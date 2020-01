10 arrestations pour falsification et connexions illégales

la imposition en Italie, il a atteint des niveaux énormes, ainsi que les coûts que les gens sont obligés de supporter chaque jour pour aller de l’avant. Évidemment, tout cela ne peut pas justifier toutes les infractions que les utilisateurs commettent régulièrement. Ceux-ci comprennent également ceux liés à l’énergie puissance et al gaz.

Il est arrivé tant de fois que plusieurs compteurs ont été falsifié juste pour éviter de payer le coût initial de la facture, mais personne ne pensait que cela pouvait aller aussi loin. En fait, ce n’est pas une nouvelle nouvelle qui voit plusieurs personnes arrêtées juste pour avoir changé de compteur. L’opération avait déjà été réalisée à Rome au cours de l’été dernier, avec plusieurs utilisateurs pris en flagrant délit dans leur domicile ou leur entreprise.

Des compteurs modifiés pour réduire le coût des factures: voici comment ils l’ont fait et ce que les fouilles effectuées ont mis en lumière

Les dernières heures ont été très mouvementées précisément à cause d’une nouvelle enquête qui a atteint son apogée avec plus de 10 personnes arrêtées. En fait, apparemment, ceux-ci ont changé de compteur pour éviter de payer le coût total des factures Enel et del gaz.

Tout a été affirmé après les perquisitions locales et personnelles effectuées par la police. Ceux-ci ont identifié compteurs prêt pour le remplacement, détecteurs et même des dieux perforation. De cette façon, par conséquent, une autre partie des gens ont été vaincus qui n’ont fait que voler des entreprises, tout en fraudant l’État.