10 choses que tout le monde a ratées sur Jingle All The Way 2

Jingle All The Way 2. Oui, une suite du classique des vacances d’Arnold Schwarzenegger existe pour une raison quelconque! Avec Larry the Cable Guy, il suit une prémisse similaire d’un père essayant de trouver un jouet de Noël particulier pour son enfant par tous les moyens possibles. Une suite que personne n’a demandée, le film directement en vidéo n’a évidemment pas suscité beaucoup de buzz parmi les fans et a reçu des critiques négatives. Mais un regain d’intérêt pour le film s’est ensuite manifesté chez certains qui ont commencé à le considérer comme un plaisir coupable. Un examen résume le mieux: «c’est si bon d’être si mauvais».

CONNEXES: 10 films de Noël bizarres que vous avez oubliés

Voici dix choses que tout le monde a manquées à propos de Jingle All The Way 2.

10 studios gérés par la WWE

Il fut un temps où la division cinéma de World Wrestling Entertainment était juste impliquée dans la réalisation de films d’action mettant en vedette leurs lutteurs. Mais maintenant, la WWE s’est aventurée dans divers genres comme l’horreur (Oculus), le néo-noir (Dead Man Down) et dans les comédies familiales.

20th Century Fox et les studios WWE ont donc été impliqués dans la production de Jingle All The Way 2. C’est drôle d’imaginer la WWE endossant un film avec Larry the Cable Guy. Le film a également reçu des promotions à l’antenne lors d’événements hebdomadaires de la WWE.

9 Le directeur a exprimé Harrison Bear

Turboman était la figurine dont tous les enfants ont envie dans le premier film. Dans ce deuxième opus, le jouet en question est un nounours parlant appelé Harrison Bear. L’ours ressemble à peu près à tout autre ours en peluche, mais la fille du protagoniste n’a que huit ans. Les enfants peuvent être fascinés par tout!

Le réalisateur du film, Alex Zamm, a lui-même fourni la voix des parties parlantes de l’Ours. En termes de réalisation de films, Hamm a la réputation de faire des infâmes séquences directement sur DVD et des redémarrages de l’inspecteur Gadget, The Little Rascals, Dr. Doolittle. Il n’est pas surprenant qu’il ait réalisé la suite de Jingle All The Way.

8 Durée d’une seconde

Santino Morella incarne Claude, l’ami de Larry. Le lutteur professionnel (qui a travaillé avec la WWE pendant onze ans) a eu un moment particulièrement notoire dans le Royal Rumble il y a quelques années lorsqu’il n’a duré qu’une seconde avant d’être éliminé.

CONNEXES: 10 pires performances d’acteurs de lutteurs

Il semble perpétuer la tradition dans une scène où Claude et Larry chevauchent un taureau mécanique. Claude ne tient sur le taureau qu’une seconde.

7 Cartons de poinçonnage

Dans le film original, quand Arnold Schwarzenegger découvre que toutes les poupées Turboman ont été vendues, il décide de laisser ses poings parler. Il frappe une découpe de carton Turboman puis le déchire.

Larry The Cable Guy décide de rendre hommage à cette scène. Lorsqu’il découvre lui aussi que toutes les variantes de l’ours qui parle ont été vendues, il libère sa rage en frappant la tête d’une découpe de l’ours et en décapitant la découpe en carton. C’est ainsi que les films classés PG montrent de la violence!

6 Aucune apparence des acteurs originaux

Pas Arnold Schwarzenegger. Pas Sinbad. Pas même Jake Lloyd, cet enfant qui est devenu Anakin Skywalker dans Star Wars Episode I: The Phantom Menace! Malheureusement, la suite ne présente aucun des acteurs originaux. Il n’y a même pas eu de camée surprise ou de nom pour relier ce film à son prédécesseur.

La raison pourrait être principalement due au fait qu’il a été libéré directement pour une libération à domicile et non au box-office.

5 Arwin de Zack et Cody est dans le casting

Ce détail pourrait encore avoir été remarqué par certains. Le personnage de Larry The Cable Guy est séparé de sa femme et rivalise avec son beau Victor actuel pour être un bon père de famille. Les fans de la série nostalgique Disney The Suite Life Of Zack And Cody remarqueront que Victor est joué par le même acteur qui a joué Arwin dans la série. Il est l’ingénieur de l’hôtel Tipton; un personnage qui était tellement aimé des fans qu’il était sur le point d’obtenir sa propre série dérivée.

Brian Stepanek, l’acteur qui joue ces personnages, est également apparu dans de petits rôles dans des films comme Green Book et Transformers.

4 Les références de la culture pop

Bien qu’il n’y ait aucune mention du Jingle All The Way original, il y a une référence à A Charlie Brown Christmas. C’est alors que dans une scène, Larry voit une paire de très petits arbres de Noël et s’exclame: «C’est l’un d’entre eux, Charlie Brown.

CONNEXES: 10 choses bouleversantes dans un Noël de Charlie Brown

Les références à d’autres films incluent The Matrix. Il semble que Victor de Brian Stepanek soit un tel nerd qu’il a regardé The Matrix 37 fois. Nous espérons qu’il ne parle que de la première partie et non des suites!

3 débuts au cinéma de Santino Marella

Une raison pour laquelle les studios WWE auraient pu participer à ce film pourrait probablement lancer la carrière cinématographique de Santino Marella. Cependant, comme de nombreux autres lutteurs devenus acteurs, le lutteur de la C-list WWE a également donné un acte décrit comme fade et sans intérêt dans les critiques.

La même année que la sortie de Jingle All The Way 2, Marella a également joué un petit rôle dans le film d’animation crossover Scooby Doo! Wrestlemania Mystery. Il n’a plus joué depuis.

2 offres de jouets illégaux

Il y a une scène dans le film où Larry se livre à un accord souterrain avec un propriétaire de magasin de jouets pour avoir mis la main sur un Harrison Bear. Cependant, cet accord reste inachevé alors que les flics font irruption.

Cette scène qui se moque de la représentation des offres de drogue dans les films est un hommage subtil au Jingle All The Way original qui présente un jeu underground similaire de Turboman.

1 Noel a un rôle dans Poltergeist

Larry The Cable Guy a continué à présenter sa marque habituelle de comédie et est apparu dans de petits films, depuis la sortie du film. Kennedi Clements qui a joué le rôle de la fille de Larry, Noel, âgée de huit ans, a ensuite été choisie comme Madison Bowen dans le redémarrage de Poltergeist.

Elle a joué l’un des enfants de la famille Bowen qui est possédé par de mystérieuses apparitions. Le redémarrage n’a pas reçu de critiques élogieuses, mais c’était encore un énorme pas en avant de Jingle All The Way 2 pour le jeune Kennedi.

SUIVANT: Disney: les 10 pires séquences de vidéo directe (selon IMDb)

Prochain

Les 100: 10 personnes avec qui expédier Clarke Griffin (autre que Bellamy Blake)



A propos de l’auteur

«Bonjour, je m’appelle Shaurya. Voulez-vous de la culture pop?

Basée à Delhi, en Inde, Shaurya Thapa se consacre au journalisme indépendant, au hip-hop et à des analyses critiques sur des films et des émissions de télévision de genres variés.

En savoir plus sur Shaurya Thapa