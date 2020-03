L’expression «plus étrange que la fiction» s’applique parfaitement au nouveau documentaire sur le crime réel de Netflix, Tiger King, dans lequel un éventail de personnages colorés dirigés par des entraîneurs de gros chats Joe Exotic et Doc Antle s’impliquent dans un complot scandaleux de meurtre à louer dans Oklahoma. L’émission est actuellement parmi les titres les plus populaires sur Netflix, et pour cause!

La série docu en sept parties se concentre sur Joe Exotic, propriétaire de la route G.W. Le zoo de l’Oklahoma qui abrite le plus grand nombre de félins du principal concurrent de Joe aux États-Unis, Carole Baskin de Big Cat Rescue, devient une cible lorsque Joe engage une personne pour la tuer. Le mentor principal de Joe, Bhagavan Doc Antle, est une figure culte en Caroline du Sud. Voici 10 choses que vous ne saviez pas sur Doc Antle!

10 Véritable nom

Sur la base de son culte de la personnalité et de sa haute image de lui-même, vous supposeriez simplement que Doc s’est donné le nom de Bhagavan, qui se traduit par Seigneur en hindi. Eh bien, nous vous ferons savoir que c’est son vrai nom!

Sérieusement. Doc Antle est né en Arizona en 1960 et a reçu le nom de naissance Mahamayavi Bhagavan Antle. Enfant, Antle a déménagé dans le sud de la Californie, où il a noué des liens avec des animaux sauvages dans le ranch de sa famille. Son nom est devenu si difficile à prononcer à l’école qu’il s’appelait Kevin au lieu de Bhagavan.

9 Pseudo

Antle a reçu le surnom médical “Doc” après avoir étudié à l’étranger en Chine en tant que jeune homme. Antle a abandonné ses études secondaires à Salinas, en Californie, avant la neuvième année. Peu de temps après, il a déménagé en Chine pour trouver la vocation de sa vie.

Après des années d’études, Antle a obtenu un doctorat en médecine chinoise. En conséquence, Antle n’a cessé de se vanter de la poignée “Doc” depuis, l’utilisant comme un insigne de l’autorité médicale comme une sorte de docteur Doolittle moderne.

8 Hollywood

En parlant de Doctor Dolittle, ce n’est qu’un des 500 films de Hollwyood auxquels Antle a prétendu avoir participé au cours des décennies. Une recherche IMDB rapide montre différent.

Selon IMDB, Antle est censé avoir supervisé les animaux sauvages sur neuf longs métrages. Dans l’ordre chronologique, ils incluent le Sgt. Kabukiman, Ace Ventura: Pet Detective, The War, The Jungle Book, Ace Ventura: When Nature Calls, Wild America, Mighty Joe Young, The Jungle Book 2 et The Notorious Betty Paige. Bien qu’il ait peut-être consulté des centaines d’autres films, ils ne figurent pas sur la plus grande base de données de films au monde.

7 clips

Une fois que sa célébrité a augmenté considérablement à la fin des années 90 et au début, Antle est devenu très demandé. Mais pouvez-vous deviner certains des artistes musicaux avec lesquels il a travaillé au fil des ans? Peut-être le reconnaissez-vous dans un clip ou deux?

Eh bien, Antle a apparemment travaillé sur plusieurs clips musicaux pour P. Diddy, Janet Jackson, Ashante, et plus encore. En 2001, Antle avait apparemment reçu Britney Spears pour apparaître avec un gros chat derrière elle aux Music Video Awards. Crikey, pensait-elle qu’Antle était Steve “Crocodile Hunter” Irwin?

6 Premier tigre

Antle aurait acheté et élevé son premier tigre en 1982. Mais qui diable savait qu’il s’était impliqué dans la formation des tigres après avoir été recruté pour faire une campagne publicitaire pour Exxon?

Bien dit. En 1982, Exxon a approché Antle pour produire une présentation à la convention annuelle d’Exxon. Un an plus tard, Antle a conçu une campagne intitulée “Mettez un tigre dans votre réservoir”, qui a déclenché une obligation de six ans avec Exxon. De là, le profil national d’Antle a augmenté et ses animaux sauvages ont commencé à frapper le courant dominant.

5 Tard dans la nuit

Au cours de sa carrière en tant que grand félin et spécialiste de la conservation des animaux rares, Antle est apparu sur le circuit de talk-show tard dans la nuit pas moins d’une demi-douzaine de fois.

En plus d’au moins une apparition dans Late Night avec David Letterman, Antle est apparu cinq fois sur The Tonight Show, animé par Jay Leno. Dans Tiger King, Antle mentionne comment Leno a contribué à sensibiliser le grand public au sort des grands félins et des espèces menacées.

4 organisations

En tant que l’un des soi-disant chefs de file de la nation en matière de conservation des animaux, Antle a fondé plusieurs organisations. Le principal d’entre eux est l’Institute of Greatly Endangered and Rare Species (T.I.G.E.R.S.), un safari tentaculaire de 5 acres et une réserve faunique à Myrtle Beach, en Caroline du Sud.

Antle est également le fondateur du Rare Species Fund (RSF), une organisation locale au niveau du sol qui soutient le mouvement mondial pour la conservation de la faune. Antle alloue les ressources de RSF pour aider la base et les efforts de conservation mondiaux.

3 missions

Avec les organisations susmentionnées, Antle a mené plusieurs missions dans la quête de la conservation des animaux. Une mission comprend le Tiger Lantern Project, où des lanternes solaires sont fournies aux habitants de l’Inde pour éviter les interactions périlleuses avec les tigres.

Antle a dirigé l’Unité anti-braconnage des chutes Victoria, une mesure pour protéger la faune des chasseurs au Zimbabwe. De plus, l’initiative de conservation par la santé publique en Ouganda utilise la technologie pour aider les chimpanzés en voie de disparition.

2 Service postal américain

En 2011, l’organisation RSF d’Antle a aidé à forger un partenariat avec le bureau postal américain pour produire le timbre Save Vanishing Species.

Le timbre présente une image d’un petit tigre de l’Amour. Tous les produits nets du timbre sont versés au U.S.Fish and Wildlife Service, qui à son tour alloue des fonds à divers projets de conservation des animaux. En plus des tigres et autres grands félins, l’effort aide à protéger les rhinocéros, les grands singes, les tortues marines et les éléphants d’Afrique et d’Asie. Le timbre est toujours en circulation à ce jour.

1 jeu

Pour tout le beau travail qu’il a apparemment fait pour aider à protéger les animaux, Antle s’est heurté à plusieurs agences de police des droits des animaux. En 1991, le département américain de l’Agriculture (USDA) a infligé à Antle une amende de 3 500 $ pour avoir enfreint la loi sur le bien-être animal.

En 2005, Antle a été restreint par l’USDA de tenir des événements de caresses publiques de petits après la découverte de barrières et de limites médiocres. En 2019, le complexe Antle’s Myrtle Beach a été perquisitionné, mais aucune preuve de culpabilité n’a été trouvée. People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), le principal groupe de défense des droits des animaux, a réprimandé à plusieurs reprises Antle pour ne pas avoir respecté les normes de sécurité appropriées.

