nouvelles, les sports en direct et plus encore. Toujours allumé. Et toujours 100% gratuit!

Regardez des films à succès comme Big Fish, Zodiac, Legally Blonde, The Big Short et plus à tout moment avec Pluto TV à la demande.

Obtenez les titres d’actualité des principaux médias, notamment: ., NBC News, CBSN et TODAY. Vous pouvez même accéder à la couverture locale de CBSN New York et CBSN Los Angeles.

Revivez des moments emblématiques et des jeux classiques avec une chaîne NFL 24h / 24 et 7j / 7 et ne manquez pas une minute de la plus grande action sportive avec Fox Sports, MLS, etc. De plus, les sports en direct sont à portée de main de beIN Sports Xtra et Big Sky.

Vos émissions préférées sont diffusées 24h / 24 et 7j / 7 avec des chaînes dédiées à Baywatch, Hell’s Kitchen de Gordon Ramsay, Leverage, Cold Case Files et plus encore. Rapprochez-vous de la réalité sauvage avec The Hills de MTV, The Challenge, VH1 Love + Hip Hop et toutes les dernières et meilleures émissions non scénarisées.

Vous ne pouvez pas obtenir suffisamment de vrai crime? Résolvez l’affaire avec des classiques rétro tels que Mystères non résolus et Fichiers médico-légaux, et assistez à l’action de l’intérieur de la salle d’audience sur Court TV.

La meilleure partie? Vous n’aurez jamais à payer pour Pluto TV. Pas de cartes de crédit. Pas de factures. Pas de contrats. Aucune inscription. Il suffit d’ouvrir l’application, de passer et de regarder gratuitement.

Pluton TV est une télévision gratuite.

Télécharger Pluto TV

Plex

Regardez vos stars préférées dans certains de leurs plus grands rôles sur nous! Plex vous donne accès à des milliers de films et d’émissions, notamment des documentaires, des comédies musicales de Bollywood et bien plus encore. Aucun équipement spécial, abonnement ou compétences techniques spéciales nécessaires (pop-corn et collations fortement recommandés.) Connectez-vous simplement à Plex pour commencer à regarder. Découvrez des dizaines de nouvelles collections ou créez la vôtre. Ce n’est aucun risque, récompense.

Avec le serveur multimédia Plex gratuit sur votre ordinateur personnel, vous pouvez ajouter vos propres bibliothèques de vidéos, de musique et de photos à notre contenu gratuit et les diffuser instantanément sur tous vos appareils. Vous pouvez également regarder et enregistrer gratuitement la télévision diffusée en direct, y compris les principaux réseaux avec un tuner et une antenne compatibles. Essayez Plex GRATUITEMENT!

Ajoutez un abonnement TIDAL pour profiter de plus de 60 millions de titres de haute qualité et 250 000 clips musicaux qui augmentent instantanément votre collection multimédia personnelle. Et grâce à notre intégration Tunefind, vous pouvez générer des listes de lecture à la volée en fonction de l’épisode ou du film que vous regardez.

• Contenu gratuit diffusé par les studios de cinéma du monde entier.

• Films oscarisés, anime, comédies musicales de Bollywood – tout est là!

• Organisez comme par magie tous vos médias personnels (photos, musique, films, émissions, même TV DVR) et diffusez-les sur n’importe quel appareil dans une interface simple et magnifique, et Plex ajoute de riches descriptions, illustrations et autres informations connexes

• Profitez de la musique en streaming à partir de TIDAL, y compris plus de 60 millions de pistes de haute qualité et 250 000 vidéos musicales; augmentez votre bibliothèque existante ou écoutez simplement TIDAL, directement dans Plex

• Recherchez votre podcast préféré ou découvrez-en de nouveaux grâce à des recommandations personnalisées. Plus: saut de 30 secondes, lecture à vitesse variable, découverte riche et prise en charge complète de style Plex pour le statut de lecture multi-appareils (y compris sur le pont, afin que vous puissiez reprendre là où vous vous étiez arrêté sur n’importe quel appareil)

• Obtenez des informations vidéo personnalisées et fiables de plus de 190 partenaires éditeurs mondiaux (et en pleine croissance!), Y compris CBS, Financial Times, Euronews et les principales sources d’informations locales pour plus de 80% des marchés aux États-Unis.

• Couper le cordon! Devenez premium avec un Plex Pass et utilisez Plex Live TV & DVR pour regarder et enregistrer gratuitement la télévision HD en direct, à la maison ou en déplacement, comme NBC, ABC, CBS et FOX, avec toute antenne numérique et tuner pris en charge

• Profitez de fonctionnalités gratuites, comme l’accès à distance, le partage, la sécurité et la diffusion, voyez vos médias magnifiquement améliorés avec de riches descriptions, illustrations, notes, etc.

• Profitez des fonctionnalités premium avec un abonnement Plex Pass: DVR et TV en direct, téléchargement de caméra, photos Premium, synchronisation mobile, contrôle parental, avantages VIP et bien plus encore

Plex propose des applications pour tous vos appareils afin que vous puissiez diffuser vos favoris à tout moment, n’importe où.

Télécharger Plex

IMDb TV

*** NOUVEAU: regardez gratuitement certains films et émissions de télévision dans l’application. ***

IMDb est la source la plus populaire et la plus réputée au monde pour les films, la télévision et les célébrités. Regardez des bandes-annonces, obtenez des séances et achetez des billets pour les films à venir. Évaluez et examinez les émissions que vous avez vues et suivez ce que vous souhaitez regarder à l’aide de votre liste de surveillance. IMDb vous emmène dans les coulisses avec des originaux exclusifs IMDb, des interviews de célébrités et bien plus encore. Restez à jour avec des nouvelles sur le divertissement, des récompenses et des événements. Téléchargez l’application maintenant.

Connectez-vous à:

• Regardez gratuitement certains succès hollywoodiens et favoris de la télévision avec IMDb TV

• Ajoutez des films et des émissions de télévision à votre liste de surveillance

• Évaluez ce que vous avez vu

• Obtenez des recommandations personnalisées pour les films et les émissions de télévision

• Enregistrez vos théâtres préférés

• Créez des listes pour partager votre film, votre télévision et vos choix de célébrités, ou faites-le juste pour vous

Explorer:

• Recherchez dans notre base de données de plus de 5 millions de films, émissions de télévision et programmes de divertissement, et plus de 8 millions de membres de la distribution et de l’équipe, y compris des célébrités, des acteurs, des actrices et des réalisateurs

• Lisez les dernières nouvelles sur le divertissement

• Parcourir les citations, les anecdotes et les gaffes

• Bénéficiez d’une couverture événementielle complète des Oscars, des Golden Globes, des Emmy Awards, du San Diego Comic-Con, des festivals de films, etc.

• Découvrez les gagnants du meilleur film, les films et émissions de télévision les mieux notés et les plus populaires, ainsi que les anniversaires de célébrités

• Recevoir des notifications pour les dernières bandes-annonces, les horaires des films et les dernières nouvelles

Décidez quoi regarder et où le regarder:

• Regardez les dernières bandes-annonces, les originaux IMDb et les clips de films et d’émissions de télévision

• Vérifiez les cotes des films et des émissions de télévision

• Lire les critiques des utilisateurs et des critiques

• Découvrez les titres disponibles à regarder sur Prime Video

Consultez les horaires et achetez des billets de cinéma locaux:

• Utilisez votre position actuelle pour obtenir des horaires à proximité

• Trier les horaires des films par heure de début, heure de fin, genre, classement, etc.

• Achetez des billets directement depuis votre téléphone ou votre tablette

IMDb est disponible dans le monde entier en anglais (US / UK), espagnol, allemand, français, portugais, italien, japonais, coréen et chinois.

Télécharger IMDb

Kanopy

Diffusez gratuitement des milliers de films sans publicité dans votre bibliothèque.

Inscrivez-vous avec votre carte de bibliothèque et commencez à regarder des films primés, des documentaires stimulants, The Criterion Collection, et plus encore avec de nouveaux titres ajoutés chaque semaine.

Parcourez Kanopy Kids pour des émissions et des films illimités adaptés à l’âge avec accès au contrôle parental.

Disponible sur les appareils mobiles, Web et de salon.

Télécharger Kanopy

Hoopla Digital

Empruntez instantanément des livres numériques numériques, des livres audio, des films, de la musique, des bandes dessinées et des émissions de télévision grâce à votre bibliothèque publique. hoopla est la principale application de bibliothèque numérique tout-en-un, avec plus de 800 000 titres – des romans les plus vendus et des films à succès aux contenus de niche difficiles à trouver, hoopla a quelque chose pour tout le monde.

• Emportez votre bibliothèque avec vous sur votre smartphone ou tablette où que vous alliez

• Pas de frais de retard

• Disponible 24/7

• Diffusez ou téléchargez instantanément pour lire, regarder et écouter hors ligne.

• Ne perdez jamais votre place – votre contenu emprunté se synchronise sur une large gamme d’appareils

Téléchargez l’application aujourd’hui et tirez le meilleur parti de votre bibliothèque avec hoopla!

Télécharger Hoopla Digital

TV FREECABLE

► FONCTIONNE COMME LA TÉLÉVISION PAR CÂBLE, MAIS PAS D’ABONNEMENT NÉCESSAIRE – L’application FREECABLE TV vous fournit les dernières nouvelles de dernière minute sur les événements dans le monde; ainsi que des émissions de télévision, des séries télévisées, des films, des événements sportifs, des actualités en direct, des actualités sur les coronavirus dans une seule application! Téléchargez maintenant et commencez à diffuser dès aujourd’hui!

► DIVERS PROGRAMMES DE TÉLÉVISION – Couvre toutes sortes de programmes de télévision, y compris des nouvelles, de la musique, des nouvelles internationales, des épisodes complets de séries télévisées, des bandes-annonces, des talk-shows, des sports, du divertissement, des dessins animés, du style de vie, des animaux de compagnie, de la cuisine, des voyages, de la santé, de l’apprentissage des langues, de la radio , et plein d’autres.

► TV Everywhere: Votre téléphone est votre téléviseur! Ouvrez simplement l’application pour des séries télévisées, des émissions de variétés, des films et de nombreux autres programmes télévisés pour vous aider à passer le temps! Téléchargez-le maintenant!

► INFORMATION IMMÉDIATE – Suit les nouvelles du coronavirus. Couvre diverses compétitions sportives, y compris le baseball, le basket-ball, le football, le badminton et bien d’autres.

► MISES À JOUR EN DIRECT – Couvre les dernières nouvelles et les nouvelles télévisées en direct. L’application FREECABLE TV vous fournit les dernières nouvelles de dernière minute sur les événements dans le monde.

Téléchargez FREECABLE TV et commencez à diffuser dès aujourd’hui!

Suivez les nouvelles de Coronavirus Pandemic, regardez des épisodes complets de vos émissions de télévision préférées, des films populaires, des événements sportifs, des nouvelles de dernière heure et des vidéos amusantes sans frais! Télécharger maintenant!

Télécharger FREECABLE TV

