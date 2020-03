Dans Harry Potter, les fantômes de Poudlard sont une partie incroyable et fascinante de l’histoire de Poudlard et du monde magique. En réponse à la question de Snape sur la différence entre un Inferius et un fantôme, Harry répond avec la réponse sage que “les fantômes sont transparents.” Mais à côté de cela, que sait-on de ces spectres chatoyants?

Malheureusement pour les téléspectateurs des films Harry Potter, peu de temps d’écran a été utilisé pour approfondir le monde de l’entre-deux, car l’intrigue était concentrée ailleurs. Alors maintenant qu’il reste du temps pour en apprendre davantage sur les âmes des disparus du monde sorcier, voici 10 choses que vous ne saviez pas sur les fantômes de Poudlard.

10 La différence entre les fantômes et les portraits

Presque sans tête Nick décrit le processus de devenir un fantôme comme un choix. “Les sorciers peuvent laisser une empreinte d’eux-mêmes sur la terre, pour marcher paisiblement là où leurs êtres vivants ont autrefois marché, mais très peu de sorciers choisissent ce chemin”, car il s’agit d’une “faible imitation de la vie”. Les assistants restent souvent en arrière pour des raisons telles que de grands regrets, des attachements et des affaires inachevées. Les fantômes sont différents des portraits vivants. Les portraits sont des héritages. Comme le dit le Portrait de Dumbledore, “Je suis peinture et mémoire, Harry, peinture et mémoire.” Afin de créer un portrait qui soit une représentation authentique et précise du sorcier qu’il dépeint, la liaison avec le portrait est une partie essentielle du processus. Plus l’assistant est puissant, plus le portrait est grand.

9 Le DeathDay Party

Un événement qui s’est produit dans le roman de Harry Potter et The Chamber Of Secrets qui a été exclu du film était le 500e DeathDay Party de Sir Nicholas. Harry, Ron et Hermione ont été invités par Nick à venir célébrer avec les fantômes de Poudlard et d’autres spectres qui ont voyagé de loin pour y être. “Ils ont croisé un groupe de sombres sœurs, un homme en haillons portant des chaînes, et le Gros Frère, un fantôme de Poufsouffle gai, qui parlait à un chevalier avec une flèche qui sortait de son front.” La nourriture servie à la fête était pourrie pour augmenter son piquant et une scie musicale a été jouée pour le divertissement, au grand désarroi des trois participants vivants.

8 Pourquoi Nick presque sans tête est mort

Quelque chose que Sir Nicholas de Mimsy-Porpington aime faire connaître est son aversion pour la chasse sans tête, et qu’il préfère ne pas être appelé Nick presque sans tête. Bien sûr, il est compréhensible que personne ne souhaite se souvenir de leur mort embarrassante. Lorsque Nick, maintenant le fantôme de Gryffondor, était dans une position estimée à la cour d’Henri VII, il s’est essayé à un sort aux conséquences néfastes. Il a transformé les dents d’une femme en défenses au lieu de les réparer. Il a été condamné à mort par décapitation mais avait un bourreau qui n’était pas très bon dans son travail, laissant sa tête accrochée par une bande de peau.

7 Vengence du myrte gémissant

Myrtle Warren est décédée pendant ses études à Poudlard lorsque Tom Riddle a sorti le basilic de la chambre des secrets. Mais elle est morte avec des affaires inachevées et des regrets, ayant besoin de hanter les bourreaux de son passé.

Quand Myrtle était étudiante, sa vie a été rendue misérable par une camarade de classe, Olive Hornby. L’intimidation d’Olive était la raison pour laquelle Myrtle était dans la salle de bain des filles la nuit de son meurtre. Et quand elle a été envoyée pour trouver Myrte, c’était pour la retrouver morte. «Êtes-vous ici à nouveau, en train de bouder Myrtle? Parce que le professeur Dippet m’a demandé de vous chercher…» Myrtle a dû être contenue par le Ministère pour mettre un terme à sa hantise Olive.

6 L’effroyable disparition de la dame grise

La dame grise (J.K. Rowling l’appelait à l’origine la dame qui chuchote), officiellement connue sous le nom de fille de Rowena Ravenclaw, Helena Ravenclaw, est le fantôme de Serdaigle. Quand Helena était en vie, elle a volé le diadème de sa mère et s’est enfuie. Le même diadème qui serait l’un des Horcruxes de Voldemort.

Elle est morte aux mains du Bloody Baron, qui à l’époque était simplement connu sous le nom de Baron. Il a été envoyé par la mère d’Helena pour la ramener à la maison. Ce n’était pas l’intention du baron de la tuer, mais dans une rage aveugle de jalousie pour sa liberté et son refus de partir avec lui, il l’a poignardée. Ghost Helena faisait souvent des voyages dans la forêt d’Albanie où elle cachait le diadème. La même forêt Queudver a trouvé Voldemort.

5 Le regret du baron sanglant

Le baron était amoureux d’Helena Serdaigle. Il est décrit comme un horrible fantôme avec «des yeux vides et fixes, un visage décharné et des robes tachées de sang argenté». Helena a raconté à Harry son meurtre. “Il m’a traqué jusqu’à la forêt où je me cachais. Quand j’ai refusé de revenir avec lui, il est devenu violent. Le baron était toujours un homme colérique. Furieux de mon refus, jaloux de ma liberté, il m’a poignardé … Quand il a vu ce qu’il avait fait, il a été submergé de remords. Il a pris l’arme qui m’avait coûté la vie et l’a utilisée pour se tuer. Tous ces siècles plus tard, il porte ses chaînes comme un acte de pénitence … comme il devrait.” Le baron sanglant est le fantôme de Serpentard et l’une des entités les plus redoutées et évitées de Poudlard.

4 L’existence de Peeves

Peeves est un Poltergeist. Il porte des vêtements forts et colorés et semble solide. Il a une nature grossière et humoristique, avec juste assez de méfait pour rendre les choses gênantes. Il n’est ni un fantôme ni un sorcier vivant, mais simplement une perturbation énergétique créée par les canaux d’aura des copieux étudiants de Poudlard. Peeves a été un aspect amusant des livres et a créé une expérience plus vivante de Poudlard pour les étudiants et les enseignants. On le trouvait souvent en train de faire des farces et d’être une nuisance, causant du chagrin à quiconque tentait de l’arrêter. La seule personne ou entité que Peeves écoute est le Bloody Baron, bien que le Poltergeist ait une certaine affinité pour Fred et George Weasley.

3 La bonne volonté du gros frère

Le gros frère est le fantôme de Poufsouffle. Bien qu’il ne soit apparu que dans le film Harry Potter et The Philosopher’s Stone, il était présent dans les livres, rendant compte des actions d’Ombrage et souhaitant pardonner à Peeves pour ses actions lors d’une réunion avec le Conseil des fantômes. Un homme amical et joyeux, le frère a aidé les étudiants de Poudlard chaque fois que cela était nécessaire.

Quand il vivait, il a été trouvé comme un personnage suspect par les hauts responsables de l’église. Le gros frère a guéri les paysans avec la vérole en les poussant avec un bâton. Il était également coupable d’avoir constamment retiré des lapins de la coupe de communion.

2 Le professeur induisant le ronflement Binns

Le professeur Binns est professeur d’histoire de la magie à Poudlard. Il est le seul enseignant qui est un fantôme, bien qu’il soit discutable qu’il en soit conscient. Binns est mort dans son sommeil une nuit devant le feu de la salle des professeurs et s’est réveillé le lendemain pour le cours, laissant son corps derrière. J.K. Rowling a basé le personnage sur son ancien professeur d’université, un conférencier brillant mais déconnecté qui était à peine conscient de la présence de ses étudiants. C’est le professeur Binns qui est interrogé sur la chambre des secrets dans le livre au lieu d’Hermione interrogeant McGonagall dans le film.

1 La pierre de résurrection

Contrairement aux fantômes de Poudlard, les figures créées par la pierre de résurrection ne sont pas coincées sous cette forme pour toujours, mais dites être prises de l’au-delà pour des moments de communication avec les vivants. «Ils n’étaient ni fantômes ni vraiment chair, il pouvait le voir. Ils ressemblaient le plus à l’énigme qui s’était échappée du journal il y a si longtemps, et sa mémoire était presque solide. Moins substantielle que les corps vivants, mais beaucoup plus que les fantômes , ils se sont dirigés vers lui, et sur chaque visage, il y avait le même sourire affectueux. ” Lorsque Dumbledore a détruit l’Horcruxe dans la pierre, il a pu garder intactes les capacités de résurrection de la pierre.

