10 choses les plus cool que nous avons apprises sur le podcast Office Ladies jusqu’à présent

Même des années après la diffusion de la finale de la série, The Office continue de faire des vagues. Non seulement cela reste l’une des choses les plus populaires en streaming sur Netflix, mais il y a maintenant un podcast qui permet à tout le monde de revoir à nouveau chaque épisode. Le podcast est intitulé The Office Ladies et est dirigé par deux des membres les plus notables de la série.

Jenna Fischer (Pam) et Angela Kinsey (Angela) sont les hôtes. Chaque épisode se concentre sur un épisode différent de The Office alors qu’ils discutent de l’intrigue et révèlent dans les coulisses des choses que nous n’avions jamais connues auparavant. Jusqu’à présent, ils ne sont qu’à mi-chemin de la saison deux. Pourtant, nous avons appris une tonne de friandises cool.

10 Angela a inventé arrose le chat

L’une des choses pour lesquelles Angela Martin était la plus connue sur The Office était son amour des chats. C’était quelque chose qui était une sorte d’accident. Pendant le pilote, le personnage d’Angela n’avait pas beaucoup de répliques. Elle a été chargée de distribuer des papiers pendant l’épisode, alors elle a griffonné quelque chose dessus pour le plaisir.

Elle a dessiné un chat, l’a appelé Sprinkles et a fait des papiers une invitation à la fête de Sprinkles. Cela a été fait en passant, mais est devenu un trait de caractère majeur. Certains des moments les plus drôles et les plus mémorables d’Angela découlaient de cette petite décision prise par l’actrice.

9 Il y a eu des réunions sur les cheveux de Pam

Ce podcast montre incroyablement clairement que les showrunners de The Office se sont concentrés sur la relation entre Jim et Pam. C’était au point où même les moindres détails étaient examinés pour que ce soit aussi parfait que possible. Cela comprenait des réunions complètes sur les cheveux de Pam.

Après une discussion sur les coiffures incroyablement difficiles à retirer d’Angela, Jenna a discuté des siennes. Les producteurs et Jenna auraient de longues discussions sur les cheveux et les tenues de Pam. Ils ont veillé à ce qu’elle ne soit jamais apparue trop sexy ou qu’elle n’ait pas un look qui ne soit pas pertinent pour l’histoire racontée.

8 Angela auditionnée pour Pam

Celui-ci a peut-être été révélé dans le passé à travers des cassettes d’audition, mais il était intéressant d’entendre un peu plus de détails à ce sujet. Angela Kinsey a essayé à l’origine pour le rôle de Pam. Elle ne l’a visiblement pas compris mais les showrunners l’aimaient assez pour la considérer pour un autre rôle.

Les Office Ladies ont également révélé une autre star célèbre qui a auditionné pour la série. Nous connaissions déjà Bob Odenkirk (le deuxième choix de Michael Scott qui est apparu plus tard dans un autre rôle), mais il y avait aussi Seth Rogen. Pouvez-vous imaginer le spectacle avec lui?

7 écrivains ont dû s’asseoir dans l’annexe

Avez-vous déjà remarqué que Toby, Kelly et Ryan étaient surtout assis dans l’annexe à Dunder-Mifflin? L’idée était que Kelly était au service à la clientèle, Toby s’occupait des ressources humaines et Ryan a finalement été relégué dans ce domaine pour diverses raisons dans l’émission.

La vraie raison pour laquelle ces personnages étaient à l’arrière a été révélée sur le podcast. Les acteurs qui les ont joués (Paul Lieberstein, Mindy Kaling et BJ Novak) étaient également des scénaristes de la série. Les garder assis là-bas signifiait qu’ils n’avaient pas à être toujours sur le plateau et pouvaient se concentrer sur leur écriture.

6 L’employé du Chili

Le premier épisode de la saison deux est la tristement célèbre première diffusion des Dundies. Pour ceux qui ne le savent pas, c’est la cérémonie annuelle de remise des prix organisée par Michael Scott pour ses employés. Au cours de cet épisode, Pam tente de surmonter un combat avec Roy en se livrant à quelques boissons alcoolisées de trop.

L’épisode se termine avec une employée du Chili disant à l’équipe de tournage qu’elle a été bannie de l’établissement pour avoir dépassé son minimum de boisson. Selon le podcast, il s’agissait d’un véritable employé du Chili. Il a été amené pour une ligne et l’a livré de manière experte.

5 Kevin est grand au basket-ball

Le meilleur épisode de la saison est sans doute “Basketball”. Dans ce document, les employés de bureau rivalisent avec l’équipe de l’entrepôt dans une partie de basket-ball de ramassage. Michael rejette plusieurs joueurs potentiels comme Phyllis et Kevin en faveur de qui, selon lui, serait mieux à des fins esthétiques.

Après le match, nous obtenons un clip de Kevin coulant trois ou quatre coups de suite. Jenna et Angela ont révélé que Kevin avait en fait touché une dizaine de tirs consécutifs. L’acteur Brian Bumgardner est apparemment assez bon dans ce sport, en particulier en termes de coups de saut.

4 Le travail de la voix de Creed

Creed Bratton a joué le personnage du même nom. Il se trouve également qu’il est un musicien qui interprète la chanson thème de The Office Ladies. En plus de cela, il a également été la première star invitée en studio du podcast. Cela a conduit à de belles révélations concernant son temps dans la série.

Par exemple, avant qu’il ait jamais eu une réplique comme personnage, il a travaillé pour la série. Creed était la voix que nous entendons jouer un opérateur de puits de charbon avec lequel Michael parle à un moment de la première saison. Cela a valu à Creed une rémunération inattendue réservée aux acteurs parlant.

3 Jeux Olympiques de bureau étaient réels

Un autre épisode mémorable au cours de la saison deux (ils sont presque tous très bien) était “Office Olympics”. Avec Michael absent pour acheter une nouvelle maison, Jim et Pam se réunissent pour que tout le monde au bureau participe à des compétitions de style olympique. Ils ont joué à divers jeux qui ne pouvaient être trouvés que sur leur lieu de travail.

Le producteur Greg Daniels a eu l’idée de l’épisode d’une compétition réelle qui a été jouée dans les bureaux de King of the Hill. Daniels a déjà travaillé sur cette série et son assistant a aidé à organiser le tout. Même certains des jeux réels joués sur l’épisode se sont produits dans la vraie vie.

2 Comment Pam et Angela sont devenues amies

L’intro de chaque édition de The Office Ladies explique qu’Angela et Jenna sont les meilleures amies de la vie réelle. Ce n’était pas le cas lorsque la série a commencé. Leurs personnages étaient également souvent en désaccord, alors les fans ont été curieux de voir comment cette amitié s’est épanouie.

Cela remonte à l’épisode “Basketball”. Pendant cela, Pam et Angela ne participaient pas au jeu. Ils étaient plutôt assis sur le banc en tant que spectateurs. Pendant qu’ils étaient là, les deux se sont mis à parler et ont passé plusieurs heures à se lier. À partir de ce moment-là, bien qu’ils soient si tôt dans la course, ils étaient les meilleurs amis.

1 La lettre de la théière

Depuis la “Fête de Noël” de la saison deux, les fans ont eu une question majeure. Ils voulaient savoir ce qu’il y avait dans la lettre que Jim avait mise dans la théière. Dans l’épisode, il décide de ne pas le donner à Pam et le cache. Ce n’est qu’à la neuvième et dernière saison de l’émission qu’il la donne à Pam. Nous ne découvrons jamais le contenu mais cela fait pleurer Pam.

Bien que le podcast ne soit pas loin de la dernière saison, Jenna a révélé ce que la lettre disait. En quelque sorte. L’acteur John Krasinski a été invité à écrire ce que son temps dans la série avec Jenna signifiait pour lui. Les deux seules personnes qui savent exactement ce qui a été écrit sont John et Jenna. Elle n’a pas révélé les détails mais cela l’a fait pleurer plusieurs fois. C’était une information dont même Angela n’était pas au courant.

