10 chansons les plus accrocheuses d’émissions de télévision

Les chances sont que si vous avez regardé The Witcher sur Netflix, vous avez également eu “Toss A Coin To Your Witcher” coincé dans votre tête au cours des dernières semaines. La chanson accrocheuse, réalisée par le barde Jaskier pour raconter les contes héroïques de Geralt de Rivia, a été créée spécialement pour la série par Sonya Belousova et Giona Ostinelli. Il a été chanté avec enthousiasme par Joey Batey (Jaskier) et est depuis devenu une sensation virale, en particulier dans la scène métal.

Il rejoint les rangs de dizaines de chansons originales créées pour des émissions de télévision qui sont souvent si mémorables qu’elles pourraient être confondues avec quelque chose que vous avez entendu à la radio. S’ils sont comme “Smelly Cat” de Friends, ils sont même joués des décennies après avoir été écrits sur la tournée de Taylor Swift. Ci-dessous, vous trouverez 10 des chansons les plus accrocheuses d’émissions de télévision.

10 “SOFT KITTY” – LA THÉORIE DU BIG BANG

Il y a de fortes chances que si vous êtes tombé malade au cours de la dernière décennie, vous vous soyez peut-être trouvé en train de vous murmurer “Soft Kitty, Warm Kitty” en combattant les reniflements. Il a été attribué à l’enfance de Sheldon Cooper sur The Big Bang Theory lorsque sa mère lui chanterait quand il était malade.

Enfin, après des années de prépondérance, la série préquelle Young Sheldon a révélé les origines de “Soft Kitty”, la berceuse lilting qui aiderait plus tard Penny, Leonard et compagnie à surmonter leurs diverses maladies chaque fois que Sheldon adulte faisait preuve d’une compassion surprenante pour ses semblables et l’a chanté.

9 “CHAT SMELLY” – AMIS

Introduit dans la deuxième saison de Friends alors que la ballade populaire Phoebe chantait au Central Perk, “Smelly Cat” racontait les aventures d’un félin malodorant qui était négligé par tout le monde à cause de son odeur malheureusement forte. Il deviendrait synonyme du personnage de Phoebe et elle le chanterait à différents moments de la série.

La chanson est devenue si populaire auprès des fans de la série que l’actrice Lisa Kudrow a fini par en enregistrer une version studio, ainsi que la jouer avec Taylor Swift dans le cadre de sa tournée mondiale de 1989. D’autres artistes qui l’ont couvert sont Chris Isaak, E. G. Daily, James Michael Tyler et Colbie Callait.

8 “ROUTE VERS L’ÎLE RHODE” – GARS DE FAMILLE

Il s’avère que Seth MacFarlane s’harmonise bien avec Seth MacFarlane. Family Guy est plein de numéros musicaux, car le créateur et artiste vocal Seth MacFarlane a grandi sur le théâtre musical et les films de Rogers et Hammerstein, mais il y a quelque chose à propos de “Road to Rhode Island” – l’un des premiers du spectacle – qui reste l’un des meilleur.

Brian et Stewie sont partis pour l’une de leurs premières aventures de cross-country Bing Crosby / Bob Hope dans la saison 2, et tout en compatissant dans un wagon couvert, ils décident de réaliser une chansonnette qui est le genre de chanson et de numéro de danse les plus connus qu’ils seraient connus plus tard dans la serie.

7 “ALLONS AU MALL” – COMMENT J’AI RENCONTRÉ VOTRE MÈRE

Personnellement, nous pensons qu’il serait totalement radieux de découvrir qu’un de nos amis était une pop star canadienne des années 80, mais un Robin gêné hésitait à montrer le gang dans How I Met Your Mother. Finalement, elle est obligée de révéler un enregistrement du clip de “Lets Go To The Mall”, qui nous donne des vibrations Tiffany et Debbie Gibson.

Robin était autrefois connue sous le nom de Robin Sparkles, qui a enregistré son célèbre single en 1993 lorsque, selon elle, les années 80 ont finalement atteint le Canada. Arborant des fringues qui ne sembleraient pas à leur place dans le placard de Madonna, une veste en jean et une pile de bracelets en gelée, elle chante une chanson si convaincante que certaines personnes ne se rendent pas compte qu’elle a été créée pour une émission de télévision.

6 “BALLES SALÉES AU CHOCOLAT” – PARC SUD

Comme Family Guy et The Simpsons, South Park est devenu connu pour ses numéros musicaux amusants, et contrairement aux deux autres spectacles d’animation, il s’en tire avec des paroles beaucoup plus explicites. La chanson “Chocolate Salty Balls” a été interprétée par le regretté grand Isaac Hayes, basé sur son personnage Chef qui invente une confiserie au chocolat pendant les Fêtes de 1998.

Les paroles commencent par Chef énumérant les ingrédients de la recette, puis passent bientôt à des paroles plus suggestives. La chanson est devenue si populaire, Isaac Hayes l’a interprétée sur plusieurs sites live, et elle a été présentée sur la compilation de South Park, Chef Aid: The South Park Album.

5 “THE PIT” – PARCS ET REC

Pour la finale de la première saison de Parks and Rec, les écouteurs des téléspectateurs ont eu droit à “The Pit”, chanté par Andy Dwyer (Chris Pratt) et son groupe Mouse Rat. C’était un effort des créateurs de la série pour détourner le ton de l’émission de The Office, et la chanson est devenue quelque chose d’un hymne pour elle.

Andy Dwyer continuerait à interpréter d’autres chansons au fil des ans, mais “The Pit” était spécial. Basé sur le son rock américain de Hootie & the Blowfish, c’était une chanson incroyablement accrocheuse qui commémorait également le Pawnee Pit, le trou géant présenté lors des deux premières saisons qui a été creusé spécifiquement pour la série.

4 “PETIT FAT MAN” – EXTRAS

Lorsque David Bowie est apparu dans l’émission Extras de Ricky Gervais en 2006, personne ne savait que ce serait sa dernière apparition à la télévision. Il a joué une version hypertrophiée de lui-même, impérieuse et béat, avec ce talent incroyable pour le génie de la production lyrique.

Il s’assoit au piano et invente un incroyable ver d’oreille appelé “Little Fat Man”, cataloguant avec précision chaque chose répugnante à propos de Gervais, pour le plus grand plaisir de tous ceux qui sont réunis. Son “petit nez de cochon”, et le fait qu’il soit un “petit perdant joufflu”, piquent des choses à entendre de n’importe qui, mais au moins ils viennent de The Piano Man lui-même.

3 “LISA, C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE” – LES SIMPSONS

Malgré le fait que Michael Jackson a exprimé le personnage de Leon Kompowsky, un grand homme que Homer rencontre dans une institution psychiatrique, il n’a interprété aucun des chants du morceau “Lisa, It’s Your Birthday”, attribué à Bart comme un cadeau pour sa sœur à son huitième anniversaire et à son quatorzième anniversaire.

Jackson a écrit la chanson de l’épisode “Stark Raving Dad” de la troisième saison, et Kipp Lennon fait un travail incroyable en imitant ses inflexions vocales uniques. Comme Lisa, nous serions ravis si nous obtenions une chanson aussi mémorable composée en l’honneur de notre voyage autour du soleil.

2 “THE EXPOSITION SONG” – BUFFY THE VAMPIRE SLAYER

Nous avons envisagé d’inclure quelque chose dans la bande originale de “Once More With Feeling”, l’épisode musical de Buffy the Vampire Slayer, mais il y avait tellement de morceaux qui tapaient des orteils que nous ne pouvions pas en choisir un seul. Par conséquent, nous avons choisi “The Exposition Song” tel que chanté par Giles dans la saison 4.

Giles le chante au Bronze lorsque Xander et Willow déferlent sur des textes anciens, essayant de découvrir un moyen d’aider Buffy avec son dernier ennemi. La chanson entière est une ballade de rock acoustique qui explique, via l’exposition, exactement comment ils vont la vaincre, et nous pensons en quelque sorte que chaque IP devrait passer par le dialogue d’exposition à partir de maintenant.

1 “MUFFIN TOP” – 30 ROCK

On ne peut nier que Jenna Maroney est une puissance de talent, un 10 parmi une terre de nerds. En tant qu’interprète douée de l’émission de croquis TGS, elle équilibre sa carrière d’actrice avec sa carrière de chanteuse, cette dernière ayant produit la sensation de danse “Muffin Top”.

30 Rock avait plusieurs chansons originales qui sont apparues au cours de ses sept saisons, mais “Muffin Top” est resté l’un des plus mémorables. Même si Jenna ne l’a interprété qu’une seule fois au cours de la première saison, son rythme peut être retrouvé parsemé tout au long de la série.

