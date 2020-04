10 choses pires que Scott Adkins a faites dans un film

Scott Adkins est anglais mais a commencé sa carrière en Asie. Il est né à Birmingham, en Angleterre, et a commencé à apprendre les arts martiaux dès son jeune âge de 10 ans, son intérêt pour les arts martiaux s’est accru lorsqu’il s’est fait voler à 13 ans.

Le premier rôle d’Adkins est venu en 2001 quand il a été présenté dans Accidental Spy de Jackie Chan en tant que sbire. Il est allé jouer dans de nombreux films, que ce soit dans des rôles principaux, des camées ou en tant que méchants. L’une des raisons pour lesquelles Adkins est considéré comme un bon candidat pour les films d’arts martiaux est en raison de ses arts martiaux et de ses capacités acrobatiques. Il montre une grande partie de cela dans son film révolutionnaire, Undisputed 2: Last Man Standing.

Voici 10 pires choses que Scott a faites dans un film.

10 Il a coupé la main d’un voleur (Ninja: Shadow Of A Tear)

Le personnage de Scott, Casey Bowman, a perdu sa femme dans Ninja: Shadow Of A Tear. Il a agi sur l’impulsion de trouver sa femme morte pour retrouver les voleurs qui l’ont volé plus tôt dans la journée. Lorsqu’un des voleurs a sorti une arme à feu, Casey a sorti un couteau et a coupé la main du voleur.

Ils auraient pu être liés à la mort de sa femme et ils le méritaient. Cependant, les choses n’ont pas dû aller de cette façon. Donnez-leur le luxe d’une mort rapide ou, mieux encore, essuyez le sol avec leur corps. Il est difficile de blâmer Casey, car la mort de sa femme l’a transformé en monstre.

9 Il a cassé le cou d’un de ses disciples (incontesté 2: le dernier homme debout)

Adkins était une bête différente dans Undisputed 2: Last Man Standing. Il s’appelait lui-même “le combattant le plus complet du monde”, ce qui ne peut vraiment pas être contesté alors qu’il a éliminé bon nombre de ses adversaires, tuant certains dans le processus.

Un de ses partisans a fait l’erreur de mettre en colère Boyka (le personnage de Scott), qui a lancé un coup de pied qui lui a claqué la tête. Même si Boyka est un combattant toujours agité, il devrait quand même travailler sur son élan; après tout, cet homme mort était son disciple et méritait mieux.

8 Il a continué à frapper la main faible de Donnie Yen (Ip Man 4: The Finale)

L’une des règles de base pour battre son ennemi ou son adversaire est de le frapper là où il est le plus faible, même si cela ne nécessite aucun respect ni empathie. Le personnage de Scott, le sergent d’artillerie Barton Geddes, crache sur les arts martiaux chinois chaque fois qu’il en a l’occasion. Bien qu’il se soit finalement fait botter le cul, il a tout essayé pour battre Ip Man.

Ip Man s’est blessé en tentant de sauver une fille. Plus tard, il a discuté avec le père de la jeune fille qui a remarqué la blessure et leur a conseillé d’utiliser une main pour éviter que Ip Man n’utilise sa main faible.

7 Il a brûlé le mannequin Wing Chun (Ip Man 4: The Finale)

Barton Geddes a manqué de respect envers les gens de races différentes à chaque occasion qu’il avait. Il croyait que c’étaient des races inférieures qui ne pouvaient pas être à la hauteur des standards américains. Et leurs arts martiaux? il détestait le voir autant qu’il détestait voir les hommes d’autres races.

L’un des grands élèves d’Ip Man a amené le mannequin Wing Chun au camp afin que Geddes puisse s’entraîner avec, mais, sans surprise, il n’a pas aimé. Pour l’humilier, il fixe un combat entre l’homme et un officier supérieur, qui est leur entraîneur d’arts martiaux. Après avoir atteint son objectif, Geddes a mis la cerise sur le gâteau en brûlant le mannequin.

6 Il a pendu un homme (Accident Man)

Dans Accident Man, Adkins incarne un assassin qui tue et fait ressembler à un accident. Montrant le sens de l’humour plutôt sombre du personnage, Adkins pend un homme puis se moque de lui en vérifiant s’il a battu le record du temps passé à pendre avant de mourir.

Qui se moque de la mort des autres? Faites vite et quittez la scène. En fin de compte, l’assassin d’Adkins moissonne ses actions. Ses hommes ont tué sa femme enceinte et il a riposté. Le karma a une façon de servir les choses chaudes.

5 Il a tiré sur la jambe d’un homme dans un bar, puis l’a assommé (Avengement)

Eh bien, dans Avengement, le personnage d’Adkins, Cain Burgess, commence comme un gars cool et gentil. Adkins a été un visage de bébé depuis le début, c’est juste que l’âge l’a finalement rattrapé.

Le frère de Cain le prépare à subir la chute pour un crime qu’il l’a incité à commettre. En conséquence, Cain a été envoyé en prison, où son frère a payé des criminels endurcis pour le tuer. Cherchant à se venger, Cain trouve un moyen de s’échapper et entre dans le bar de son frère avec un fusil de chasse, avant de tirer sur l’un des partisans de son frère dans la jambe et de l’assommer lorsqu’il n’arrête pas de crier de douleur. L’homme est décédé plus tard.

4 Il a battu un dojo entier (Ninja: Shadow Of A Tear)

Comme mentionné précédemment, Ninja: Shadow Of A Tear se concentre sur les conséquences du meurtre de la femme du personnage d’Adkins, Casey. Agissant principalement par impulsion, Casey entre dans un dojo et nettoie le sol avec tous les hommes valides.

Casey l’a fait pour obtenir des informations, ce qu’il a fait. Cela dit, il aurait pu en retrouver certains pour obtenir les mêmes informations, mais il a choisi de risquer son joli visage en affrontant plus de cinq artistes martiaux au sommet de leur formation.

3 Il voulait humilier Ip Man (Ip Man 4: The Finale)

Lors de l’organisation d’un combat, en particulier dans les arts martiaux, le respect et l’honneur sont exigés; cependant, Geddes a adopté une approche différente dans Ip Man 4: The Finale. Dans le film de 2019, le personnage d’Adkins appelle tous les soldats et demande à un caméraman d’enregistrer son combat avec Ip Man.

Geddes convoque tout le bataillon juste pour faire valoir que les autres artistes et races martiales sont inférieurs. En fin de compte, cela s’est terminé en larmes pour Geddes, car Ip Man s’est disloqué le bras et le cou.

2 Il a accepté de perdre un combat (Chien sauvage)

Dans Savage Dog, Adkins incarne Martin Tillman, un criminel capturé qui doit se battre pour sa liberté.

Finalement, Tillman a gagné sa liberté et a commencé à se battre pour de l’argent et tout le monde, ses sponsors et ses fans, ont adoré. Cependant, ses sponsors ont proposé encore plus d’argent si Tillman acceptait de perdre un combat pour pouvoir parier contre lui et gagner. Il a accepté et perdu avec un peu de drame pour le rendre réel. En parlant d’honneur, ne mentionnez pas Martin Tillman.

1 Il a chargé un instructeur d’arts martiaux de perturber un festival chinois (Ip Man 4: The Finale)

Le sergent Barton Geddes était ennuyé que le sergent Hartman ait présenté les arts martiaux chinois à un officier supérieur afin qu’ils puissent être ajoutés au programme militaire. En réponse, Geddes ordonne à Colin de planter le festival chinois qui se déroule dans le quartier chinois. D’un seul geste, Geddes manque de respect à toute une culture et un mode de vie.

Personne ne plante une fête d’arts martiaux et se libère, même si Colin a réussi à vaincre trois maîtres de différents styles d’arts martiaux chinois. Il a cependant mis en colère Ip Man, qui lui a montré que le combat n’était pas une question de force brute.

