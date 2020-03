10 choses sur les Ghostbusters originaux qui sont réellement vraies

Ghostbusters était une épiphanie cinématographique en 1984, une comédie époustouflante avec des personnages drôles et des craintes en plein jour. Les scénaristes et stars Dan Ackroyd et Harold Ramis ont parsemé le scénario de technobabble de parapsychologie, nous faisant tous nous interroger sur la véracité de Zuul, Gozer le Gozerian et l’architecture new-yorkaise du début du siècle.

Nous sommes désolés de vous le dire, mais la plupart des plaisanteries historiques étaient absurdes – même si cela semblait cool et menaçant lorsqu’un Louis Tully possédé (Rick Moranis) parlait de “la 3e réconciliation du dernier des suppliants de McKetrick”. Après quelques recherches minutieuses, nous avons constaté que les choses suivantes sont vraies.

10 Il y avait vraiment un professeur Spengler

Bien qu’il ne soit pas médecin, l’historien et philosophe Oswald Spengler a inspiré Ramis en nommant son personnage, le «cerveau» introverti des Ghostbusters, Egon Spengler. Le prénom Egon vient d’Egon Donsbach, un étudiant étranger qui est allé au lycée avec Ramis.

Le nom de Spengler jouera un rôle dans Ghostbusters: Afterlife, en tant que prodige du défunt personnage de Ramis, qui portera le cœur de l’histoire. Découvrez les «spores, moisissures et champignons» dans la remorque, laissés comme preuve du passe-temps icky du Dr Spengler.

9 Les Sumériens étaient un vrai peuple

Les Sumériens ont erré dans la Mésopotamie en 2800 avant JC, construisant des villes rudimentaires et développant leurs compétences agricoles. Bien qu’ils n’adoraient pas Gozer, comme le suggère le Dr Venkman, ils ont voyagé dans le monde connu, imaginant que des monstres et des demi-dieux étaient au milieu d’eux.

Selon les historiens, la civilisation sumérienne est un peu une culture perdue, alors peut-être qu’ils adoraient de grandes créatures de guimauve et nous ne le savons pas encore.

8 Vous pouvez obtenir un diplôme en parapsychologie

Il y a un moment au début de Ghostbusters, où le Dr Venkman (Bill Murray) essaie d’établir ses références de chasse aux fantômes, disant à l’inspecteur de l’EPA Walter Peck qu’il détient des diplômes en «psychologie et parapsychologie». C’est une scène où les scénaristes cherchent à donner au Dr Venkman un peu de gravité et à établir Peck comme antagoniste.

La plupart ont entendu parler de la pratique de la psychologie – mais parapsychologie? Il s’avère que vous POUVEZ obtenir votre diplôme en parapsychologie – l’étude des phénomènes psychiques et d’autres revendications paranormales – de l’Université de Virginie ou de l’Université d’Arizona. Il y a eu d’autres académies de l’enseignement supérieur qui enseignaient autrefois la science de l’occulte – mais aucune preuve que le programme comprenait «Comment manier un pack de protons».

7 Il y a eu une explosion à Tunguska

Une fois que les Ghostbusters ont vaincu Gozer et que le limon de guimauve commence à se dissoudre, le Dr Stantz (Ackroyd) dit au comptable Tully, anciennement possédé par des démons, qu’il a involontairement participé à «la plus grande déchirure croisée interdimensionnelle depuis l’explosion de Tunguska de 1909.» Cela ressemble certainement à un événement mémorable.

Il s’avère qu’il y a eu une énorme explosion dans le centre de la Russie en 1908, probablement le résultat d’un impact de météorite. Selon Wikipedia, il aplati 80 millions d’arbres et a provoqué une onde de choc qui se serait inscrite sur l’échelle de Richter (si un tel appareil avait existé à l’époque).

Il n’y a aucune preuve qu’il comprenait – ou ne comprenait pas – une faille interdimensionnelle.

6 Le guide spirituel de Tobin est un vrai livre… maintenant

Au début du film, les médecins Spengler et Stantz se réfèrent au «Tobin’s Spirit Guide», comme s’il s’agissait d’une sorte de manuel pour les études paranormales, ou d’un guide de référence commun qu’un scientifique utiliserait comme le tableau périodique ou Gray’s Anatomy.

Bien que Tobin’s Spirit Guide n’existait pas en 1984 – il existe maintenant. Selon Amazon, ce récit fictif de tout ce qui est paranormal fait référence à Gozer le Gozarien, Vigo le Carpathien et, euh, Ghostbusters 3. Peut-être que l’étudier vous aidera à obtenir un diplôme en parapsychologie?

5 The Stay-Puft Man est l’enfant du Pillsbury DoughBoy et de l’homme Michelin

Le gigantesque Stay-Puft a attaqué New York en 1984 à la manière de Godzilla – jusqu’à l’acteur dans le costume qui le dépeignait à l’écran (désolé de gâcher l’illusion). Certes, M. Stay-Puft n’existait pas avant son rôle principal dans Ghostbusters – mais il a été inspiré par des personnages réels, l’homme Michelin et le Pillsbury Doughboy.

Le changement de marque fictive Stay-Puft était probablement dû à des problèmes de violation du droit d’auteur – et au fait que le Pillsbury DoughBoy ne signifie pas grand-chose pour le public international. Ainsi, bien que M. Stay-Puft n’ait jamais existé avant le tournage, l’iconographie était familière aux gens de l’époque.

4 Certains des emplacements de New York sont réels

New York, New York peut être un endroit assez effrayant, avec des délits mineurs, des citoyens mécontents et des fantômes verts affamés qui errent dans les rues. Ghostbusters a donné aux cinéphiles une idée des coins sombres de la ville, en se concentrant sur l’architecture effrayante et les structures délabrées.

Mais certains de ces bâtiments sont réels et existent toujours à New York. Il y a une caserne de pompiers qui fonctionne au 14 North Moore Street dans le quartier de Tribeca, et les gens vivent en fait au «ghost central», 55 Central Park West. Les intérieurs des deux bâtiments ont été tournés sur des scènes sonores, et fx a fait ressembler le haut de l’immeuble au Continental Life Building (à St. Louis).

Heureusement pour nous, Ivo Standor n’a jamais vécu dans aucun des deux endroits.

3 Zuul est une vraie créature et il y a des millions d’années

En 1984, le monstrueux Zuul a terrorisé Central Park à New York, apparaissant sur les toits et dans les réfrigérateurs. Cette créature ressemblant à un chien représentait les chiens de l’enfer, gardant le demi-dieu Gozer alors qu’elle invoquait la fin des temps. Nos héros ont vaincu Gozer et Zuul, et les monstres ont été bannis dans une autre dimension.

Grâce à des paléontologues aventureux, Zuul a également terrorisé le monde préhistorique il y a 75 millions d’années, avec de grandes dents et une queue hérissée. Bien que la créature envisagée ne corresponde pas précisément à Ghostbusters Zuul, sa tête en particulier a une forte ressemblance.

2 L’ectoplasme est réel

Ghostbusters a conquis le public et a mis en avant toute l’histoire drôle / effrayante, lorsque nos héros sont attaqués par un fantôme vert maladroit dans les couloirs d’un hôtel haut de gamme, ce qui a amené le Dr Venkman (Bill Murray) à prononcer la célèbre phrase: « Il m’a affiné. ” Ses collègues se précipitent rapidement pour obtenir un échantillon du «résidu ectoplasmique», une substance visqueuse qui réapparaîtra tout au long de la série.

Mais selon la science actuelle, l’ectoplasme «est la partie extérieure du cytoplasme d’une amibe» – pas un terme inventé d’Ackroyd et Ramis. Ce n’est pas spécifiquement le résultat de rencontres fantomatiques – pas plus, malgré le marketing intelligent des habitants d’Amazon – du savon, des bonbons ou du mastic de jeu.

1 pack de protons existera un jour

Lorsque les Ghostbusters ont enfilé un «accélérateur nucléaire sans licence» sur leur dos, un costume mémorable est né, et les cosplayeurs ont toujours été aux prises avec la conception des packs de protons. Dans le film, ils ont été largement utilisés pour maîtriser et piéger les apparitions fantomatiques, mais peu ont pu reproduire cet exploit dans le monde réel.

Mais il y a de l’espoir; le principe du Proton Pack – “une arme à énergie qui tire une chaîne de protons et polarise l’énergie chargée négativement d’un fantôme” – pourrait un jour permettre à des chasseurs de fantômes potentiels de manier cet outil puissant. Selon le «physicien des particules du MIT James Maxwell», les packs de protons pourraient être créés, mais désolés les cosplayers, ils seraient trop gros et lourds à transporter.

