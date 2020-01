10 astuces iPhone cachées que vous avez manquées tout ce temps dans iOS 13 – .

Lorsque l’iPhone d’Apple a été lancé pour la première fois, il était évident pour beaucoup d’entre nous que nous assistions à un changement de paradigme majeur dans l’industrie des smartphones. Il est hautement improbable que quiconque sache à l’époque à quel point l’impact de l’appareil sur le marché est important, mais il était plus que clair que nous recherchions quelque chose de spécial. Certains rivaux ont choisi de l’ignorer, c’est pourquoi des acteurs majeurs de l’époque comme Nokia et BlackBerry ont vu leurs entreprises mobiles s’effondrer. Le reste d’entre nous savait que le nouveau smartphone d’Apple allait remodeler l’industrie, et cela s’est produit encore plus rapidement que nous n’aurions pu l’imaginer.

Il y a eu plusieurs changements de haut niveau sur l’iPhone qui le rendaient tellement meilleur que les smartphones plus anciens, et l’un des changements les plus importants était le fait qu’il simplifiait l’expérience utilisateur. Les appareils fonctionnant sur des plates-formes rivales comme Symbian et Windows Mobile étaient devenus des dégâts maladroits. Cinq minutes avec un iPhone et vous saviez que c’était une meilleure façon d’utiliser un téléphone. Au fil du temps, cependant, une grande partie de cette simplicité est tombée au bord du chemin alors qu’Apple continue à intégrer de plus en plus de fonctionnalités dans son système d’exploitation mobile. Les choses évoluent au fur et à mesure que les besoins des utilisateurs changent, bien sûr, mais il n’y a pas tellement de fonctionnalités intégrées dans iOS 13 que les gens ne savent même pas que certaines d’entre elles existent. Dans cet article, nous avons rassemblé 10 fonctionnalités iPhone cachées dans iOS que vous souhaiteriez connaître tout au long.

Trackpad

D’abord et toujours avant tout, votre iPhone possède un trackpad. Sérieusement, veuillez arrêter de taper dans le texte en essayant de placer le curseur au bon endroit. Tant de gens ne réalisent toujours pas qu’il existe un moyen merveilleusement simple de déplacer le curseur avec précision, comme vous le feriez sur un ordinateur avec une souris ou un trackpad.

Si vous avez un iPhone avec l’ancienne fonction tactile 3D sensible à la pression d’Apple, appuyez simplement et maintenez fermement n’importe où sur le clavier pour le transformer en trackpad. Ou, si vous avez un iPhone 11 ou tout autre modèle d’iPhone sans 3D Touch, appuyez simplement sur la barre d’espace et maintenez-la enfoncée pour transformer le clavier en trackpad.

Partager des photos sans données de localisation

Lorsque vous prenez une photo sur votre iPhone ou tout autre smartphone, une tonne de données est stockée avec ce fichier image. Il s’agit de données EXIF, qui incluent toutes sortes d’informations sur l’image, telles que les dimensions, l’exposition, etc. Cependant, certaines personnes ne réalisent même pas que les données EXIF ​​incluent également votre position précise au moment où vous avez pris la photo.

Si vous souhaitez partager des photos avec quelqu’un ou les publier en ligne et que vous ne souhaitez pas que vos données de localisation soient également partagées, il existe désormais un moyen simple de le faire dans iOS 13. Sélectionnez l’image que vous souhaitez partager dans l’application Photos de votre iPhone, puis appuyez sur le mot Les options près du haut de l’écran. Dans le nouveau menu qui apparaît, vous verrez une option pour choisir d’inclure ou non les données de localisation.

Arrêtez les appels de spam

Êtes-vous malade et fatigué de recevoir un appel de spam toutes les 10 minutes? Nous le sommes aussi, et c’est pourquoi il y a une fonctionnalité en particulier dans iOS 13 que nous aimons plus que toute autre chose. Malheureusement, il est enfoui dans les paramètres de votre iPhone, de sorte que la plupart des gens ne le savent même pas.

Ouvrez le Réglages application, puis appuyez sur Téléphone. Faites défiler un peu et vous verrez une nouvelle option intitulée Faire taire les appelants inconnus. Activez-le et tous les appels provenant de numéros qui ne figurent pas dans votre liste de contacts seront envoyés directement à la messagerie vocale au lieu que les appels indésirables ne vous perturbent plusieurs fois par jour. C’est génial?!

Barre de défilement cachée

Êtes-vous fatigué de gifler l’écran de votre smartphone avec votre doigt à plusieurs reprises pour faire défiler de grandes pages Web ou de longues listes? Eh bien, vous ne le réalisez peut-être pas, mais il y a une barre de défilement dans iOS 13 qui se cache à la vue. Commencez à faire défiler sur une longue page et vous verrez une barre de défilement apparaître sur le côté droit de l’écran. Ne vous contentez pas de le regarder… attrapez-le! Vous ne pouvez pas vous déplacer vers le haut ou vers le bas quelle que soit la page sur laquelle vous vous trouvez en un instant.

Réorganisez facilement les applications

L’iPhone 11 et iOS 13 ont apporté des modifications à la façon dont les icônes d’application sont réorganisées sur les écrans d’accueil de votre iPhone. Ce que vous ne réalisez peut-être pas, cependant, c’est que le déplacement des applications est aussi simple qu’auparavant. Si vous ne voulez pas appuyer longuement sur une icône, puis choisissez l’option “Réorganiser les applications” qui apparaît, déplacez simplement votre doigt un peu dès que vous ressentez le retour haptique de toucher et de maintenir une icône. Comme ça:

Une fois que vous avez choisi le bon moment, c’est si simple. Et si vous voulez vous rendre la vie encore plus facile une fois que vous êtes en “mode jiggle” et que vous déplacez des icônes, utilisez simplement deux mains. Pendant que vous faites glisser une application avec un doigt d’une main, utilisez un doigt de l’autre pour balayer d’un côté à l’autre entre les écrans d’accueil, et pour ouvrir et fermer des dossiers.

Scanner de documents cachés

L’utilisation de votre smartphone comme scanner de documents est une évidence, c’est pourquoi il existe environ un million d’applications de numérisation de documents différentes dans l’App Store. Bien sûr, la plupart d’entre eux essaient de vous frapper avec des achats intégrés au bout d’un certain temps ou après avoir numérisé un certain nombre de documents.

Oubliez tout cela, car il y a en fait un scanner de documents intégré qui se cache juste à l’intérieur de votre iPhone. Ouvrez le Des dossiers sur votre téléphone et appuyez sur le Feuilleter languette. Appuyez ensuite sur l’icône de menu à trois points dans le coin supérieur droit et choisissez Numériser des documents. Vous pouvez désormais utiliser l’appareil photo de votre téléphone pour prendre des images de documents, et vous pouvez même enregistrer plusieurs pages dans un seul PDF.

Gérer les connexions Wi-Fi

Il peut être très ennuyeux de devoir fouiller dans l’application Paramètres chaque fois que vous souhaitez vous connecter à un nouveau réseau Wi-Fi, et laisser l’option «Demander à rejoindre les réseaux» activée est encore plus ennuyeuse. Heureusement, iOS 13 résout le problème en facilitant la recherche et la connexion à de nouveaux réseaux Wi-Fi. Ouvrez simplement le Centre de contrôle et appuyez longuement sur le widget des réseaux sans fil qui se trouve par défaut dans le coin supérieur gauche. Appuyez ensuite longuement sur le bouton Wi-Fi pour afficher une liste des réseaux disponibles et connectez-vous.

Gérer les connexions Bluetooth

La gestion des connexions Bluetooth était tout aussi ennuyeuse que les connexions Wi-Fi dans iOS 12, mais Apple a utilisé la même solution dans iOS 13 pour Bluetooth que pour Wi-Fi. Appuyez longuement sur le widget des réseaux sans fil dans le Control Center, puis appuyez longuement sur le bouton Bluetooth pour gérer vos connexions Bluetooth. Vous pouvez rapidement vous connecter à tous les appareils de votre liste ou déconnecter toutes les connexions Bluetooth actives, et vous trouverez également un raccourci pour ouvrir les paramètres Bluetooth.

Prolongez la durée de vie de votre batterie

Si vous êtes un adepte précoce et un passionné de gadgets qui a besoin d’avoir la technologie la plus récente et la plus performante à tout moment, peu vous importe si vos habitudes de charge raccourcissent la durée de vie de votre batterie. Après tout, vous passez à un nouvel iPhone chaque année, donc cela n’a pas vraiment d’importance. Mais si vous prévoyez de garder votre iPhone à 1000 $ + aussi longtemps que possible, vous devez absolument faire tout ce qui est en votre pouvoir pour prolonger la durée de vie de votre batterie.

Les habitudes de charge peuvent avoir un impact important sur la durée de vie de votre batterie, mais changer vos habitudes de charge peut être gênant. Si vous voulez garder votre téléphone branché pendant que vous dormez sans augmenter la dégradation en gardant votre batterie complètement pleine pendant trop longtemps, tout ce que vous devez faire est d’aller sur Paramètres> Batterie> Santé de la batterie et activez l’option intitulée Charge de batterie optimisée. Cela empêchera votre batterie de vieillir plus rapidement que nécessaire en apprenant vos habitudes de charge et en attendant de terminer la charge de votre batterie jusqu’à ce que vous vous réveilliez chaque matin.

Désinstaller des applications de l’intérieur de l’App Store

Si vous en avez assez de devoir parcourir vos écrans d’accueil et vos dossiers pour trouver des applications que vous n’utilisez pas afin de pouvoir les supprimer, vous n’êtes pas seul. Cependant, il se trouve que dans iOS 13, il existe une fonctionnalité intéressante qui facilite la suppression des applications d’un emplacement.

Dans l’App Store, appuyez sur votre photo dans le coin supérieur droit pour accéder à la page Compte. Ici, vous verrez une liste de toutes vos applications et la date de leur dernière mise à jour. Tout d’abord, installez toutes les mises à jour qui attendent en attendant d’avoir toutes les dernières et meilleures fonctionnalités. Mais si vous voyez des applications sur cette liste que vous n’utilisez plus, glissez simplement vers la gauche et vous exposerez un bouton de suppression caché.

Source de l’image: Zach Epstein, .

.