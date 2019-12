Daniel Levy est le co-créateur de la comédie à succès Schitt's Creek, et également l'un des personnages principaux (et bien-aimés) de la série, David Rose. Lorsque le public rencontre David pour la première fois dans la série, il est le fils gâté d'une famille riche qui commence seulement à apprendre ce que signifie vivre comme des «gens normaux».

Mais au fur et à mesure que le spectacle se déroule, le public se rend rapidement compte que David est un gars motivé, drôle, attentionné et passionné qui essaie juste de trouver sa place dans le monde – et grâce à l'écriture et au jeu de la série, Dan Levy a créé un personnage incroyable et mémorable. Voici 10 choses que vous ne saviez pas sur David Rose.

10 David est inspiré par les Kardashian?

Dan Levy a grandi à Toronto, au Canada, autour d'une famille d'artistes, mais il a toujours su qu'il voulait écrire. Quand il a déménagé à Los Angeles, une grande partie de son temps libre était passé à regarder la télé-réalité et un jour, la pensée lui vint: "Que se passerait-il si l'une de ces familles riches perdait tout? Les Kardashian seraient-ils toujours les Kardashian sans leur argent?"

Et en faisant participer son père, l'acteur Eugene Levy, pour l'aider dans l'histoire et le processus créatif, Schitt's Creek est né. L'émission vient d'un lieu d'émerveillement et de la passion de Levy pour poursuivre une carrière d'écrivain à la télévision. Ainsi, la personnalité initiale de David est très basée sur les Kardashian, pourrait-on supposer.

9 David voulait à l'origine parler à voix basse

Quiconque regarde le spectacle reconnaît la façon unique de parler des personnages. L'une d'entre elles est la voix agitée et quelque peu déconcertée de David.

Tout en développant Schitt's Creek avec son père Eugene, Dan avait l'intention que son personnage de David parle à voix basse. Eugene, cependant, a estimé que son fils devrait ajouter plus de volume à la voix parlée de David.

8 L'anniversaire de David

Comme le montre l'épisode de la saison 2 "Nus de Moira", l'anniversaire de David est le 2 juillet 1983. Cette information provient d'un moment où David parle à un caissier de banque.

Lors d'une conversation avec un caissier de banque, David dit que son code PIN est en fait son anniversaire: 7-2-8-3. Est-ce basé sur la date de naissance réelle de Dan? Hélas non. L'anniversaire de Dan est le 9 août 1983.

7 La garde-robe de David

Alors que de nombreux créateurs de spectacles ont leur mot à dire dans presque tout ce qui se passe avec le spectacle, Levy est en fait beaucoup plus actif et investi que la plupart. Il fait très attention aux détails. Des scénarios aux costumes, il a tout pensé. En fait, peu de spectacle est en fait improvisé.

L'une des choses les plus intéressantes est que Levy tire la personnalité de David de sa garde-robe extravagante. Levy dit qu'une fois que ces vêtements de fantaisie sont vêtus, "il y a tout un personnage qui sort."

6 David a plusieurs phobies

Celui-ci ne sera pas trop surprenant pour quiconque regarde le spectacle religieusement. C'est quelque chose que les fans ont remarqué au fil du temps: David a une forte aversion pour plusieurs choses dans la série.

Pop TV l'a clairement expliqué dans la biographie de David Rose quand ils ont déclaré que le personnage avait "quelques tendances obsessionnelles-compulsives, des épisodes hypocondriaques occasionnels et des craintes légères mais persistantes d'insectes, de germes, de la nature, des plaid et de l'intimité".

5 La sexualité de David a été inspirée par son acteur

Dans la série, le personnage de Levy, David est ouvertement pansexuel. Levy a déclaré que "ne pas avoir à se définir ou à se catégoriser, je pense, est bénéfique pour tout le monde. Je pense que plus nous pouvons comprendre que les gens existent simplement et que tant que nous faisons du bien dans ce monde, nous ne le faisons pas" t besoin de s'inquiéter ou de s'inquiéter de la définition ou de la classification des personnes, plus tôt nous serons dans un meilleur endroit.

En introduisant le fiancé de David, Patrick dans l'émission, cela a permis à Levy de créer un monde accueillant et exempt d'homophobie. Levy appelle le spectacle "une célébration de l'amour" et est fier de créer un endroit qui peut être cela. La propre sexualité de David est inspirée de la vie personnelle de Dan.

4 La garde-robe de David est principalement en noir et blanc

La mode est une grande partie de la personnalité de David Rose. Cela le définit autant que les mots chargés de sarcasme qui sortent de sa bouche. Nous savons déjà que les vêtements de marque ont aidé Dan à créer le personnage de David. Mais saviez-vous que David a un thème de couleur en cours?

Il est peut-être facile de ne pas le remarquer, mais il est difficile de le nier lorsqu'il est évoqué. Apparemment, notre David préfère les vêtements en noir et blanc. Oui, il y a aussi des gris là-dedans, mais dans l'ensemble, David est partial pour B&W.

3 Ted et David?

La co-star Dustin Milligan joue l'intérêt romantique d'Annie Ted Mullens dans la série. Et, pendant longtemps, beaucoup de fans se sont demandé s'il y avait quelque chose entre Ted et David. Avaient-ils raison de penser ainsi?

Selon Dan, il y avait certainement des discussions dans la salle des écrivains sur le fait que le personnage de Dustin était secrètement dans David. Bien sûr, et pour le bien des fans de Patrick, cela n'a jamais semblé être plus qu'une théorie des fans.

2 "Situation moitié-moitié"

La religion n'est pas une grande priorité pour la série, mais, comme nous l'apprenons dans l'épisode de Noël, David est juif. Ou, comme il répond quand quelqu'un lui demande s'il est juif, c'est une «situation à moitié». Cela fait référence à la filiation de David, bien sûr.

Johnny Rose est juif et la femme de son personnage Moira est irlandaise catholique. Leurs origines et leurs croyances reflètent également la réalité, car Eugene Levy est juif et sa vraie femme est irlandaise catholique.

1 Dan et David aiment Mariah Carey

Dans un moment sincère entre David et Patrick dans l'émission, Patrick venait de s'ouvrir à David sur ses sentiments pour lui et l'état de leur relation. Dans la scène, il dit à David: "Tu es ma Mariah Carey", et avec Levy étant un ÉNORME fan de Mariah Carey, il a tweeté cette scène de l'émission avec la légende: "Je n'ai jamais pensé que cette ligne verrait la lumière du jour. "

Peu de temps après la diffusion de l'épisode, Mariah Carey HERSELF, a vu le tweet sur Twitter et l'a cité avec "LOL !!" et symboles du cœur. Dan Levy a révélé que cette interaction en ligne a fait de ce jour le meilleur jour de sa vie.

