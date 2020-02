Le dernier film du cinéaste introspectif Noah Baumbach propose de nombreux dialogues percutants pour une histoire sur deux personnages qui ne communiquent pas bien. La plupart des meilleurs dialogues viennent de moments où Charlie et Nicole, autrefois très amoureux et maintenant sur la triste marche vers le divorce, discutent de l’état de leur mécontentement envers les autres. L’histoire de mariage concerne toutes les petites choses qui mènent à deux personnes, une fois si inextricablement proches l’une de l’autre, qui se séparent.

Il n’y a pas de victimes ou de méchants reconnaissables dans le film, et le script reflète cela. Tout ce qui concerne leur lutte pour tirer le meilleur parti d’une situation difficile revient aux révélations les plus douloureuses quand ils disent enfin ce qu’ils veulent dire après des années de silence opprimé. Voici 10 citations si réelles que nous ne pouvons pas les traiter.

10 “IL NE M’A PAS VU COMME SÉPARÉ DE LUI-MÊME.”

Au début, Charlie et Nicole ont commencé leur mariage comme deux personnes distinctes avec leurs propres espoirs, aspirations et désirs. Quelque part en cours de route, Nicole a été usurpée par celle de Charlie, et elle était juste là pour le trajet de sa vie.

Quand elle dit: “Il ne me voyait pas comme séparé de lui-même”, elle aborde ce qui peut arriver à n’importe quel couple; deux personnes indépendantes sont considérées comme une unité indivisible. Ils peuvent perdre leur identité en tant qu’individus avec des différences à célébrer, non tolérées. Charlie a finalement simplement considéré Nicole comme une extension de lui-même et de ses besoins, au détriment des siens.

9 “LES GENS N’ACCEPTENT PAS UNE MÈRE QUI BOIT TROP DE VIN ET Crie SUR SON ENFANT ET LUI APPELLE UN TROU.”

Lorsque Nicole commence à rencontrer son avocate en divorce, Nora, elle lui pose le type de questions avec lesquelles l’accusation l’attaquera. Certains se concentrent sur la relation de Nicole avec son fils, car lors d’un divorce, ce n’est pas seulement entre deux personnes si les enfants sont impliqués.

Nora la met en garde d’être trop authentique avec ses mots lorsqu’elle décrit sa relation avec Henry, car si les pères ont le droit d’être faillibles, les mères ne sont pas autorisées à montrer un côté d’elle-même qui est tout sauf vertueux, même si cela les oblige à en perdre de leur identité.

8 “VOUS DEVEZ TOUJOURS AVOIR VOTRE PROPRE VOIX.”

Dans une crise de rage, Charlie accuse Nicole de toujours avoir “sa propre voix”, ce qui peut être interprété comme ayant le “dernier mot” dans un argument, ou répondant à son besoin de se sentir indépendante. Il le dit de manière accusatrice quand elle évoque le sujet de ses rêves éclipsés par les siens, mais cela peut vraiment être vu comme une projection.

L’un des plus gros problèmes du mariage de Charlie et Nicole est qu’ils ne communiquent pas bien. N’importe quel partenaire peut s’identifier à avoir l’impression d’avoir rarement une «voix», parce que son conjoint n’écoute pas pleinement ce qu’il dit ou parce qu’aucun des deux ne prend la parole lorsque quelque chose le dérange. Le gouffre entre eux s’approfondit, rempli du genre de doute et de confusion qui mène à la souffrance et au chagrin.

7 “LA PARTIE MORTE N’ÉTAIT PAS MORT, C’ÉTAIT JUSTE DANS UN COMA”

L’une des choses dont Nicole parle franchement à son avocat en divorce est ce qui l’a attirée vers Charlie en premier lieu; sa passion et sa joie de vivre. Une partie d’elle se sentait “morte” en jouant à Hollywood, et son imagination l’a inspirée à s’ouvrir et à prendre des risques en se produisant dans ses pièces.

Plusieurs fois, une personne arrive qui suscite en nous la grandeur. Nous entrons en relation avec eux et ils font ressortir le meilleur de nous. Si cette relation doit prendre fin, nous pouvons toujours la voir sans regret car nous avons vécu de grandes leçons d’éveil spirituel et émotionnel que nous emporterons avec nous pour le reste de nos vies.

6 “VOUS ET MOI, VOUS SAVEZ CHOISIR CETTE VIE. VOUS L’AVEZ VOULU JUSQU’À CE QUE VOUS NE LE FAISIEZ PAS.”

Il est facile de dépeindre un partenaire comme un méchant dans son propre récit personnel. Surtout s’ils remettent en question nos perceptions et nos façons de penser confortables. Mais il faut deux personnes pour être dans une relation, et notre responsabilité doit compter pour quelque chose ou bien nous descendons dans la perpétuité de la victimisation.

Quand Nicole lui explique que Charlie a ruiné sa vie et qu’il l’a mise sous contrôle pour la contrôler, il lui rappelle qu’elle a choisi sa vie avec lui. Et même si cela ne se passait pas exactement comme elle le voulait, elle avait de l’agence, jusqu’à ce que, au fil des ans, il soit plus à l’aise de le blâmer que de faire la chose inconfortable et de retourner à Los Angeles.

5 “J’étais tellement flatté que quelqu’un comme lui trouverait quelque chose que je dirais digne.”

En tant que jeune starlette hollywoodienne en plein essor, Nicole était à la fois fascinée et enchantée par le show business. Elle avait une mère avec une longue carrière à la télévision et avait été entourée d’acteurs, de réalisateurs, de producteurs et d’écrivains toute sa vie. Mais elle n’avait pas autant d’expérience avec le théâtre en direct et son énergie cinétique, “pas de seconde”. Lorsque la scène new-yorkaise l’a appelée, elle a rencontré Charlie, un artiste énigmatique qu’elle respectait et admirait, et sentait qu’il était hors de sa ligue.

Souvent, lorsque nous prenons un risque pour une nouvelle personne, nous pouvons nous sentir inadéquats à côté de ses meilleures qualités. Ces sentiments d’insécurité ou de doute de soi peuvent nous faire tolérer leurs pires qualités, au point que nous sommes tellement flattés d’être avec eux, nous ne remettons pas en cause leurs signaux d’alarme jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

4 “JE N’AI PAS APPARTENU À MOI-MÊME.”

Nicole et Charlie sont beaucoup de choses pour eux-mêmes dans leur relation, bien que tous les aspects de leur identité ne soient pas vus à un moment donné. L’identité de Charlie est la plus forte, car sa carrière théâtrale a éclipsé la carrière cinématographique de Nicole et elle a déménagé là où il voulait vivre. Quand ils ont eu Henry, elle est devenue connue comme «maman», et elle s’est sentie embourbée par ses responsabilités envers les hommes de sa vie.

Ce n’est que vers la fin de leur mariage, quand elle a reconnu que sa propre identité avait disparu, qu’elle a trouvé le courage de faire un choix pour lutter pour elle. Dans une relation, il est nécessaire de se reconnecter avec soi-même et de ne pas le perdre dans le tumulte d’être attaché à une autre personne. Comme dans un avion lorsque les masques à oxygène se déploient, vous ne pouvez être utile aux autres qu’après vous être aidé.

3 “VOUS NE DEVRIEZ PAS ÊTRE EN PANNE QUE JE LA BAISE, VOUS DEVRIEZ ÊTRE EN PANNE QUE J’AI RIÉ AVEC ELLE.”

Naturellement, Nicole était bouleversée lorsqu’elle a découvert que Charlie la trompait. Elle le soulève à nouveau dans leur combat d’éclatement, citant qu’il a dû la “détester” pour vouloir faire quelque chose de si dommageable. Il explique son raisonnement, mais d’une manière qu’elle n’est pas prête à entendre.

Nicole avait la mauvaise habitude de ne pas communiquer ses besoins à Charlie, et elle s’est éloignée de lui quand il a montré un comportement qu’elle n’aimait pas. Elle est surprise par ses actions blessantes, mais n’examine pas leur élan sous-jacent; il a tellement envie d’interaction humaine qu’il a couché avec quelqu’un d’autre, non pas à cause d’un sentiment de luxure physique, mais parce qu’il a trouvé quelqu’un qui appréciait activement sa compagnie.

2 “JE NE SAVAIS PAS MÊME CE QUE MON GOÛT ÉTAIT PARCE QUE JE N’AI JAMAIS DEMANDÉ DE L’UTILISER.”

Une grande partie de la relation de Nicole et Charlie semble être unilatérale, mais c’est une question de perspective. Pour Nicole, son individualité a été prise parce que Charlie l’a scruté à chaque mouvement et n’a jamais accordé de valeur à sa vision artistique, seulement la sienne. Elle a souvent deviné sa propre muse à cause de cela, l’empêchant de réaliser beaucoup de ses rêves d’acteur.

Ses goûts et ses préférences étaient ceux de Charlie, et elle le connaissait comme un grand livre, jusqu’à la façon dont il aimait sa nourriture quand ils commandaient. Souvent, nous ne réalisons pas à quel point nos efforts pour aider un partenaire à développer ses talents et à réaliser ses rêves nous enlèvent les nôtres. Ce n’est que d’avoir à être là pour eux que nous pouvons être là pour nous-mêmes.

1 “UN PEU DE TERRE À VOUS.”

Tout au long du film, même lorsqu’ils sont séparés, Nicole est heureuse pour les réalisations de Charlie. Elle est la pom-pom girl ultime malgré qu’il soit extrêmement confiant. Elle projette le genre de soutien qu’elle aimerait lui apporter quand elle se sent constamment vaincue et peu sûre d’elle.

Lorsqu’elle décroche un rôle dans un pilote de télévision, elle ne souhaite rien de plus que de lui dire son bon boulot. Elle voulait qu’il reconnaisse le petit “Terre” qui était le sien au milieu du sien. Parfois, nous attendons des années sans obtenir la fermeture dont nous avons besoin d’un partenaire, au détriment de notre propre croissance.

