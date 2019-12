10 choses dans Street Fighter (1994) qui se sont améliorées avec le temps

Ne nous leurrons pas: Street Fighter (1994) est mauvais. Au mieux, cela ressemble à un dessin animé samedi matin exagéré et au pire, cela renforce l'argument selon lequel Hollywood devrait cesser d'essayer d'adapter les jeux vidéo au cinéma. Et pourtant, Street Fighter est toujours célébré comme l'un des plus grands plaisirs coupables jamais faits.

Même avec la popularité des jeux derrière lui, Street Fighter est l'exemple parfait d'un plaisir coupable, dont les défauts semblent plus charmants qu'exaspérants. Voici 10 choses du film qui n'ont vieilli que bien avec le temps et qui ont ajouté à l'attrait de ce film étrange.

10 dollars de bison et Bisonopolis

Bison est un égoïste et un dictateur potentiel, et rien n'incarne mieux ses délires et son ego gonflé que le fait qu'il ait imprimé une devise avec son visage dessus en prévision de sa domination mondiale à venir. Aussi stupide que ce gag soit avec d'autres détails comme la capitale planifiée de Bison nommée à juste titre Bisonopolis, cela a beaucoup de sens pour son personnage.

Les dictateurs (ou aspirants, dans ce cas) sont connus pour être pleins d'eux-mêmes et incroyablement mesquins, infectant chaque détail banal de la vie avec leur visage. La simple existence de dollars Bison (et la confiance de Bison pour payer les gens avec cette dénomination actuellement inutile) en dit long.

9 Le camp glorieux

Street Fighter est souvent critiqué pour être trop timide pour être pris au sérieux, mais vraiment, que pouvez-vous attendre d'un film où un dictateur prétentieux infâme défie le monde à une bagarre dans son repaire insulaire maléfique?

Ce film est glorieux et il est difficile de ne pas l'apprécier à cause de cela – que vous le regardiez sincèrement ou ironiquement. Le fait que Street Fighter se délecte dans ledit camp au lieu d'être suffisamment conscient de certaines méta-punchline, il le sait, ajoute à sa valeur de divertissement durable. Il y a juste quelque chose d'irrésistible dans un film qui aime être idiot.

8 Le colonel Guile contre le général M. Bison

Il y a beaucoup de combats dans Street Fighter mais en raison des limites techniques de l'époque, ils ne sont pas tous formidables. Amusant bien sûr, mais pas aussi incroyable que le combat au couteau le plus simple de The Raid 2: Berandal. L'exception à cela est le combat final entre Guile et M. Bison, qui bien qu'évidemment chorégraphié et utilisant des cascades, est toujours un bon moment.

Qu'il s'agisse d'un M. Bison aéroporté qui crie à propos de combien il est dieu à Guile fléchissant son biceps avec un drapeau américain encré dessus, tout sur cette confrontation finale est parfaitement ringard. Ce choc des titans est le type de fromage glorieux que vous voyez rarement aujourd'hui, et c'est quelque chose à chérir.

7 Bison joue un jeu vidéo

Pendant l'invasion de Guile sur la forteresse de M. Bison, le dictateur en herbe libère la plus grande défense de sa base: un panneau de contrôle d'arcade directement aligné sur certaines mines sous-marines et d'autres contre-mesures.

C'est peut-être la chose la plus «jeu vidéo» qui se passe dans Street Fighter, et c'est aussi maladroit que cela puisse paraître. M. Bison hurlant «Game over!» En battant (soi-disant) Guile n'est que la cerise sur le gâteau de cette séquence maladroite.

6 "Rapide, changez de chaîne!"

À vrai dire, il y a beaucoup de répliques dans Street Fighter. Alors que le plus célèbre est évident (plus sur eux plus tard), une plaisanterie qui est éclipsée est la réaction de Zangief à voir un camion explosif sur les images de sécurité. Intelligemment, il suggère que ses camarades changent de canal pour que le camion ne les écrase pas.

Tout sur ce bâillon rapide est parfait, de la conviction sincère de Zangief que le fait de retourner les canaux était la bonne chose à faire avec les réactions confuses de ceux qui l'entouraient. À son crédit, Zangief a été le seul à suggérer quelque chose au lieu de regarder fixement le camion baril.

5 "Mais pour moi, c'était mardi"

Une autre grande citation à mentionner est le rejet par M. Bison du motif de vengeance de Chun Li. Après avoir entendu tout son mode de vie et comment elle a l'intention de venger son père, M. Bison avoue qu'il n'a aucune idée de ce dont elle parle parce que pour lui, le massacre de son village n'était qu'un jour de plus au travail.

À ce jour, l'admission froide de Bison demeure l'une des citations les plus vénérables les plus vénérées jamais prononcées en raison de sa classe, mais indéniablement maléfique. Raul Julia est peut-être connu pour avoir gêné le Street Fighter, mais ses scènes plus sobres ont un impact inoubliable.

4 Discours enthousiaste du colonel Guile

Après que les nations alliées (AN) ont capitulé face aux demandes de Bison, elles exigent que le colonel Guile et ses forces se retirent afin de pouvoir conclure un accord avec le chef de guerre. Guile n'aime pas ça, donc il prononce un discours sarcastique disant qu'il est temps de rentrer à la maison … seulement après avoir crié le cul de Bison.

Certes, il s'agit d'un clapback simpliste contre une compréhension juvénile de ce que fait l'ONU, mais il est difficile de refuser l'appel du devoir après avoir entendu Van Damme déclarer la guerre à Shadaloo et demander des renforts dans sa quête pour lui botter le cul.

3 Jean-Claude Van Damme en tant que colonel Guile

Jean-Claude Van Damme est, sans aucun doute, l'une des stars de l'action les plus célèbres à avoir émergé des années 80 et 90, mais même sa puissance vedette n'a pas pu sauver Street Fighter du bombardement. Cela ne veut pas dire que son temps en tant que colonel Guile a été le pire; en fait, certains diront que c'est son rôle le plus mémorable, sinon le meilleur.

C'est parce que, involontairement, le colonel Guile s'est imposé comme une parodie de tous les rôles de dur à cuire qui sont venus définir la carrière cinématographique de Van Damme. De sa doublure au fromage sur pilotis à sa bravade inébranlable, la représentation de Van Damme de Guile résiste à l'épreuve du temps non pas comme une interprétation fidèle, mais comme un pastiche amusant de chaque héros d'action masculin des années 90 jamais réalisé.

2 La diversité des acteurs

Les jeux Street Fighter sont célèbres pour leur liste diversifiée de combattants originaires de différentes parties du monde, et cela a été porté dans la première adaptation en direct. Bien que cela puisse sembler un peu banal par rapport aux normes d'aujourd'hui, cette décision était en avance sur son temps dans les années 90. Il est important de noter que Street Fighter est sorti lorsque les hommes blancs ont dominé la scène de l'action, et pourtant ce plaisir coupable a rendu justice à sa source matérielle en mettant en vedette une distribution diversifiée d'acteurs dans divers rôles importants.

Chaque personnage a un temps décent pour briller et se battre, et ils sont tous bien joués par leurs acteurs respectifs qui volent tous sans doute des scènes de Van Damme. Certains se distinguent notamment Ming-Na Wen comme Chun-Li, Wes Studi comme Sagat et Andrew Bryniarski comme Zangief. Avons-nous également mentionné qu'aucun de ces personnages n'a réellement une intrigue secondaire romantique, comme c'était courant à l'époque? À une époque où le strict minimum de représentation est injustement loué, ce film objectivement mauvais montre à quel point cela peut être fait sans effort.

1 Performance finale de Raul Julia

Si ce classique si mauvais-c'est-bon a un plat à retenir unanimement, c'est la performance finale de Raul Julia en tant que général M. Bison. À ce stade, il est de notoriété publique que Julia souffrait d'un cancer en phase terminale lors du tournage de Street Fighter, mais il a tout de même donné son rôle parce que ses enfants aimaient beaucoup les jeux.

Ce qui n'est peut-être pas aussi connu, c'est que Julia a traité ce qui aurait pu être un méchant jetable de niveau B avec plus d'efforts que ce à quoi on pourrait s'attendre normalement. Pour capturer la personnalité égoïste de Bison, Julia a combiné les connaissances de ses enfants sur les jeux et ses propres recherches sur les dictateurs de la vie réelle. Pour lui, Bison était un mégalomane égocentrique à égalité avec Richard III qui méritait d'être représenté le plus sérieusement possible.

