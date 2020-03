10 choses que vous ne savez sur les Maraudeurs que si vous lisez les livres

La carte du maraudeur fait sa première apparition dans le troisième film de Harry Potter, Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban. Fred et George offrent la carte à Harry pour l’aider à se faufiler à Pré-au-Lard (car le pauvre Harry n’a pas de formulaire d’autorisation signé par un parent ou un tuteur). Les jumeaux ont la carte depuis quelques années après l’avoir piquée dans le bureau de Rusard.

CONNEXES: Harry Potter: les 10 plus grandes erreurs de Dumbledore (dont nous pouvons tirer des leçons)

Mais c’est l’étendue de l’histoire que les téléspectateurs reçoivent de la carte, et l’histoire de ses créateurs est entièrement ignorée – au moins dans les films. Les lecteurs de livres, d’autre part, comprendront que l’histoire des Maraudeurs est incroyablement importante et étroitement liée à Harry lui-même. Alors que Prisoner of Azkaban est considéré par beaucoup comme le meilleur des films Harry Potter, son incapacité à aborder les détails des Marauders le hantera à jamais pour les fans des livres.

10 Qui étaient les maraudeurs

Bien sûr, la carte s’ouvre avec les noms de MM. Moony, Wormtail, Padfoot et Prongs, mais, si vous n’avez pas lu les romans de J.K. Rowling, vous n’avez aucune idée que ces quatre personnages sont des personnages que vous rencontrez et suivez à travers la grande histoire de Harry Potter. Les Maraudeurs se trouvent être Remus Lupin, Peter Pettigrew, Sirius Black et James Potter, le père de Harry. Les quatre ont créé la carte alors qu’ils étaient ensemble à l’école, ce qui explique évidemment comment Lupin, alors professeur par intérim à Poudlard, sait comment travailler la carte, où Snape n’a pas pu obtenir le parchemin pour révéler ses secrets.

9 Tous les maraudeurs étaient des Gryffondors

Si vous ne connaissiez pas les noms des Maraudeurs, les téléspectateurs ne savaient pas non plus que tous les quatre étaient membres de la maison Gryffondor. Les quatre ont partagé un dortoir à Poudlard, ce qui a évidemment conduit à leur étroite amitié et à leur travail ensemble pour créer la carte en premier lieu. En réexaminant le film Prisonnier d’Azkaban, cela explique également pourquoi le professeur McGonagall était si bien informé sur Sirius et ses antécédents à l’école lorsqu’elle parle avec Mme Rosmerta et Cornelius Fudge.

8 Comment Sirius et Lupin se connaissaient

Dans le film, Harry, Ron et Hermione ont parfaitement le droit d’être furieux contre Lupin quand il entre dans la Cabane Hurlante et embrasse Sirius comme un frère. Ce qui peut être déroutant pour le trio, ainsi que pour les membres du public, c’est la façon dont Lupin connaît suffisamment Sirius pour l’embrasser alors qu’il ne fait que suivre Peter Pettigrew sur la carte. Évidemment, le couple n’est pas allé à l’école ensemble. Ils partageaient un dortoir dans la tour de Gryffondor et faisaient partie d’un groupe inséparable de fauteurs de troubles.

7 Pourquoi ils ont cessé de se faire confiance

Dans le troisième film de Harry Potter, on ne sait jamais à quel point Sirius et Lupin ont été proches. C’est aussi pourquoi le film ne se penche jamais sur la façon dont ils se sont brisés (car s’ils n’étaient pas proches, cela n’a pas d’importance).

CONNEXES: Harry Potter: 10 plus grandes questions sans réponse que nous avons encore sur les fondateurs de Poudlard

Mais ils étaient proches et ils se sont brisés un peu avant que Peter Pettigrew ne trahisse les parents de Harry. Comme Sirius et Lupin étaient tous deux membres de l’Ordre du Phénix, ils savaient qu’il y avait une fuite dans l’organisation. Parce que Lupin était un loup-garou, et parce que Voldemort avait offert tous les droits aux loups-garous, Sirius soupçonnait que Lupin était la fuite.

6 Pourquoi ils savent comment entrer dans la cabane hurlante

La cabane hurlante est connue comme la maison la plus hantée de toute la Grande-Bretagne. Les spectateurs de films ne sauront pas pourquoi. La cabane hurlante a été créée lorsque Remus Lupin a commencé à fréquenter Poudlard afin qu’il ait un endroit pour se transformer en loup-garou sans être une menace pour ses camarades de classe ou ses professeurs. C’est pourquoi Remus et Sirius savaient comment entrer et sortir de la Cabane Hurlante.

5 Pourquoi Snape déteste Sirius

Les cinéphiles comprendront la haine de Snape pour James Potter, car il a volé l’amour de la vie de Snape et l’a tourmenté quand ils étaient tous étudiants ensemble. Cependant, Snape déteste également Sirius pour des raisons autres que son association avec James.

CONNEXES: Harry Potter: Les 10 plus grandes erreurs de Sirius (dont nous pouvons tirer des leçons)

À l’école, Sirius a dit à Rogue comment entrer dans le saule cogneur et lui a donné les informations juste à temps pour qu’il trouve un lupin complètement transformé à l’intérieur. James sortit Snape juste à temps, mais Snape détestait toujours Sirius pour avoir essayé de le faire tuer à l’adolescence.

4 Pourquoi ils étaient animagi

Dans Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban, réalisé par Alfonso Cuaron, Peter Pettigrew et Sirius Black sont tous deux des animagi, ou des sorciers qui peuvent se transformer en animal par choix (ce qui les rend différents des loups-garous qui n’ont pas le choix) . Le professeur McGonagall est également un animagus. Mais Peter et Sirius ont choisi de s’entraîner pour devenir animagi pour une raison précise. En tant qu’animaux, ils ont pu en toute sécurité tenir compagnie à Lupin pendant ses transformations, ce qui n’aurait jamais été possible pour eux en tant que sorciers humains.

3 Leurs surnoms

Les noms sur la carte du maraudeur ne sont pas aléatoires, tout comme les créateurs de la carte ne sont pas un mystère. Moony, Wormtail, Padfoot et Prongs sont les surnoms de Lupin, Pettigrew, Sirius et James. Les surnoms viennent de l’animal que chaque sorcier était capable de transformer. Lupin à un loup-garou, Peter à un rat, Sirius à un chien et James à un cerf.

2 Comment Lupin est devenu un loup-garou

Fenrir Greyback est également un loup-garou et est mentionné dans les films Harry Potter en référence aux cicatrices sur le visage de Bill Weasley. Pour les lecteurs de livres, le nom Fenrir Greyback sera encore plus menaçant, car il était également le loup-garou qui a mordu un Remus Lupin de quatre ans, l’infectant comme un loup-garou pour le reste de sa vie.

1 Comment Pettigrew meurt

Dans Harry Potter et les reliques de la mort, première partie, les téléspectateurs voient Pettigrew stupéfait avant qu’Harry, Ron et Dobby ne sortent du sous-sol de Malfoy Manner. Les téléspectateurs ne savent jamais ce qui arrive finalement à l’animagus traître Peter Pettigrew. Dans les livres, cependant, il est révélé que Pettigrew est étranglé par sa propre main d’argent quand il essaie de montrer à Harr miséricorde après que Harry rappelle à Peter que, dans le troisième livre, Harry a épargné la vie de Peter.

SUIVANT: Harry Potter: 10 meilleurs personnages qui n’étaient pas dans le premier livre

Prochain

The Vampire Diaries: 10 personnes qu’Elena Gilbert aurait dû côtoyer à part Damon Salvatore



A propos de l’auteur

Jessie Atkin est titulaire d’une maîtrise en écriture créative. Elle est conteuse, écrivaine et lectrice. Elle est une connaisseuse de YA, une passionnée de Star Wars, une fanatique de Harry Potter, une passionnée des Mets et une passionnée de trivia.

En savoir plus sur Jessie Atkin