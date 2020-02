10 choses que vous ne saviez pas sur le casting de Sucker Punch

Ce thriller dramatique fantastique a créé tout le culte suivant, et reste l’un des films les plus étonnants et déroutants. Sucker Punch regorge de femmes fortes et belles, mais inclut même certains de vos acteurs préférés en tant que personnages de soutien.

Réalisé par Zack Snyder, ce film, c’est comme vivre dans un jeu vidéo tout en trouvant votre os féministe le plus profond. Avec un casting étoilé et des visages moins connus, il y a tout un éventail d’acteurs et d’actrices dans ce film dynamique. Pour les fans de ce film, voici dix choses que vous ne saviez peut-être pas sur la distribution.

10 Emily Browning était dans une série d’événements malheureux

Cela pourrait surprendre beaucoup de gens, principalement parce que ces deux personnages sont très différents et que les films ne sont pas exactement du même genre. Emily Brown, Babydoll, a en fait joué Violet dans l’adaptation cinématographique de la célèbre série, A Series of Unfortunate Events, avec Jim Carrey.

Bien sûr, ces films sont sortis à 7 ans d’intervalle, donc les fans de l’un de ces films n’ont probablement pas remarqué la connexion, mais maintenant ils ne l’oublieront jamais.

9 Jamie Chung est diplômé en économie

Jamie Chung, Amber, est un Américain d’origine coréenne qui a grandi en Californie. En 2005, elle est diplômée de l’Université de Californie avec un baccalauréat en économie. De toute évidence, elle a suivi son cœur, car la même année, elle avait sa renommée pour son rôle dans MTV The Real World: San Diego.

Depuis lors, Jamie est définitivement dans le théâtre, mais elle crée son propre blog de mode, intitulé “What the Chung?”. Peut-être que son diplôme en économie est utile pour cela.

8 Abbie Cornish est un rappeur australien

Mieux connue sous le nom de Sweet Pea, cette belle fille est en fait australienne. Plus intéressant, c’est une rappeuse. Elle a même un nom de rap, Dusk, et a commencé sa carrière musicale en 2000.

Elle a fait partie d’un groupe hip hop pendant quatre ans, et a même fait une tournée en 2015 avec le rappeur américain Nas. Si Sweet Pea vous manque, vous pouvez aller écouter certains de ses morceaux.

7 Jon Hamm a deux Golden Globes

Ce célèbre acteur a joué le High Roller et le Docteur dans ce film fantastique. Alors que les fans ont adoré ce rôle, Hamm a en fait près de 100 crédits d’acteur à son nom. Pour montrer sa carrière impressionnante, il a 6 nominés aux Golden Globe et 2 victoires. Il a gagné pour son rôle dans Mad Men, où il joue le rôle principal.

Si les fans ont besoin de plus de High Roller dans leur vie, Hamm a une tonne de films et d’émissions incroyables.

6 Jena Malone était une enfant actrice acclamée

Les plus jeunes fans de ce film connaissent probablement cette dame de la série Hunger Games dans Catching Fire. Cependant, il s’avère que Sucker Punch, où elle jouait Rocket, était loin de sa renommée. Elle a en fait joué le rôle principal dans un film de 1996, Bastard Out of Carolina, et a remporté le prix du jeune artiste.

L’année suivante, elle avait joué aux côtés de Harrison Ford, Jodie Foster, Julia Roberts et Susan Sarandon. Cette actrice était pratiquement une enfant prodige de la comédie, et il y a des tonnes de films à elle.

5 Le rôle de sortie d’Oscar Isaac était Star Wars

Bien qu’Oscar Isaac ait tué son rôle de Blue Jones et ait définitivement eu plusieurs films incroyables par la suite, personne n’a vraiment vu le nom de cet homme dans les lumières jusqu’à ce qu’il soit jeté dans la nouvelle trilogie Star Wars.

Avec un rôle principal en tant que pilote, Poe Dameron, Isaac s’est définitivement montré digne des projecteurs et est apparu dans de nombreux films populaires à succès depuis lors. Il y a beaucoup plus à venir de cet acteur talentueux et polyvalent, mais nous nous souviendrons toujours du temps où il était le méchant de Sucker Punch.

4 Scott Glenn a surmonté la fièvre écarlate dans l’enfance

Sage emblématique du film, cet acteur légendaire n’était pas un débutant sur grand écran. Bien que les fans connaissent probablement ses films les plus célèbres, ils ne savent peut-être pas qu’il était incroyablement malade quand il était enfant. Alité au lit pendant une grande partie de sa jeunesse, cet acteur a surmonté la maladie pour devenir l’icône qu’il est.

Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, il s’est spécialisé en anglais, est devenu journaliste et est entré à Broadway en 1965. Cet homme a traversé beaucoup de choses pour devenir qui il est, et les fans devraient certainement respecter son ascension vers la gloire.

3 Vanessa Hudgens a commencé dans Music & Family Channel

Pour les fans de High School Musical, il était probablement choquant de voir la chance dramatique de Vanessa Hudgens de Gabriella Montez à Blondie dans quelques années. Bien qu’elle ait définitivement fait son chemin dans des films incroyables, elle a fait ses débuts sur Family Channel.

Ce que les fans ne savent peut-être pas, c’est qu’elle a également sorti deux albums studio pendant son temps sur HSM, en 2006 et 2008, avant de passer à plus d’acteur. Donc, il y a certainement des tonnes de contenu avec cette brillante et belle dame.

2 Carla Gugino et Oscar Isaac ont chanté en duo

Ces deux acteurs ont des carrières très impressionnantes. Carla Gugino avait en fait beaucoup de renommée avant son rôle dans Sucker Punch en tant que Dr Vera Gorski. Oscar Isaac, un peu plus tard à la fête, a définitivement volé les cœurs en tant que Blue Jones.

En fait, ces deux-là ont en fait chanté un duo musical, et leur chanson apparaît dans le film pendant le générique de fin. Nous vous suggérons certainement de l’écouter, comme si quelqu’un avait besoin d’une autre raison d’aimer ces acteurs talentueux.

1 Emily Browning aurait pu être Bella Swan au crépuscule

Pendant la production de cette série de vampires à succès, Emily Browning a été invitée à auditionner pour le rôle de Bella Swan. Même approuvé par l’auteur de la série, Stephenie Meyer, Browning a refusé l’audition pour des raisons personnelles.

En 2009, un an après la sortie de Twilight, Browning a joué le rôle principal dans un film d’horreur, The Uninvited, et a été choisi pour Sucker Punch la même année. Alors que nous nous demandons ce qui serait arrivé à Browning et à la série si elle avait été Bella Swan, nous l’aimerons toujours comme Babydoll.

