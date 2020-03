10 choses que vous ne saviez pas sur la maison Byers

À la fin de la saison trois de Stranger Things, les fans ont regardé la famille Byers, avec Eleven, quitter Hawkins et les Byers, derrière eux dans l’espoir de s’éloigner et de passer des événements insensés et des traumatismes vécus par tous sur leur orbite . Mais comme l’Upside Down Hawkins et la maison Byers, ce n’est peut-être pas encore fait avec la famille ou le spectacle.

CONNEXES: Stranger Things: 10 choses qu’ils ont révélées dans la bande-annonce de la saison 4

Ce sera toujours l’endroit où Will a contacté sa mère de l’Upside Down et où une grande partie de l’Upside Down s’est connectée au monde réel de Hawkins. Comme Eleven elle-même, il y a plus dans la maison Byers que ce qui paraît à l’origine.

10 La maison aurait pu être héritée

Avant le battement de Will et Jonathan, papa a pris la route, il n’est pas clair si Joyce et Lonnie ont acheté ou hérité de la maison Byers. Bien qu’elle n’ait jamais été aussi grande ou aussi bien entretenue que les maisons Wheeler ou Henderson, cela aurait tout de même été un cadeau à hériter, plutôt que d’avoir à acheter une maison pour élever une famille.

Nous ne savons pas depuis combien de temps Joyce est en possession de la maison, mais elle et les garçons possédaient définitivement le bâtiment avant 1982, car Will n’était pas nouveau en ville lorsque Stranger Things a créé et représenté l’année 1983.

9 La maison Byers est en Géorgie

Si jamais vous voulez visiter la vraie maison Byers, littéralement le bâtiment qui a été filmé et qui remplace la maison de la famille Byers, vous devrez visiter Atlanta en Géorgie. Le bâtiment est en fait situé à Fayetteville, en Géorgie.

Cependant, la maison ne remplaçait que l’extérieur de la maison. Toutes les scènes intérieures ont été tournées sur des plateaux au Screen Gem Studios à Atlanta. Apparemment, les propriétaires réels de la propriété sont moins que ravis de la nouvelle notoriété de leur maison et ne sont pas très reconnaissants des fans et des visiteurs qui viennent voir la propriété.

8 Il y a un Lego

En 2019, Lego a publié un ensemble illustrant la maison Byers ainsi que sa version Upside Down que les fans peuvent acheter et assembler eux-mêmes. C’était le premier ensemble Lego créé pour la série et comprenait des mini-figurines d’Eleven, Will, Dustin, Mike, Lucas, ainsi que Joyce Byers et Hopper.

CONNEXES: Stranger Things: 10 questions sans réponse que nous avons encore à propos de onze

L’ensemble coûte environ 200 dollars et peut être retourné de sorte que la maison ou l’Upside Down soit à l’endroit. Les deux côtés ont une base stable créée par les arbres Lego qui entourent la propriété.

7 Les lumières de l’alphabet

Le mur de lumière alphabet créé par Joyce Byers de Winona Ryder dans la première saison, afin qu’elle puisse communiquer avec son fils Will pendant qu’il est piégé dans l’Upside Down, a été inspiré par un autre classique de l’horreur pour enfants des années 1980.

La communication à travers la lumière a été inspirée et est relativement similaire à la façon dont la jeune Carrie Anne, à Poltergeist, essaie de communiquer avec sa famille via leur téléviseur. Dans une saison de flashback pendant la première saison de Stranger Things, il y a aussi une scène où Joyce Byers obtient des billets Will pour voir Poltergeist dans les théâtres.

6 portails instables

Dans la saison une de Stranger Things, la maison Byers abritait un certain nombre de portails / portes qui ont été utilisés par les Demogorgon pour se déplacer entre le monde réel et l’Upside Down. Seulement onze, les Demogorgon sont connus pour pouvoir créer des portes, bien que les Demogorgon semblent toujours se fermer finalement.

Ce sont ces portails qui ont permis à Will d’être emmené dans l’Upside Down ainsi que de lui permettre de communiquer de l’au-delà.

5 La balançoire du porche

Dans la saison 1 de Stranger Things, il y a pas mal de plans de la balançoire du porche qui se présente devant la maison Byers. Cela a été fait à dessein, comme un autre rappel d’un classique des années 1980, The Evil Dead.

Comme Poltergeist ci-dessus, The Evil Dead est également mentionné spécifiquement dans la saison un, car le frère aîné de Will, Jonathan Byers, a une affiche pour le film sur l’un des murs de sa chambre dans la maison Byers. The Evil Dead est sorti en salles en 1981, en première un an avant le début de la chronologie dans laquelle l’histoire de Stranger Things se déroule.

4 La douche

Malgré le fait que la maison de la famille Byers est décrite comme considérablement plus petite et plus délabrée que la maison Wheeler (où vivent Mike et Nancy), les deux semblent avoir utilisé le même concepteur de salle de bain et le même plombier.

Il y a deux scènes dans la première saison dans lesquelles des personnages sont vus prendre une douche, l’une est l’ex-mari de Joyce Lonnie et une autre est de Nancy à la maison Wheeler. Malgré les différents endroits, les deux scènes ont été filmées en utilisant exactement la même configuration de douche, ce qui donne l’impression que les deux maisons ont au moins une salle de bain identique.

3 Le mur Ouija

Sur le plateau, le mur décoré de l’alphabet que Joyce Byers crée dans sa tentative de permettre à Will de communiquer avec elle a été surnommé “Le mur Ouija”. Même si les lettres sont supposées avoir été peintes très rapidement et grossièrement, elles devaient quand même être faites correctement la première fois.

CONNEXES: Stranger Things: 5 personnages qui ont grandi beaucoup (et 5 qui ne l’ont pas)

Il n’y avait qu’un seul mur alternatif tapissé que l’équipe Stranger Things pouvait utiliser si l’apparence initiale était désactivée ou non. Et oui, c’était à l’actrice Winona Ryder de corriger le lettrage elle-même lors de sa scène.

2 Un trou dans le mur

La première communication réussie de Winona Ryder avec Joyce Byers avec son fils Will a lieu dans une cabine de la maison Byers alors qu’elle tient un tas d’ampoules à la main, posant des questions à Will oui ou non afin qu’il puisse flasher ses réponses.

Les lumières clignotent une fois pour oui et deux fois pour non. Pour filmer la scène, l’équipe a été forcée de percer un trou dans le mur de la cabine afin de pouvoir filmer Ryder de près et avec succès sans trouver un moyen pour la caméra d’atteindre Ryder pendant qu’elle se produisait dans un espace aussi clos.

1 L’adresse est inconnue

La maison Byers est clairement située dans une zone boisée et plus près de la périphérie de la ville que les maisons des autres principaux acteurs, qui semblent vivre beaucoup plus dans le centre de Hawkins.

Pourtant, l’emplacement et l’adresse exacts de la maison Byers ne sont jamais révélés sur Stranger Things. Même la route où Will descend son vélo pour rentrer de chez Mike est surnommée “Mirkwood” par le groupe d’amis plutôt que Hawkins lui-même ne lui a donné un vrai nom de rue. Bien que personne ne connaisse l’adresse, le numéro de la maison est 149.

SUIVANT: Des choses plus étranges: 10 questions sans réponse que nous avons encore sur le Demogorgon

Prochain

10 romans pour jeunes adultes que nous souhaitons n’avoir jamais fait dans les films



A propos de l’auteur

Jessie Atkin est titulaire d’une maîtrise en écriture créative. Elle est conteuse, écrivaine et lectrice. Elle est une connaisseuse de YA, une passionnée de Star Wars, une fanatique de Harry Potter, une passionnée des Mets et une passionnée de trivia.

En savoir plus sur Jessie Atkin