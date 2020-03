10 choses que tout le monde a manqué à propos de la reine blanche

La Reine Blanche est un personnage de Through the Looking Glass de Lewis Carroll, suite de son roman Alice’s Adventures in Wonderland. Les deux romans ont été adaptés, et parfois combinés dans le processus, de nombreuses fois, dont les plus récents sont les films produits par Tim Burton Alice au pays des merveilles (2010) et Alice: Through the Looking Glass (2016).

La Reine Blanche est l’un des personnages principaux de ces deux films, où elle porte également le nom de Mirana of Marmoreal et est jouée par Anne Hathaway. Comme beaucoup d’habitants du pays des merveilles ou des terres souterraines, on ne sait pas grand-chose sur elle. Cependant, si les téléspectateurs y prêtent vraiment attention, ils peuvent être en mesure d’attraper plus d’informations sur elle qu’ils ne le pensent. Voici dix de ces détails.

10 Elle a de grands réflexes

Après qu’elle et une Alice légèrement surdimensionnée se rencontrent pour la première fois à Alice au pays des merveilles, elle propose d’aider Alice à redevenir sa taille normale. La Reine Blanche emmène Alice dans une pièce différente du château de la pièce avec l’armure du champion et l’épée Vorpal où ils étaient auparavant. En ouvrant la porte, Mirana se baisse immédiatement, évitant un liquide qui a été jeté en elle et en direction de la porte.

Le lièvre de mars, également connu sous le nom de Thackeray Earwicket, était dans la pièce, luttant pour faire de la soupe et faisant des dégâts en jetant des ingrédients et des plats.

9 Elle semble célibataire

C’est un détail que les téléspectateurs ne remarqueront que s’ils ont lu Through the Looking Glass. Dans le roman, elle est mariée au roi blanc. Le roi blanc est visiblement absent des deux films de Tim Burton. Il n’apparaît ni n’est mentionné. Pour cette raison, il est prudent de supposer que Mirana n’est pas mariée et gouverne seule.

Le seul roi à apparaître dans l’un ou l’autre film est Iracebeth (la Reine Rouge) et le père de Mirana. Il ne partage pas l’esthétique principalement blanche et pâle de Mirana et revêt à la place ce qui est considéré comme des vêtements traditionnels de la royauté britannique et n’est jamais appelé le roi blanc, ce qui signifie qu’il n’est probablement pas le roi blanc.

8 Son château a un design familier

Le château de la reine blanche et de la reine rouge a été conçu pour ressembler au château de Cendrillon à Disney World. Aucun château n’est une correspondance exacte, mais la symétrie et la palette de couleurs du château de Mirana sont très proches du château de Cendrillon. La conception du château d’Iracebeth correspond plus étroitement à la conception du château de Cendrillon. Encore une fois, cependant, ce n’est pas une correspondance exacte et la palette de couleurs du château d’Iracebeth correspond à la place à la palette de couleurs d’Iracebeth.

Les deux conceptions des châteaux du pays des merveilles sont essentiellement deux versions de ce à quoi le château de Cendrillon aurait pu ressembler si Tim Burton avait été en charge de sa conception.

7 Elle est techniquement la véritable propriétaire de l’épée Vorpal

Dans Alice au pays des merveilles, Alice infiltre le château de la Reine Rouge et obtient l’épée Vorpal nécessaire pour vaincre le Jabberwocky le jour de Frabjous. Elle ramène l’épée au royaume de la Reine Blanche sur le Bandersnatch. À la réception de l’épée d’Alice, la Reine Blanche emmène l’épée, suivie d’Alice, à l’armurerie où l’armure du champion est conservée, en faisant remarquer que l’épée est de nouveau à la maison.

Même si l’épée Vorpal devait être utilisée par le champion (Alice) pour vaincre le Jabberwocky, la véritable maison de l’épée se trouve dans le château de la Reine Blanche, ce qui signifie que l’épée est probablement la possession de la Reine Blanche, pour être temporairement utilisée par Alice.

6 Elle est la sœur cadette

Dans les films de Tim Burton, la Reine blanche et la Reine rouge sont des sœurs, ce qui est différent des romans de Carroll. Dans le premier film, Mirana mentionne au passage qu’elle est la sœur cadette. C’est une ligne qui est facilement manquée. La Reine Rouge évoque plus tard qu’elle est plus âgée lorsque les deux sœurs s’affrontent juste avant qu’Alice ne combat le Jabberwocky. Parce qu’elle est mentionnée juste avant le début de l’action, c’est une ligne facilement oubliée.

Cet aspect de la relation est davantage exploré dans Alice: Through the Looking Glass, alors que Mirana arrive à maturité le jour même où Iracebeth doit recevoir sa couronne. Plus tard dans le film, les sœurs sont montrées comme des enfants et dépeintes comme ayant une sœur aînée plus stéréotypée, une sœur plus jeune dynamique.

5 Elle était la fille préférée

Non seulement la reine blanche était plus jeune que la reine rouge, mais elle semblait également être favorisée par rapport à sa sœur aînée. Leur père n’a pas tardé à nommer publiquement Mirana comme son successeur sur Iracebeth après l’explosion très publique et violemment menaçante de cette dernière sur sa couronne qui ne lui allait pas la tête et ses sujets se moquant d’elle.

Ensuite, lorsque les versions les plus jeunes des sœurs sont montrées, leur mère était plus encline à croire le mensonge de Mirana à propos de ne pas manger une tarte, puis à impliquer Iracebeth quand Iracebeth insistait pour qu’elle ne mange pas la tarte et Mirana mentait.

4 Son armée ressemble à des pièces d’échecs

Tout comme dans d’autres versions des histoires d’Alice, la Reine rouge ou la Reine de cœur a une armée qui ressemble à des cartes à jouer. La Reine Blanche, cependant, a une armée ressemblant à des pièces d’échecs, probablement en hommage à son personnage dans le roman, qui est généralement représenté à côté de motifs d’échecs.

L’armée ne fait qu’une brève apparition dans le premier film en tant que sauvegarde de la reine blanche, aux côtés du chapelier fou, de Bayard Hamar et de Nivens McTwisp, alors qu’ils s’affrontent contre sa sœur et son armée pendant qu’Alice se bat et, finalement, bat, la Jabberwocky le jour de Frabjous.

3 Peut-être seulement qu’Iracebeth et elle ont accès au royaume du temps

Lorsque la Reine Blanche et la compagnie envoient Alice dans le passé pour aider le Chapelier Fou, elle emmène Alice dans une pièce avec une vieille horloge de grand-père enchaînée qu’elle utilise pour déchaîner la magie avant d’envoyer Alice à l’intérieur. De plus, elle sait que le Temps habite «un mile après le pendule». Quand Time rencontre Alice, il remarque qu’il devrait être impossible qu’elle soit là du tout.

Cependant, la Reine Rouge apparaît dans le royaume de Time peu de temps après et Time n’est pas du tout surpris et semble même avoir développé une sorte de relation amoureuse avec Iracebeth, ce qui signifie qu’elle a un accès facile à son royaume. À partir de ces détails subtils donnés visuellement et par le dialogue, il serait prudent de supposer que seules les sœurs devraient pouvoir librement aller et venir du royaume du Temps.

2 Elle est moins élégante qu’elle n’y paraît

La Reine Blanche est généralement décrite comme gracieuse et élégante dans les films, avec ses mains levées à la hauteur de ses épaules. Elle garde ce sang-froid dans la majorité des deux films, à une exception notable près.

Bayard, un chien de chasse retenu captif par la Reine Rouge, s’échappe et retourne à Marmoreal pour dire à Mirana qu’Alice est revenue. Quand elle voit Bayard approcher, elle renvoie ses conseillers et dès qu’ils sont hors de vue, elle se détache de son calme normal et court d’urgence pour rencontrer Bayard, ce qui signifie que son élégance n’est que pour le spectacle.

1 Elle a un côté plus sombre qu’elle aime montrer

Outre la grâce et l’élégance, la Reine Blanche a également la réputation d’être gentille avec ses sujets, contrairement à sa sœur aînée. Cependant, elle a des moments à travers les deux films qui montrent qu’elle n’est pas toujours gentille. En préparant la potion, Mirana remarque qu’elle comprend l’état d’esprit de sa sœur plus qu’Alice ne le pense, ce qui signifie qu’elle pourrait avoir un côté cruel qu’elle se cache derrière les vœux de ne pas nuire à un être vivant.

Un autre exemple est dans le deuxième film dans lequel la jeune Mirana blâme sa sœur d’avoir mangé une tarte alors qu’ils n’étaient pas censés le faire. Certes, elle était une enfant, mais ses actions pendant cette période lui étaient encore difficiles à s’approprier à l’âge adulte.

