10 cinéastes noirs dont vous devriez regarder les films en ce moment

Selon une étude récente de l’USC Annenberg, seuls 24 des 178 films sortis en 2019 et qui sortiront en 2020 étaient ou seront réalisés par des personnes de couleur. À une époque où la demande de plus de représentation dans les films continue d’augmenter, il est évident qu’Hollywood a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’être vraiment inclusif. Heureusement, certains cinéastes noirs ont travaillé dur pour diversifier l’industrie du cinéma grand public très blanc au cours des dernières décennies, notamment Spike Lee, Jordan Peele et Ava DuVernay.

Malheureusement, d’autres cinéastes noirs ont lutté pour le financement et la reconnaissance. L’histoire du cinéma noir remonte à l’aube de l’industrie elle-même, et les œuvres distinctes et variées des réalisateurs noirs méritent autant de respect et d’attention que les contributions de tout réalisateur blanc. Cette liste comprend 10 de ces administrateurs.

10 Charles Burnett

Ce natif du Mississippi est l’un des réalisateurs américains les plus prolifiques et les plus négligés à ce jour. Enfant, Burnett a déménagé avec sa famille à Watts, un quartier noir de Los Angeles. Ses expériences là-bas ont informé la nature de sa production en tant que cinéaste.

En tant qu’étudiant en cinéma à l’UCLA, Burnett s’est impliqué dans le Black Independent Movement. Son premier long métrage, Killer of Sheep, est sorti en 1978. Un regard granuleux et néoréaliste sur la vie des résidents de Watts, il est toujours considéré comme son chef-d’œuvre. Burnett a continué à faire des films comme To Sleep With Anger, qui met en vedette Danny Glover, et The Annihilation of Fish avec Lynn Redgrave et James Earl Jones.

9 Julie Dash

Julia Dash fait également partie des légions d’étudiants africains et noirs qui ont étudié à la UCLA Film School entre les années 1960 et 1980. Originaire de New York, originaire de Caroline du Sud, l’œuvre la plus célèbre de Dash est son long métrage de 1991, Daughters of the Dust. Daughters of the Dust a été le premier long métrage d’une femme noire à recevoir une sortie en salles en Amérique.

Il raconte l’histoire d’une famille de Gullah sur l’île de Sainte-Hélène en Caroline du Sud côtière qui se réunissent sur la plage pour une réunion en 1902. Les Gullah sont des descendants d’esclaves ouest-africains qui se sont installés le long des régions côtières de la Floride, de la Géorgie et du Sud La Caroline après la guerre civile et leurs belles traditions prennent vie dans le film de Dash. Dash a également travaillé à la télévision et réalisé des clips musicaux.

8 parcs Gordon

Gordon Parks était un photographe et réalisateur qui s’est fait un nom en tant que journaliste des droits civiques qui a co-créé le genre de la blaxploitation des films. En raison de la popularité de ces films, qui a élevé les héros d’action noirs, Parks est devenu le premier réalisateur noir dont les films ont été diffusés auprès d’un large public.

Le film le plus remarquable de Parks est Shaft de 1971, refait en 2019 avec Samuel L.Jackson jouant le personnage principal. Parks a également réalisé une suite de Shaft, Shaft’s Big Score, ainsi que des films The Super Cops et Leadbelly, ce dernier étant un biopic sur l’emblématique musicien de blues.

7 Euzhan Palcy

Euzhan Palcy est originaire de la Martinique aux Antilles et ses premiers films ont été les premiers d’une femme noire à être produits par un grand studio hollywoodien. Palcy a remporté les César Awards, la plus haute distinction en France, et les Venice Film Festival Awards. Les films de Palcy sont influencés par les thrillers sombres et inquiétants de réalisateurs comme Alfred Hitchcock.

Le premier long métrage de Palcy, Sugar Cane Alley, est sorti en 1983, et il se concentre sur une famille noire pauvre vivant dans une plantation de canne à sucre en Martinique dans les années 1930. Son prochain film, A Dry White Season de 1989, met en vedette Marlon Brando, qui est sorti de sa retraite pour l’aider à réussir. Il est soutenu par Donald Sutherland et Susan Sarandon. Elle continue de réaliser des films qui plongent dans l’histoire politique complexe de la diaspora africaine et les riches traditions culturelles de sa maison.

6 William Greaves

William Greaves était probablement le cinéaste documentaire le plus travailleur du 20e siècle, produisant plus de 200 films qui lui ont valu quatre nominations aux Emmy Awards. Ce natif de Harlem a commencé comme acteur, étudiant aux côtés de Marlon Brando et Shelley Winters dans le célèbre Actor’s Studio. Finalement, Greaves s’est tourné vers le cinéma, utilisant ses compétences pour documenter l’expérience du noir et mettre en évidence les histoires de personnes de couleur célèbres.

Greaves a travaillé pour diverses organisations politiques et réseaux de télévision éducatifs pour réaliser ses films. Sa caractéristique la plus célèbre est le symbiopsychotaxiplasme de 1968. Ce documentaire expérimental et romancé suit Greaves alors qu’il tente de filmer un autre documentaire, Over The Cliff, dans Central Park.

5 Dee Rees

Dee Rees est un réalisateur de cinéma et de télévision contemporain passionnant et accompli. Originaire de Nashville, elle est responsable des longs métrages acclamés Pariah, Bessie et Mudbound. Ses films privilégient les voix féminines noires et queer, et elle a reçu une nomination aux Oscars pour le scénario de Mudbound, ainsi que plusieurs Emmy Awards pour Bessie, qui ont été diffusés sur HBO.

Rees a également réalisé des épisodes de séries télévisées comme Empire et When We Rise. Son prochain long métrage est un thriller se déroulant à Washington D.C.et est adapté et partage un titre avec le livre de Joan Didion, The Last Thing He Wanted. Il met en vedette Anne Hathaway et Willem Dafoe.

4 Oscar Micheaux

Fondateur de la Lincoln Motion Picture Company, Oscar Micheaux est considéré comme le premier grand cinéaste noir américain, et il est reconnu pour avoir réalisé plus de 40 longs métrages entre les années 1910 et les années 1940. Son nom est affilié au “film de course”, un des premiers films réalisés par et pour les Noirs.

Micheaux était également un auteur accompli, et il était connu pour adapter ses livres au grand écran. Ses principaux films incluent The Homesteader, Within Our Gates, The Conjure Woman et The House Behind The Cedars. Micheaux a utilisé sa plateforme pour se concentrer sur l’inégalité raciale, l’exploitation économique et les luttes auxquelles étaient confrontées les personnes de couleur à l’époque de Jim Crow.

3 Kasi Lemmons

La dernière sortie de Kasi Lemmons, le biopic Harriet de 2019, est son plus gros chiffre d’affaires, mais cette native du Missouri fait des films depuis les années 1990. Elle est également un acteur productif, crédité pour des rôles dans des films comme The Silence of the Lambs, Candyman et Fear of a Black Hat.

Le premier long métrage de Lemmons est Eve’s Bayou de 1997, un film d’horreur vaudou avec Samuel L. Jackson. Elle a travaillé avec Don Cheadle, Taraji P. Henson, Forrest Whitaker et Angela Bassett sur d’autres films comme Talk To Me et Black Nativity. Actrice et cinéaste de talent, Lemmons envisage d’écrire sa véritable passion.

2 Marlon Riggs

Marlon Riggs était l’une des nombreuses voix talentueuses dont la vie a été écourtée par l’épidémie de sida. Avant son décès en 1994, Riggs a défié les tabous à travers ses films documentaires, fournissant souvent des détails intimes sur la vie d’hommes noirs homosexuels comme lui.

Ses crédits incluent les notions ethniques, les langues non liées et l’ajustement des couleurs. À travers ses films, Riggs a voulu éradiquer les stéréotypes sur l’homosexualité et la race. Riggs était également un poète et militant des droits des homosexuels, utilisant sa voix pour partager des messages d’amour et d’acceptation.

1 Kathleen Collins

Kathleen Collins est responsable de l’un des chefs-d’œuvre d’art et d’essai oubliés des années 1980: Losing Ground de 1982. Ce film semi-autobiographique met en vedette Seret Scott et le dramaturge Bill Gunn en couple marié. Elle est philosophe et il est peintre. Les deux acteurs donnent des performances vibrantes et vivantes qui creusent dans la nature de la culture créative et des partenariats.

Collins est décédée d’un cancer du sein en 1988, mais ce beau film narratif qui se concentre sur l’histoire d’une femme noire a ouvert la voie à des films ultérieurs, comme les Filles de la poussière de Julie Dash susmentionnées.

