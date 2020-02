Sur The Vampire Diaries, Katherine Pierce est beaucoup de choses: un vampire, un sosie, un humain, un méchant, une anti-héroïne, une mère et surtout un survivant. Katherine apprend beaucoup au cours de ses 500 ans en fuite, passant d’une mère adolescente rejetée par sa famille à une diable avant-gardiste à talons hauts dont le plus grand talent est de déjouer ceux qui cherchent à la détruire.

Katherine Pierce est une version plus flashy, plus sassier de son moi d’ombre, Elena Gilbert. Katherine a également un sens de l’humour méchant, merveilleusement sec – comme un vampire desséchant – avec une pincée de sarcasme et une pincée de b *** hiness jeté pour plus de saveur. Comme tout le reste de Katherine Pierce, son humour est distinctement le sien. Voici 10 citations qui prouvent que Katherine Pierce est drôle.

10 Croyez-vous honnêtement que je n’ai pas de plan «B»?

Lorsque Katherine revient à Mystic Falls au cours de la saison 2, elle prétend qu’elle est en ville pour récupérer Stefan. Mais les frères Salvatore soupçonnent qu’elle n’espère pas seulement raviver une romance centenaire. Il ne leur faut pas longtemps pour apprendre qu’elle utilise un amoureuse Mason Lockwood pour mettre la main sur la pierre de lune.

Ils ne savent pas à quel point son plan est diabolique, mais un Damon jaloux et jaloux tuant Mason sur “Plan B” est une complication imprévue mais rectifiable. “Vous croyez honnêtement que je n’ai pas de plan” B? “Et si cela échoue, un plan” C “, puis un plan” D “, et – vous savez comment fonctionne l’alphabet, n’est-ce pas?” Personne ne remplace Katherine Pierce, surtout Damon.

9 “Petite astuce, femme à femme – Ne pas énerver les diaboliques.”

Après que Nadia ait pris Katherine en otage lors de la saison 5, “Kitty Kat” n’a aucune idée de qui est son ravisseur, et elle s’en fiche. Tout ce que Katherine sait, c’est que Nadia est une option préférable à Silas qui a le même focus laser que Klaus quand il s’agit d’obtenir ce qu’il veut. Katherine n’aime pas beaucoup les femmes qui soutiennent les femmes: tous ses mouvements sont transactionnels. Mais elle doit sentir que Nadia est au dessus de sa tête, face à un psychopathe complet. “Petit conseil, femme à femme – ne fais pas chier les diaboliques.”

8 “J’ai survécu à l’accouchement, à la mort de toute ma famille et à 500 ans de fuite d’un hybride immortel.”

La mortalité se révèle être un défi pour Katherine à plus d’un titre, et pendant la saison 5, elle est coincée à Mystic Falls, comptant sur la gentillesse des gens qu’elle avait vissés pour survivre.

Sur la fuite de Silas, fragile et un désordre chaud tout autour, nous voyons un nouveau côté de Katherine sur “True Lies”, celui qui reflète l’ironie de sa situation actuelle. “J’ai survécu à l’accouchement, à la mort de toute ma famille et à 500 ans de fuite d’un hybride immortel. Vous pouvez comprendre pourquoi je suis un peu contrarié d’être sur le point d’être vaincu par une infection des sinus.”

7 “Je suis désolé. Vous avez peur d’un enseignant?”

Katherine est presque complètement incompétente quand il s’agit de fonctionner comme une simple mortelle dans le monde moderne – à une exception près. Elle est toujours une arnaque. Avec Caroline essayant de résoudre le mystère qu’est le Dr Wes Maxfield, Katherine voit la chance d’une contrepartie. “Je suis désolé. Tu as peur d’un professeur? Oh, chéri, tu as vraiment besoin de suivre un cours intensif sur Villain 101. Mais heureusement pour toi, j’ai un doctorat honorifique.”

L’approche sans excuse de Katherine dans tout ce qu’elle fait et sa capacité à séduire même Caroline Forbes en lui fournissant de la nourriture et un abri dans “Handle With Care” de la saison 5 est ce qui fait de Katherine une force indéniable de la nature.

6 “Je serai la chienne psychotique la plus sûre de la ville.”

La saison 2 commence par un coup (ou est-ce une bouchée?) Avec l’arrivée de Katherine à Mystic Falls. Avec le vampire Original Klaus Mikaelson sur les talons chers de Katherine, elle exécute un plan pour se sauver. Stefan, Damon et Elena ne font pas confiance à Katherine, mais si elle se contente d’être scellée dans la tombe à son arrivée, Klaus n’est pas seulement de l’écorce et pas de morsure. “Je serai la chienne psychotique la plus sûre de la ville.”

Katherine est composée presque entièrement de mauvaises qualités, et elle ne prétend pas le contraire. Ce n’est pas génial que Stefan se penche sur les insultes, et généralement, ce genre de misogynie serait un non-non, mais il est en colère dans ce cas. Katherine peut vivre avec le mal tant qu’elle continue de vivre.

5 “Le mignon est ici.”

La saison 5 est “Doppelgangerpalooza”, et il faut l’énergie mystique d’Amara, Katherine et Elena pour compléter un sort pour ramener Bonnie d’entre les morts en la transformant en Ancre. Ces trois sosies ne pourraient pas être plus différentes. Il y a Amara, âgée de 2000 ans, alias «Crazy Pants», (surtout) la bonne fille Elena et Katherine, dont le corps est mortel mais dont la personnalité ne s’est pas améliorée en conséquence.

Amara n’est même pas un échec sur le radar de Katherine, et quand il s’agit d’Elena, Katherine a décidé depuis longtemps qu’elle pâlit par rapport à la grande Katherine Pierce qui est renforcée par ses premiers mots lorsqu’elle est réunie avec ses copies carbone. “Le mignon est ici.”

4 “Pensez-vous vraiment que je veux faire un road trip avec vous, le vampire le plus ennuyeux et le plus juste des États-Unis?”

Avec Stefan MIA au début de la saison 5, une connexion psychique entre lui-même et Katherine et Elena leur donne des visions de son sort. Les circonstances de Katherine ont radicalement changé. Elle est passée de l’épicentre d’un long triangle à la troisième roue, forcée de traîner Damon et Elena.

Damon doit garder son ennemi proche grâce à Silas. “Pensez-vous vraiment que je veux faire un road trip avec vous, le vampire le plus ennuyeux et le plus juste des États-Unis?” Katherine déteste Elena sous quelque forme que ce soit vampire, doppelganger ou humain. Le sang de Petrova n’est pas plus épais que l’eau, et dans l’esprit de Katherine, Elena est aussi insupportable dans la mort que dans la vie.

3 “… J’ai coupé les doigts de ce type de Douchey avec un couteau de boucher une fois. C’était cool.”

Lorsque Nadia confronte Katherine à propos de son passé dans “Monster’s Ball” de la saison 5, elle n’a aucune idée du nombre de méfaits que maman a chérie en 500 ans. “J’ai également usurpé l’identité d’un adolescent pour que mes ex-petits amis se fassent passer du temps avec moi, j’ai organisé un faux combat pour déclencher la malédiction du loup-garou de mon amant, ooh, et j’ai coupé les doigts de ce mec avec un couteau de boucher une fois. C’était cool.”

La confession plaisante de Katherine laisse beaucoup de place, mais Katherine a le don de frapper les points forts.

2 “Oh, j’ai raté cet endroit … n’a dit personne.”

La finale de la saison 8 de Vampire Diaries ne serait pas complète avec la réapparition de Katherine Pierce qui devient une véritable diable de l’enfer. Les choses tournent en rond alors que les frères Salvatore l’attirent vers le même tombeau dans la saison 8 “I Was Feeling Epic” qui est au centre de la saison 1. “Oh, j’ai raté cet endroit … n’a jamais dit personne.”

Mystic Falls n’a pas beaucoup de bons souvenirs pour Katherine, mais la petite ville est-elle pire que l’enfer réel? Pour quelqu’un comme Katherine Pierce, probablement pas.

1 “Avez-vous une idée de ce que c’est que de courir en talons? J’ai des cloques, Damon.”

Après avoir été nourrie de force par Elena lors de la finale de la saison 4, Katherine est un gâchis désespéré et ébouriffé sur “Je sais ce que tu as fait l’été dernier” de la saison 5. Il n’est pas surprenant que Katherine se tourne vers Damon pour obtenir de l’aide. Elle n’accepterait jamais que ses sentiments pour elle aient changé depuis 1864. Ce qui est choquant, c’est que cela lui prenne si longtemps.

Katherine comprend qu’elle opère dans une situation totalement désavantageuse. Un ancien vampire avec d’innombrables ennemis, mais son souci d’être un fugitif est rendu encore plus gênant par son choix de chaussures est le classique Katherine. «As-tu une idée de ce que c’est que de courir en talons? J’ai des cloques, Damon.

