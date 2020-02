10 choses que vous ne saviez pas que votre Google Nest Hub pouvait faire (et cela vaut-il la peine d’être obtenu?)

Si vous avez investi dans un Google Nest Hub, félicitations pour posséder l’une des technologies les plus innovantes du marché actuel. Google Nest se distingue des autres haut-parleurs intelligents grâce à son écran attaché, vous offrant plus de fonctionnalités et d’astuces pour en profiter. Basé sur tout ce que le Google Nest Hub a à offrir, c’est l’une des meilleures technologies que vous pouvez ajouter à votre collection de maisons intelligentes. Le Nest Hub Max est la meilleure valeur des deux, car la caméra connectée permet de nombreuses autres fonctionnalités et astuces.

Naturellement, vous allez vouloir savoir comment tirer le meilleur parti de votre Google Nest Hub. Voici 10 astuces à découvrir sur ce fantastique appareil domestique intelligent.

10 Commencez votre journée avec un message d’accueil personnalisé

Nous avons tous ces jours où il est assez difficile de sortir du lit, peu importe la planification de votre journée. La technologie de reconnaissance faciale de Google Nest Hub offre quelque chose de tout droit sorti d’un épisode Jetsons. Une fois que le Hub reconnaît votre visage, il vous fournira de nombreux détails utiles sur votre journée à venir, comme les prévisions météo, vos déplacements, les événements de votre calendrier, les rappels et même les principaux titres de la journée. Il vous suffit de jeter un coup d’œil rapide à votre Google Nest Hub Max pour qu’il vous reconnaisse.

9 vidéos de file d’attente

L’écran intelligent de votre Google Nest Hub est le moyen idéal pour profiter de vos vidéos préférées. Dites «Hey Google, montre-moi la dernière bande-annonce de Marvel Movie» ou «Hey Google, montre-moi des vidéos sur la faune», puis asseyez-vous et laissez le Nest Hub faire le travail. À l’heure actuelle, la vidéothèque de Nest Hub est limitée à Youtube, vous devez donc être conscient que tout ce que vous consultez affectera vos recommandations sur l’application Youtube.

Le Nest Hub Max est suffisamment intelligent pour qu’il apprenne à reconnaître les voix et les visages de chaque membre du ménage et à séparer les historiques et recommandations de chacun.

8 Apprenez à votre hub Nest à vous reconnaître

Le Nest Hub Max est comme votre propre concierge numérique personnel. Au fil du temps, le Nest Hub Max apprendra à reconnaître votre visage avec Face Match et à charger du contenu non seulement pertinent pour vous, mais différent des autres membres de la famille. Si vous avez des informations privées que vous souhaitez verrouiller, telles que des calendriers, des rappels et votre bibliothèque Google Photos, le Nest Hub Max conservera vos données privées stockées derrière un test de reconnaissance faciale. Pour ajouter la fonction Face Match à votre Nest Hub Max, ouvrez l’application Google Home et appuyez sur le bouton Paramètres. Appuyez sur Plus de paramètres, Assistant et Face Match. Il vous amènera ensuite au processus pour que votre écran intelligent reconnaisse votre visage.

7 Profitez d’un traducteur personnel

Les Nest Hubs font un travail fantastique en tant qu’interprète. Propulsé par Google Assistant, le Nest Hub va au-delà d’un traducteur intelligent avec son écran, vous permettant de voir les traductions au fur et à mesure qu’elles sont faites et de les entendre relire. Tout ce que vous avez à faire est de dire “Hey Google, sois mon ___ interprète” (avec la langue avec laquelle tu veux communiquer). Vous serez invité par un son à dire les mots et les phrases que vous souhaitez traduire. Le Nest Hub affichera et lira alors la traduction. Lorsque vous avez terminé, demandez simplement à Google d’arrêter. Cette fonctionnalité est parfaite lorsque vous avez un visiteur international ou que vous essayez d’apprendre une autre langue.

6 Transformez-le en cadre photo numérique

Bien que nous ne recommandions pas d’utiliser le Google Nest Hub uniquement comme cadre photo numérique (ce qui en coûterait cher), il constitue un endroit idéal pour afficher vos photos préférées lorsqu’il n’est pas utilisé. Google Photos est le service de choix, auquel il est facile d’ajouter en téléchargeant l’application Google Photos sur l’un des appareils pris en charge sur lesquels vous prenez des photos. Pour que votre Google Nest Hub affiche des photos lorsqu’il n’est pas utilisé, appuyez sur l’application Google Home sur votre téléphone, appuyez sur l’icône de rouage, choisissez Cadre photo, puis Google Photos. De là, vous pouvez choisir des albums spécifiques ou même des photos uniques à apparaître.

5 Contrôlez l’appareil avec des gestes

Cette astuce nécessite la caméra trouvée sur le Nest Hub Max et est incroyablement cool. Avec le Nest Hub Max, vous pouvez contrôler ce qui se passe sur l’écran intelligent à l’aide de gestes de la main. Les gestes de la main sont encore une toute nouvelle fonctionnalité, donc le Nest Hub Max n’en connaît qu’un pour le moment. J’espère que Google continuera de l’améliorer. Pour suspendre tout ce qui se joue à l’écran, tenez votre main. Pour reprendre la lecture, maintenez à nouveau la main. C’est une excellente fonctionnalité lorsque vous devez répondre à la porte ou au téléphone. Nous aimerions que Google améliore suffisamment cette fonctionnalité pour que même les langues des signes puissent être interprétées.

4 Contenu Cast

Saviez-vous que votre Nest Hub ou Nest Hub Max est également un appareil Chromecast? Une fois que vous avez configuré votre Google Nest Hub via l’application Google Home, il apparaîtra comme une option lorsque vous appuyez sur l’icône Chromecast dans toutes les applications de votre téléphone.

Profitez de toutes les fonctionnalités de Chromecast directement sur votre Nest Hub. Il est facile de diffuser du contenu depuis Plex, YouTube et même d’écouter de la musique sur Spotify et Deezer. Malheureusement, Nextflix ne vous permet pas de caster sur un appareil Nest Hub. En plus de toutes les fonctionnalités que Chromecast peut offrir, vous bénéficiez également des commandes à écran tactile du Nest Hub.

3 Diffuser un message

Les parents peuvent pousser un soupir de soulagement car le Google Nest Hub résoudra enfin le problème de devoir crier pour attirer l’attention de quelqu’un dans une autre pièce. Peut-être que votre adolescent fait exploser sa musique trop fort? Ou vous voulez informer votre conjoint qu’il est temps de dîner? Vous pouvez créer un court message qui sera lu sur tous les appareils Google Home et Nest de votre maison. Pour accéder à la fonction de diffusion, balayez vers le bas depuis le haut de l’écran pour accéder au panneau Home View et appuyez sur l’icône Broadcast. Dites votre message et il sera envoyé. Mieux encore, vous savez que tout le monde l’entendra, donc plus d’excuses pour ne pas recevoir le message.

2 Transformez-le en caméra Nest

La caméra du Nest Hub Max vous permet de passer des appels vidéo et même d’agir comme une caméra de sécurité Nest. Pour configurer, la caméra du Nest Hub Max, ouvrez l’application Google Home sur votre appareil compatible, appuyez sur Nest Hub Max, puis choisissez Configurer la Nest Cam. Google Home vous expliquera ensuite comment activer les fonctionnalités d’enregistrement vidéo et comment accéder à un flux en direct à partir de la caméra.

Vous pouvez accéder à ce flux depuis l’application Nest ou l’application Google Home. L’application Nest vous enverra également des alertes lorsqu’un mouvement est détecté devant la caméra, vous pouvez donc l’installer sur le comptoir de la cuisine pour effrayer votre chat lorsqu’il décide de se lever pour regarder pendant que vous êtes au travail.

1 Contrôlez vos appareils Smart Home

Rassemblez tout ce qui fait que votre maison intelligente fonctionne sur un seul écran avec un Google Nest Hub. Bien que n’importe quel haut-parleur alimenté par Google Assistant puisse contrôler des éléments tels que les lumières intelligentes, les aspirateurs robotiques et les prises, vous ne bénéficiez pas d’un écran sur lequel vous pouvez appuyer. Pour gérer vos produits pour maison intelligente sur le Nest Hub, balayez vers le bas pour voir les gadgets connectés à l’application Google Home. Vous pouvez également créer des routines pour lier les actions entre elles. Par exemple, vous pouvez créer une routine matinale qui allume la lumière de votre cuisine et joue même de la musique pour vous réveiller. Ou vous pouvez créer une routine à votre retour du travail qui allume vos lumières et déverrouille votre porte.

