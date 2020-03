10 choses que nous voulons pour Baby Yoda dans la saison 2

Il n’y a peut-être aucun personnage à la télévision dans la mémoire récente qui est devenu plus un phénomène que Baby Yoda de The Mandalorian. La série Disney + Star Wars a présenté ce nouveau personnage étonnant dans son premier épisode comme une cible innocente que le Mandalorien doit protéger de certains personnages infâmes.

En plus d’être ridiculement mignon, le personnage est également un ajout fascinant à l’univers Star Wars. Il présente de nombreuses possibilités intéressantes et soulève de nombreuses questions intéressantes. La deuxième saison étant déjà en tournage, nous pouvons nous attendre à ce que le personnage apportera de plus. Voici certaines choses que nous voulons de Baby Yoda dans la saison 2 de The Mandalorian.

10 espèces

Quelque chose qui a été souligné par de nombreux fans de Star Wars est que le personnage ne devrait pas réellement s’appeler Baby Yoda car ce n’est pas le Yoda que nous connaissons, et Yoda est simplement le nom d’un personnage, pas le nom de l’espèce. Cela soulève la question évidente de ce qu’est l’espèce.

Il est intéressant de noter que, en dépit d’être un personnage aussi célèbre, peu de choses ont été explorées sur Yoda et son espèce. Baby Yoda offre l’occasion idéale pour cela car nous pouvons découvrir ce qu’ils sont, d’où ils viennent et les nombreux mystères autour de leur espèce.

9 Un nom

Étant donné que les fans de Star Wars semblent avoir un problème avec Baby Yoda en tant que nom officiel, ce serait bien de savoir quel est son vrai nom. Il est parfois appelé dans l’émission “l’enfant”, mais c’est encore moins accrocheur.

Peut-être que certains des méchants qui poursuivent la créature en savent plus à ce sujet afin que nous puissions apprendre son nom réel dans la nouvelle saison. Il se pourrait que le nom réel de Baby Yoda révèle également une connexion profonde avec l’univers de Star Wars.

8 Connexion à Yoda

Ce n’est pas parce que le personnage n’est pas réellement Yoda qu’il n’y a pas de lien entre les deux personnages. Bien que le fait qu’il s’agisse de la même espèce ne signifie pas nécessairement que les deux personnages sont liés, cela aurait beaucoup de sens s’ils l’étaient.

Il serait étrange que toute l’espèce soit sensible à la Force et aurait plus de sens si Baby Yoda avait ces pouvoirs en raison d’une connexion avec Yoda. Cela aiderait également à expliquer pourquoi les Impériaux veulent tellement la créature si elle est connectée à l’un de leurs plus longs ennemis.

7 Pourquoi si spécial?

Bien qu’il ait été présenté comme une cible dans le tout premier épisode, nous ne comprenons jamais clairement pourquoi Baby Yoda est une cible si importante. On pourrait supposer que le fait qu’il soit sensible à la Force pourrait être la raison, mais que signifient-ils pour en faire une fois capturé?

Il était clair qu’il y avait une intention d’expérimenter dessus pour apprendre quelque chose. Cependant, certaines des personnes qui le poursuivaient semblaient vouloir sa mort. Espérons que nous découvrirons la véritable raison pour laquelle il a été ciblé lors de la deuxième saison, car on ne sait toujours pas ce qui est en jeu.

6 Famille

Lorsque nous sommes initiés à Baby Yoda, il est tout seul et est détenu par des personnages hostiles. Vraisemblablement, il aurait été retiré de son domicile à un jeune âge, mais il reste la question de savoir d’où il vient et s’il reste de la famille.

La saison 2 pourrait avoir le Mandalorien à la recherche du peuple de Baby Yoda ou peut-être même de son monde natal. Cela pourrait répondre à de nombreuses questions sur le personnage et révéler de nouveaux éléments intéressants sur Yoda, la Force et au-delà.

5 ennemis

L’un des éléments les plus intéressants du spectacle est de voir comment la dynamique de l’univers a changé après la mort de l’empereur et la chute de l’Empire. Ceux qui étaient au pouvoir sont peut-être dans les cordes, mais ils ont clairement des plans.

Les gens qui recherchent Baby Yoda sont affiliés à l’ancien Empire et apparemment dirigés par Grand Moff Gideon. Il a une petite armée de stormtroopers et des armes considérables à sa disposition, mais qu’essaie-t-il d’accomplir et travaille-t-il pour quelqu’un d’autre?

4 Qu’est-ce que cela signifie?

L’introduction de Baby Yoda en tant que personnage soulève une tonne de questions sur la plus grande franchise qui, nous l’espérons, deviendra plus claire au cours de la prochaine saison. Cette histoire se déroule après les événements de la première trilogie et avant les événements de la nouvelle trilogie, alors quel impact bébé Yoda aurait-il à l’avenir?

Cela indiquerait qu’il y a plus de Jedi là-bas. Baby Yoda serait-il éventuellement impliqué dans le nouvel ordre Jedi de Luke? Les gens qui le traquent ont-ils quelque chose à voir avec ce qui deviendra le Premier Ordre?

3 Bond avec Mando

Le Mandalorian et le Baby Yoda ont fait une paire adorable la première saison même s’ils ne se voyaient pas toujours d’accord. Cependant, comme ils semblent avoir formé un attachement qui se poursuivra, ce serait bien de voir cette amitié se développer un peu.

Bien qu’aucun d’entre eux ne soit un grand orateur, j’espère qu’ils trouveront un moyen de communiquer plus entre eux et de former un rapport. Cela pourrait aussi être bien si prendre soin de Baby Yoda aide le Mandalorien à s’éclaircir un peu.

2 Plus d’action

Le spectacle était certainement une série pleine d’action du début à la fin, et une grande partie de cette action tournait autour de Baby Yoda. Cependant, le personnage lui-même ne s’est jamais vraiment impliqué. Peut-être que cela changera dans la saison 2.

Nous avons vu que Baby Yoda a certains pouvoirs Jedi, alors peut-être qu’il aura la chance de vraiment les montrer dans un combat. La saison 2 a déjà taquiné un duel épique de sabre laser. Est-ce trop d’espérer que Baby Yoda manie un petit sabre laser adorable?

1 Plus de gentillesse

Aussi intéressant que le personnage soit pour l’univers dans son ensemble, il est clair que la principale raison pour laquelle Baby Yoda a tant décollé est que c’est la chose la plus mignonne du monde entier. Disney savait vraiment ce qu’ils faisaient quand ils ont conçu ce personnage alors que le monde en tombait instantanément amoureux.

Cela tient en grande partie aux effets pratiques du personnage, qui sont incroyablement efficaces. Si l’émission continue ainsi et continue de trouver de nouvelles façons pour que Baby Yoda soit adorable, ils continueront de gagner le cœur des fans partout dans le monde.

