10 choses que Birds of Prey fait mieux que n’importe quel film DCEU (jusqu’à présent)

Birds of Prey a eu des réponses positives et négatives du public, mais que fait-il mieux que les autres films DC?

Birds of Prey (& The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) est le plus récent ajout à l’univers étendu DC et se concentre sur la méchante Harley Quinn alors qu’elle traite des conséquences de sa rupture avec le Joker. Malgré sa réception mitigée, le film a de grands moments qui le distinguent des autres films DCEU.

Birds of Prey est certainement l’un des films DC les plus colorés et intéressants à ce jour, des grands personnages aux séquences d’action encore plus grandes. Voici 10 choses que Birds of Prey a fait mieux que n’importe quel film DCEU jusqu’à présent.

10 Représentation féminine

Le DCEU n’a pas le meilleur bilan en ce qui concerne la représentation de ses personnages féminins, mais les choses commencent à s’améliorer avec Wonder Woman et maintenant Harley Quinn.

Le cœur de Birds of Prey est l’histoire d’un groupe de femmes qui ont toutes des motivations complètement différentes et décident de mieux travailler ensemble. C’est rafraîchissant de voir un vrai film de gangs de filles où tous les personnages (en quelque sorte) se respectent mutuellement à la fin du film. Birds of Prey a jusqu’à présent le plus grand nombre de protagonistes féminines dans un film de super-héros DC, et cela devrait être célébré.

9 Comédie

Avant Birds of Prey, Shazam était le seul autre film DCEU à se concentrer sur le côté comique des choses pour porter son histoire. Birds of Prey le fait aussi, mais d’une manière totalement différente et nouvelle pour le DCEU.

Il combine le ton sombre de films comme Batman vs Superman avec des éléments comiques pour créer l’humour sombre qui fait de Harley Quinn un personnage si amusant à regarder à l’écran. Il y a beaucoup de moments hilarants dans Birds Of Prey, mais le film établit un bon équilibre entre des scènes drôles et plus sérieuses.

8 séquences d’action

Les séquences d’action dans Birds of Prey sont folles, principalement en raison des tendances folles de Harley Quinn. Une partie de la raison pour laquelle l’action est si intense est que le film est classé R, mais les séquences sont tout simplement géniales.

Lorsque Harley, Black Canary, Huntress et Renee Montoya s’associent enfin, leur combat contre les sbires de Roman Sionis à l’intérieur du funhouse est l’une des meilleures scènes de tout le film. Ce qui rend Birds of Prey encore meilleur, c’est que même s’il y a beaucoup de séquences d’action, elles n’enlèvent rien à l’intrigue.

7 tons plus clairs

Des films comme Batman vs Superman et Suicide Squad sont très sombres dans le ton et le style. Bien que ce ne soit pas nécessairement une mauvaise chose, l’Univers étendu DC a l’habitude de se prendre parfois trop au sérieux.

Heureusement, Birds of Prey équilibre bien ses moments clairs et sombres, frappant le mélange parfait de comédie pointue et de violence choquante que l’on attend d’un film de Harley Quinn. Bien sûr, comme tout film de super-héros / super-vilain, il y a des parties effrayantes, tristes et violentes; cependant, en raison de la nature de Harley Quinn, qui transforme tout en plaisanterie, Birds of Prey n’est pas lourd.

6 capture parfaitement l’esprit de Harley Quinn

Birds of Prey capture de manière fantastique l’esprit chaotique de son personnage titulaire. Les couleurs sont vives, les tenues sont extravagantes et l’intrigue est un peu folle, mais elle est aussi proche de la personnalité de Harley Quinn que possible.

Il est difficile de ne pas tomber amoureux du personnage après avoir vu Birds of Prey. Harley Quinn adopte une hyène, pleure sur un sandwich aux œufs et attaque un poste de police avec des paillettes et de la poudre de couleur. D’une manière ou d’une autre, ces décisions sont toutes parfaites pour son personnage.

5 moins de concentration sur les héros principaux

Ce qui est rafraîchissant avec les oiseaux de proie, c’est la décision d’avoir un film qui se concentre sur des personnages moins connus dans l’univers DC. Birds of Prey présente Black Canary et The Huntress, tous deux plus connus dans Arrowverse de DC et Renee Montoya.

Chaque personnage a ses propres intrigues interconnectées, qui sont toutes bien emballées à la fin du film. C’est particulièrement agréable de voir les histoires d’origine de personnages qui ne sont pas si exagérés dans l’univers DC.

4 La cote R

L’une des plus grandes différences entre les autres films DC Extended Universe et Birds of Prey est le R-Rating. Bien sûr, cette note plus élevée offre la possibilité de faire beaucoup d’autres choses que les films DC précédents ne pouvaient pas faire.

Un bon exemple est le niveau de violence décrit dans Birds of Prey. Il y a plusieurs grandes scènes d’action qui n’auraient jamais pu être réalisées dans un autre film DC. En plus d’être autorisée à jurer, Harley Quinn a plus de place pour être elle-même que dans Suicide Squad, qui était PG-13.

3 Le méchant est grand

Encore une fois, cela pourrait également avoir quelque chose à voir avec la cote R du film donnant aux cinéastes plus de liberté pour repousser les limites, mais Roman Sionis est l’un des méchants les plus excitants des films DC jusqu’à présent.

Le point le plus juste est que Sionis est humain, alors que, dans Wonder Woman, le héros titulaire combat un dieu, et dans Suicide Squad, ils combattent une enchanteresse maléfique possédée. La position d’Ewan McGregor sur Roman Sionis est tellement différente. C’est juste un homme très maléfique et puissant qui contrôle beaucoup de gens, ce qui est la munition parfaite pour Harley et les oiseaux de proie pour le vaincre.

2 oiseaux de proie traite beaucoup mieux Harley Quinn

Le Suicide Squad de 2015 a réuni une ligue de super méchants, y compris Harley Quinn, Boomerang, Katana et un peu du Joker. La meilleure partie de Suicide Squad est Harley Quinn de Margot Robbie, et elle n’obtient pas l’attention qu’elle mérite vraiment dans ce film.

Heureusement, Birds of Prey résout ce problème en faisant en sorte que Harley rompe définitivement avec le Joker et en permettant au personnage de trouver sa propre identité. Bird’s Of Prey donne à Harley Quinn l’émancipation qu’elle mérite vraiment.

1 La bande originale

Contrairement aux autres films DCEU, Birds of Prey a une excellente bande originale de film, qui correspond assez bien à Harley Quinn et à la folie générale du film.

L’un des moments les plus étranges du film a été la séquence de rêve de Harley alors qu’elle est battue par Sionis. Cependant, il existe d’autres remixes impressionnants et des chansons originales dispersées à travers le film qui accélèrent beaucoup le rythme et les scènes d’action ressemblent plus à de la danse.

Bien que le score soit également excellent, la bande originale permet de distinguer Birds Of Prey des autres films de DC Extended Universe.

10 films de science-fiction / aventure oubliés des années 80 qui étaient excellents



Evi Lodge est un étudiant, grand amateur de cinéma et écrivain basé à Groningen, aux Pays-Bas. Elle est actuellement rédactrice de listes pour ScreenRant. Quand elle n’écrit pas ou n’étudie pas, elle regarde des films.

