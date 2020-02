10 astuces cachées de Google Maps, vous serez tellement en colère que vous ne le saviez pas déjà – .

Il y a tellement d’applications que les gens aiment et utilisent tout le temps. Parmi tous, cependant, Google Maps pourrait bien être la seule application sans laquelle les gens ne peuvent tout simplement pas imaginer la vie sans. Depuis le tout début, Google Maps n’a rien changé à la donne dans l’industrie du mobile. Les jeunes utilisateurs de smartphones ne s’en souviennent peut-être pas, mais les gens dépensaient autrefois une petite fortune en applications de navigation et même en appareils de navigation dédiés. Puis, tout à coup, Google Maps est arrivé et a offert une solution de cartographie mobile encore meilleure, entièrement gratuite.

Beaucoup de concurrence est apparue ces dernières années, mais il n’y a toujours rien d’autre qui puisse toucher Google Maps. L’application a continué de s’améliorer au fil du temps, car Google continue d’ajouter de plus en plus de fonctionnalités que les utilisateurs adorent. Juste ce matin pour célébrer son 15e anniversaire, Google a annoncé une refonte et plus encore pour les applications iPhone et Android de Google Maps. Cela dit, de nombreuses nouvelles fonctionnalités ont déjà été ajoutées à Google Maps ces dernières années que vous ne les connaissez peut-être même pas toutes. Dans cet esprit, nous avons rassemblé 10 de nos conseils et astuces Google Maps préférés pour vous aider à tirer le meilleur parti de l’application de cartographie bien-aimée de Google sur votre iPhone, votre appareil Android et sur le Web.

Clic-droit

Nous allons commencer par quelques simples, et il n’y a pratiquement rien de plus simple qu’un clic droit. La plupart des gens ne réalisent même pas que tout un menu d’options est disponible si vous cliquez avec le bouton droit n’importe où sur la carte lorsque vous utilisez le site Web de Google Maps. Les options incluent des raccourcis pour obtenir des itinéraires vers ou depuis le point sur lequel vous cliquez, un raccourci pour découvrir «ce qui est ici?» Et même un moyen rapide de mesurer la distance entre deux points sur la carte.

Zoom avant ou arrière avec un doigt

Le clic droit est un excellent truc simple qui peut vous faciliter la vie lorsque vous utilisez la version de bureau de Google Maps, et il est maintenant temps pour un truc génial qui s’applique aux applications mobiles Google Maps pour Android et iPhone. Souvent, lorsque vous utilisez Google Maps, vous tenez votre téléphone dans une main et faites autre chose avec l’autre. Saviez-vous que vous pouvez facilement zoomer et dézoomer sans utiliser le geste de pincement qui nécessite deux mains? Centrez simplement la carte de sorte que tout ce que vous souhaitez zoomer soit au milieu, puis appuyez deux fois n’importe où sur l’écran, en maintenant le contact entre votre doigt et l’affichage au deuxième toucher. Maintenant, faites simplement glisser votre doigt vers le haut pour zoomer vers le bas ou vers le bas pour faire un zoom arrière.

Vérifiez les temps d’attente dans un restaurant

Vous voulez essayer un nouveau restaurant mais vous ne savez pas s’il va être submergé? Google Maps facilite la recherche du moment idéal pour partir. Recherchez le nom du restaurant ou appuyez sur un restaurant à proximité et faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez les «heures populaires». C’est un graphique qui vous montre quand le restaurant est occupé et quand il ralentit, et vous pouvez même balayer les différents jours si vous êtes penser à y aller plus tard dans la semaine.

Faire des réservations au restaurant

Voir quand un restaurant est occupé est une chose, mais maintenant il est temps d’aller plus loin – vous pouvez réellement faire des réservations maintenant directement depuis Google Maps! Recherchez simplement un restaurant par son nom ou appuyez sur l’onglet «Explorer» pour voir les restaurants à proximité. Avec un restaurant sélectionné, vous verrez de nouvelles options pour réserver une table ou rejoindre la liste d’attente si le restaurant prend en charge cette fonctionnalité.

Rappelez-vous où vous avez garé votre voiture

Que vous soyez au milieu d’une ville dense ou au milieu d’un gigantesque parking de centre commercial, il est trop facile d’oublier où vous vous êtes garé. Vous voulez vous assurer que cela ne vous arrive plus jamais? La prochaine fois que vous vous garerez, ouvrez Google Maps et appuyez sur le point bleu qui représente votre position. Dans le menu qui s’ouvre en bas de l’application, vous verrez une option pour mémoriser votre emplacement de stationnement.

Utilisez Google Maps sans utiliser de données

Si vous voyagez et que vous ne souhaitez pas graver des données mobiles coûteuses, Google Maps facilite la navigation sans utiliser vos données mobiles. En fait, vous n’avez même pas besoin d’une connexion Internet car le GPS n’utilise aucune donnée. Pendant que vous êtes connecté au Wi-Fi, ouvrez Google Maps et appuyez sur le point bleu qui marque votre position actuelle. Ensuite, appuyez simplement sur l’option «Télécharger la carte hors ligne» et effectuez un zoom arrière pour télécharger la carte et toutes les autres données Google Maps pertinentes pour cette région.

Partagez votre position

Le partage de position est une autre fonctionnalité intéressante que de nombreuses personnes ignorent dans Google Maps. C’est un excellent moyen de faire savoir à vos amis, votre famille ou vos collègues à tout moment. Voici comment cela fonctionne sur votre smartphone:

Appuyez sur le bouton du menu hamburger pour ouvrir le menu Google Maps (l’icône à trois lignes dans la barre de recherche à gauche de “Rechercher ici”)

Appuyez sur “Partage de position”

Choisissez le ou les contacts avec lesquels vous souhaitez partager ainsi qu’une durée

Appuyez sur «Partager» et Google Maps commencera à partager votre position en temps réel avec chacun de vos contacts sélectionnés

Partagez votre ETA

Dans le même esprit que le partage de position, il existe une autre fonctionnalité connexe que vous pourriez trouver encore plus utile. Pendant que vous naviguez vers n’importe quelle destination, vous pouvez partager rapidement et facilement votre heure d’arrivée estimée (ETA) avec l’un de vos contacts. Voici comment:

Une fois que vous avez commencé un voyage, balayez vers le haut depuis le bas de l’application pour ouvrir le menu de voyage (ou appuyez simplement sur la petite ligne en haut de la carte de menu de voyage réduite)

Appuyez sur «Partager la progression du voyage»

Choisissez le ou les contacts avec lesquels vous souhaitez partager

Utiliser des widgets iPhone

Vous ne le réalisez peut-être même pas, mais vous obtenez cinq superbes widgets sur votre iPhone lorsque vous installez Google Maps. Les widgets sont accessibles en glissant à droite sur l’écran de verrouillage ou sur votre première page d’écran d’accueil, puis vous pouvez faire défiler jusqu’en bas pour ajouter de nouveaux widgets à la page.

Google Directions

Le premier widget de la liste est le widget Google Directions, et c’est aussi le plus simple. Au lieu d’ouvrir l’application Google Maps sur l’écran par défaut et de tâtonner pour commencer un nouveau voyage, appuyez sur le widget Google Directions pour accéder directement à l’écran de navigation avec votre position actuelle définie comme point de départ. Tapez maintenant votre destination et c’est parti.

Guides locaux Google

Le widget Google Maps Local figure ensuite sur la liste des widgets iOS de Google Maps. Il affichera votre position actuelle et vous pouvez appuyer dessus pour ouvrir rapidement votre position dans Google Maps. Mais si vous appuyez sur la petite flèche dans le coin supérieur droit, le widget se développera pour révéler votre compte de critique ainsi que les endroits à proximité que vous pouvez consulter. Vous aimez taper sur un restaurant ou un autre type d’entreprise et lire des critiques utiles, alors pourquoi ne pas aider d’autres personnes en examinant les établissements que vous avez visités?

Google Traffic

Un rapide coup d’œil au widget Google Traffic vous montre votre position actuelle sur une petite carte avec des lignes vertes, jaunes et rouges sur les routes autour de vous indiquant le trafic dans les environs. Vous verrez également une brève description des conditions de circulation à proximité, et vous pouvez appuyer sur le widget pour ouvrir l’application Google Maps.

Départs Google Transit

Si vous vous rendez au travail ou à l’école, le widget Google Transit Departures sera une aubaine. Il vous permet de voir les trois prochains bus qui doivent arriver à un arrêt à proximité avec un coup d’œil rapide, et il y a un deuxième onglet qui montre les trois prochains trains qui doivent arriver. Vous verrez également une note à côté de chaque bus ou train qui indique le nombre de minutes avant son arrivée.

Google Travel Times

Enfin, le widget Google Travel Times est un autre widget pouvant devenir le meilleur ami d’un banlieusard. Un coup d’œil rapide montre exactement combien de temps il faudra pour se rendre de votre position actuelle à votre domicile ou au travail, et vous pouvez ajouter ou supprimer toutes les autres destinations préférées de votre choix.

Afficher l’historique complet de votre position sur Google Maps

À moins que vous ne désactiviez cette option, Google se souvient partout et où que vous soyez. En fait, selon le téléphone que vous utilisez, Google peut suivre vos positions même lorsque vous n’utilisez pas l’application Google Maps pour naviguer. Pour voir l’historique complet de votre position sur Google Maps, visitez simplement https://www.google.com/maps/timeline. Si vous souhaitez empêcher Google de continuer à enregistrer votre historique de localisation, vous pouvez désactiver la fonctionnalité sur cette page.

