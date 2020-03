Même les fans qui ont suivi la franchise au cours des quatre dernières décennies pourraient ne pas connaître ou comprendre l’importance de la bataille de Scarif. Avec autant de traditions canoniques et non canoniques, Star Wars est l’une des rares franchises de films à avoir besoin d’une encyclopédie pour combler les lacunes et les détails des films, des jeux et des bandes dessinées qui inondent le marché chaque année.

Jusqu’à Rogue One, la bataille n’avait jamais été vue sous aucune forme, à part une légère mention ici ou là. Il est donc compréhensible que les fans ignorent les détails les plus minuscules de la bataille et son importance dans le grand schéma de la tradition de Star Wars. Alors, voici 10 choses que vous ne saviez pas sur la bataille de Scarif.

10 La dernière scène dans Rogue One et la première scène dans un nouvel espoir

Ce fut une surprise quand les créateurs de Rogue One ont décidé de montrer la bataille dans son intégralité. La bataille de Scarif était en fait l’un des rares films de Star Wars que nous puissions voir du début à la fin. Seuls les passionnés de Star Wars ont peut-être remarqué que la dernière scène de Rogue One était la première scène de A New Hope. Dans les deux films, Dark Vador fait une apparition mémorable frappant les soldats rebelles sur le navire comme s’ils n’étaient rien de plus que des mouches.

9 La princesse Leia n’était pas censée être à la bataille

La princesse Leia a été chargée par son père Bail Organa de récupérer Obi Wan Kenobi de Tatooine et de le ramener au quartier général rebelle. Son escorte était le navire de guerre Profundity, dirigé par le capitaine Raddus de la Rebel Alliance. Cependant, lorsque Raddus a appris la bataille de Scarif, lui et l’équipage Tantive IV de la princesse Leia ont été contraints de faire un détour pour tenter d’aider la cause rebelle dans la bataille. Sans la profondeur, la mission de récupérer les plans de l’étoile de la mort aurait été un échec et la princesse Leia n’aurait jamais été capturée.

8 La bataille a été décrite dans le premier crawl de Star Wars: Un nouvel espoir

Un œuf de Pâques clé se trouve dans le premier crawl d’ouverture de Star Wars: Un nouvel espoir, quand il détaille la bataille de Scarif et l’importance de la mission de la princesse Leia.

Il ne mentionne pas qui ni comment les plans de l’étoile de la mort ont été volés, mais au moment de son tournage, de tels faits auraient été des mots frivoles pour un film qui ne savait même pas s’il obtiendrait une suite, encore moins une préquelle film. Pourtant, cette brève mention d’une perte dévastatrice a fini par être assez importante pour son propre film.

7 Deux fins de bataille?

Gary Whitta, lors de la rédaction de la première version de Rogue One, avait initialement deux fins pour la bataille, seulement pour les deux à couper du produit final. Le premier impliquait Krennic survivant à l’explosion de l’étoile de la mort seulement pour être tué par Dark Vador pour son échec à sécuriser les plans de l’étoile de la mort. La deuxième idée impliqua Dark Vador à la surface de Scarif, se frayant un chemin vers le complexe de sécurité impérial pour arriver quelques secondes trop tard. Les deux fins manquaient de moments mémorables de Dark Vador, ce qui était probablement la raison pour laquelle ils ont finalement été supprimés.

6 Battle téléchargeable dans Star Wars Battlefront

En 2016, Lucas Films a offert aux fans des jeux Star Wars Battlefront un cadeau téléchargeable qui placerait leur personnage à la bataille de Scarif, combattant aux côtés de l’Alliance rebelle ou brisant les forces rebelles avec Dark Vador comme un membre des Impériaux. C’était la première apparition de la bataille dans un jeu vidéo et s’est avéré être l’un des téléchargements les plus mémorables pour les jeux Battlefront, ce qui en dit long puisque le jeu décrit de nombreuses batailles présentées dans les films originaux.

5 Dave Filoni voulait que l’équipage fantôme vole les plans de l’étoile de la mort

Les fans de Star Wars Rebels saliveraient à l’idée qu’Ezra Bridger et l’équipage Ghost auraient une mission et une place si importantes dans la tradition de Star Wars. L’équipage Ghost était là lorsque les rebelles naissants étaient à leurs balbutiements et ont participé à de nombreuses batailles qui ont suivi dans les mois qui ont précédé Star Wars: Un nouvel espoir.

Le créateur des rebelles Dave Filoni avait joué avec l’idée mais quand Rogue One est entré en production, il a été contraint de changer de cap et de laisser à quelqu’un d’autre la gloire de voler les plans.

4 Première victoire de l’Alliance rebelle

Pour ceux qui regardent le carnage dans Rogue One, il serait difficile d’imaginer que cela pourrait être considéré comme une victoire pour l’Alliance rebelle, peu importe comment ils l’ont coupé. Pourtant, quand on y pense vraiment, c’était la première bataille où l’Alliance rebelle a tenu tête aux forces impériales. Ils ont peut-être lamentablement échoué à ce test, mais c’était le meilleur et le seul moyen de mesurer leur force et de savoir s’ils se battaient et mouraient pour un rêve de pipe ou s’ils étaient un adversaire sérieux de l’Empire.

3 plans de l’étoile de la mort n’étaient pas censés montrer une faiblesse dans l’étoile de la mort

Après que les plans de l’étoile de la mort ont été volés par l’Alliance rebelle, l’empereur Palpatine a chargé son exécuteur, Dark Vador de les récupérer. Même l’empereur lui-même ne savait pas que les schémas montraient une vulnérabilité dans sa super-arme. La raison pour laquelle il a mis un tel accent sur la recherche des plans était qu’il voulait écraser les esprits rebelles après qu’ils aient produit une victoire choquante à la bataille de Scarif. C’était plus un signe de force plutôt qu’une peur pieuse qui a préparé le terrain pour les actions de Dark Vador dans les films originaux.

2 La princesse Leia se serait évadée sans la perte de puissance de son vaisseau amiral

Ce n’est pas la réflexion rapide de Vador qui a permis de capturer le vaisseau de la princesse Leia, le Tantive IV. C’est la stupide chance qui a joué en faveur de Dark Vador. Avant la bataille de Scarif, le Tantive IV était en réparation sur le vaisseau amiral rebelle the Profundity.

Lorsque les schémas ont été embarqués à bord du Profundity et plus tard sur le Tantive IV, le navire amiral a subi une brève perte de puissance en raison d’une porte automatique bloquée. Cette perte de puissance était juste assez de temps pour Darth Vader et ses troupes à bord. Cela a obligé le Tantive IV à s’échapper rapidement.

1 La bataille de Scarif était une bataille terrestre et spatiale

Jyn Erso et son équipage ont tenté de s’introduire dans la citadelle de Scarif pour voler les schémas de l’étoile de la mort. Malheureusement, les forces impériales les ont trouvées, provoquant une bataille à la surface. L’équipage d’Erso étant largement en infériorité numérique, ils avaient peu de chances jusqu’à l’arrivée de la flotte de l’Alliance, apportant des troupes terrestres indispensables alors que la flotte ci-dessus tentait de détruire la porte du bouclier pour permettre une évasion rapide. Même s’ils ont subi de lourdes pertes, la bataille s’est avérée être un succès car ils ont récupéré les schémas de l’étoile de la mort.

