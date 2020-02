Pour la première saison d’Outlander, Frank avait atteint la sympathie des téléspectateurs après que Claire soit tombée à travers les pierres. Vous ne pouviez pas vous empêcher de sympathiser avec l’historien car beaucoup de gens ont suggéré que Claire s’était levée et l’avait quitté. Cependant, ces sentiments pourraient facilement se transformer en rage une fois que vous noterez son comportement dans la saison 2 et la saison 3.

En surface, Frank ressemblait à un gentleman honorable et respectueux. Pourtant, si les fans décident de l’explorer en profondeur, ils trouveraient qu’il en est loin car il peut être froid, complice et très manipulateur. Tu ne le crois pas? Continuez à lire pour découvrir les 10 choses les plus impudiques que Frank ait jamais faites.

10 Son rendez-vous public avec Claire

Avant que Claire et Jamie ne commencent leur romance transcendantale, il fut un temps où Frank et Claire allaient profiter d’une deuxième lune de miel. Dans “Sassenach”, les téléspectateurs ont vu Claire et Frank décider de visiter les ruines de Castle Leoch, où l’historien avait décidé de faire des recherches sur sa généalogie.

Pendant qu’ils explorent les pièces intérieures du château, Claire devient amoureuse et décide de séduire Frank, ce qui amène le couple à se reconnecter intimement. Bien qu’ils auraient pu être arrêtés pour indécence publique, Frank s’en fiche car cela l’a rapproché de sa femme.

9 Il va frapper Claire

Dans “Through a Glass, Darkly”, l’un des moments les plus impudiques et les plus sombres de Frank peut être vu lorsque l’historien va frapper Claire. Tout cela est arrivé après que Claire ait décidé de dire à Frank ce qui lui était arrivé au cours des deux années où elle avait disparu, y compris son mariage avec Jamie.

Frank semble très bien prendre les nouvelles et accepte d’accepter qu’elle était tombée amoureuse de l’Ecossais. Cependant, son humeur devient sérieusement plus sombre lorsque Claire admet qu’elle est enceinte de l’enfant de Jamie et qu’il va la frapper. Bien que les gens comprennent sa colère, il n’avait pas le droit d’essayer de la frapper. Il ne s’excuse jamais pour cet incident.

8 Abattre l’idée d’une citoyenneté

Une autre chose sans vergogne que Frank a faite, c’est quand il a essayé de contrôler l’indépendance de Claire. Dans «The Battle Joined», Claire et Frank discutent de l’idée de demander la citoyenneté, car Claire dit qu’elle veut donner à Brianna «un vrai foyer». Frank semble accepter l’idée jusqu’à ce que Claire refuse de le laisser toucher son bébé.

Dès qu’elle le rejette, le spectateur voit son visage changé. Frank lui dit alors qu’il n’est pas nécessaire qu’elle le fasse car son «emploi leur permet de résider indéfiniment». Comme vous pouvez le voir, il veut qu’elle dépende de lui pour qu’il fasse partie de la vie du bébé. Si c’est le pouvoir qui continue de régner sur elle, alors il est tout à fait impudique et malveillant.

7 Interdire tout discours sur Jamie

L’une des choses les plus cruelles que Frank ait faites a été d’interdire à Claire de parler de Jamie. Au début de la saison 2, la relation de Frank et Claire était tendue alors que l’historienne acceptait sa grossesse. Avec Claire au centre d’une frénésie médiatique, Frank propose qu’elle déménage en Amérique avec lui où ils pourraient avoir un nouveau départ.

Cependant, il a une condition: elle doit laisser le passé à sa place, ce qui signifie qu’elle ne peut pas chercher ou parler de Jamie. Il s’énerve alors quand Claire s’éloigne avec lui et veut savoir pourquoi elle lui a été fermée. Quand elle essaie de mentionner à nouveau Jamie, il la ferme. Ce n’est pas juste car Claire passe ensuite 20 ans dans un tourment personnel – tout cela à cause de lui.

6 Garder la vérité de Brianna

Alors que Frank a fait promettre à Claire qu’ils éleveraient le bébé ensemble, il n’a jamais considéré les ramifications de garder un tel secret de Brianna. La condition selon laquelle Claire ne pouvait pas parler de Jamie était égoïste car elle empêchait également Brianna de découvrir la vérité sur sa filiation.

Une autre condition que Frank a promis à Claire était que Brianna ne pourrait jamais découvrir la vérité sur son vrai père jusqu’à sa mort. C’est tout à fait injuste de sa part de le faire car cela le représenterait comme le héros honorable, dont il était loin. Alors que Claire a fait face à la colère de Brianna sur la façon dont elle avait menti pendant tout ce temps, Brianna n’a jamais découvert que Frank avait été tout aussi infidèle que des années plus tard.

5 brûle les vêtements de Claire

Après que Claire ait accepté la condition de Frank, l’historien s’efforce de s’assurer que toutes les traces de l’Ecossais et de son époque dans le passé ont disparu. Dans “The Battle Joined”, le compromis de Frank implique qu’elle se débarrasse de tous les souvenirs qui la lient à Jamie.

Dès que Claire lui remet les vêtements du XVIIIe siècle, Frank a déjà un plan en marche. Au lieu de les ranger ou de les vendre, Frank décide de les brûler. Il aurait fait de même avec sa bague s’il n’avait pas vu à quel point elle avait du mal à la laisser partir. Pourtant, l’incinération des vêtements montre qu’il a vraiment l’intention de ne pas partager une relation avec un fantôme ou d’entendre parler de ses épreuves.

4 Voler le tonnerre de Claire

Un autre moment sans vergogne qui prouva que Frank était le pire fut quand il invita sa maîtresse à la soirée de remise des diplômes de Claire. Dans «Toutes les dettes payées», Claire et Frank ont ​​pris le dessus lorsque l’historienne a décidé de lui voler la foudre en invitant sa maîtresse à la maison alors que Claire, Brianna et tous leurs amis étaient toujours présents.

Non seulement cela provoque une confusion parmi les invités, mais cela expose également Brianna à la mascarade qu’ils effectuent. Frank admet même qu’il l’a fait exprès parce qu’il se sentait menacé et peu sûr (impliquant que c’était à cause de son succès). C’était la première fois que les fans voyaient Claire vraiment heureuse et il ne pouvait même pas la laisser avoir ça.

3 Appeler Claire une mère inapte

Avant la mort de Frank, Claire et l’historien ont eu le coup de grâce quand il a finalement décidé qu’il voulait divorcer. Frank lui lance également une autre bombe quand il dit au chirurgien qu’il veut emmener Brianna avec lui – se déchaînant un peu avec une diatribe sexiste et misogyne.

Au début, Claire essaie de transiger avec Frank et lui dit qu’elle ne garderait jamais Brianna loin de lui. Cependant, Frank le rejette immédiatement et va directement à la jugulaire en critiquant sa carrière et son absence à la maison. Il semble également impliquer que les sentiments de Brianna sont sur la même longueur d’onde que les siens. Frank ne se soucie même pas de déraciner la vie de tout le monde, tant qu’il aura une fin heureuse.

2 Embuscade Brianna

Frank est apparu encore plus insensible quand il a déclaré à Claire qu’il allait lui enlever Brianna. Dans le combat culminant entre Frank et Claire, l’historien a déclaré au chirurgien qu’il prévoyait de retourner en Angleterre sans elle.

Après leur combat, il part ensuite et tend une embuscade à Brianna alors qu’elle est avec ses amis. Non seulement il annonce la nouvelle de son divorce avec Claire, mais il lui parle également du déménagement, lui demandant de l’accompagner. Cependant, il semble avoir sous-estimé le lien entre la mère et la fille, Brianna hésitant à la laisser derrière elle. Pourtant, cela n’empêche pas Frank de la mettre sous pression, ce qui n’est pas bien.

1 Jamais dit à Claire que Jamie était vivant

La chose la plus éhontée que Frank a faite, c’est quand il a refusé de faire savoir à Claire que Jamie était en vie. Comme les fans le savent, Frank avait interdit à Claire de rechercher ou d’essayer de retrouver l’Ecossais. Cependant, Frank a bientôt commencé à mener ses propres recherches sur le Highlander.

Frank a découvert que Jamie avait survécu à la bataille de Culloden. Au lieu de le dire à Claire, Frank le garda pour lui de peur de les perdre tous les deux. La seule chose qu’il a faite a été de placer la pierre du “Clan Fraser”. Pourtant, ce geste est même humiliant, maintenant que Frank ne lui a jamais dit la vérité – même après leur séparation.

