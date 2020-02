10 clés Locke & Key que nous sommes les plus heureux de voir

L’adaptation tant attendue de Locke & Key arrive enfin sur Netflix ce vendredi. L’incroyable bande dessinée de Joe Hill et Gabriel Rodriguez a finalement été adaptée par le mastodonte en streaming. Locke & Key suit trois frères et sœurs qui sont entraînés dans un conflit surnaturel après le meurtre de leur père.

L’un des éléments les plus intéressants de la bande dessinée est la collection de clés démoniaques puissantes qui guident l’histoire. Comment les versions live-action de ces clés se révéleront-elles? Voici une sélection de clés et de capacités que nous sommes ravis de voir prendre vie.

10 La clé fantôme

Comme la clé de tête, la clé fantôme est l’une des premières et des plus importantes clés de la série Locke & Key. Cette clé permet à l’utilisateur de passer par une porte en fantôme. Alors que leur corps est mort sur le sol, leur fantôme peut voler n’importe où librement.

En tant que pierre angulaire de l’univers Locke & Key, cette clé sera, espérons-le, l’une des plus cool à voir en action. Netflix a produit des effets fantômes incroyables aux côtés de Mike Flanagan pour la série The Haunting of Hill House. Il y a beaucoup de potentiel pour des effets visuels sympas pour donner vie à la clé fantôme.

9 La clé de la tête

Cette clé est l’une des plus importantes de l’histoire de Locke & Key. C’est l’une des premières clés que les enfants découvrent lorsqu’ils déménagent à Keyhouse. La clé principale est également une partie importante du développement du personnage de Kinsey tout au long de l’histoire. La clé permet à l’utilisateur de déverrouiller l’esprit d’une personne et de mettre ou de retirer des choses.

Nous ne pouvons pas obtenir les «esprits ouverts» littéraux de la bande dessinée, mais il y a encore beaucoup de potentiel pour des scènes cool et trippantes dans la série. C’est passionnant d’imaginer comment la série donnera vie aux pensées de chaque personnage.

8 La clé géante

La clé géante est l’une des clés de transformation corporelle qui rend l’utilisateur – vous l’aurez deviné – géant. La clé n’est utilisée que quelques fois dans la bande dessinée, que ce soit pour écraser le mal ou «jouer avec des voitures». Elle n’est pas aussi centrale dans l’histoire principale que The Head Key, mais c’est incroyable à voir à chaque fois qu’elle est utilisée.

Regarder un personnage brandir cette énorme clé et sortir de la maison en tant que personnage imposant est impressionnant. Chaque séquence de Giant Key dessinée par Gabriel Rodriguez dans la bande dessinée Locke & Key est magnifique, alors j’espère que Netflix capture cette même majesté.

7 La clé de l’ombre

La clé de l’ombre permet aux utilisateurs d’accéder à la couronne des ombres et de contrôler les créatures de l’ombre. Ce ne sont pas seulement les fantômes de celui qui l’utilise, faites attention. Les types de créatures fantômes qui émergent lorsque cette clé est utilisée sont à plusieurs degrés terrifiants. C’est un bon exemple de la qualité de Locke & Key à la fois en action et en horreur.

Cette clé joue avec une partie de l’horreur classique qui définit le travail de Joe Hill. C’est très similaire aux maux emblématiques que son père, Stephen King, prépare également. Cette clé représente le potentiel ultime de l’univers Locke & Key.

6 La clé de tir (?)

Il y a une question sur le nom de cette clé, car ce n’est pas réellement de la bande dessinée. C’est une clé que nous voyons brièvement dans une vidéo teaser “De la bande dessinée à l’écran” de Netflix. Nous voyons un personnage faire glisser cette clé le long d’un mur de prison, provoquant la prolifération de flammes. Cette «clé de tir» semble être en la possession de Sam Lesser, qui utilise la clé pour faciliter son évasion.

De quelles autres façons cette nouvelle clé apparaîtra-t-elle dans le monde Locke & Key? C’est excitant que la série n’ait pas peur d’introduire de nouvelles clés. Comme si une clé de lance-flammes n’était pas assez cool, le fait que cette clé représente un tout nouveau monde de pouvoirs la rend particulièrement excitante.

5 La clé d’Hercule

Une autre clé qui transforme le corps, la clé Hercules et l’amulette correspondante permettent à l’utilisateur de devenir super musclé. C’est comme porter un cadenas de vélo qui vous permet de passer de Steve Rogers à Captain America. C’est l’une des clés les plus utiles pour abattre les différentes horreurs de Lovecraft, MA.

Cependant, la clé Hercules pourrait également offrir un niveau d’horreur plus profond. Cela pourrait donner à l’équipe Locke & Key une chance de faire une horreur musculaire effrayante. Peut-être pas au même niveau que Spaceboy de The Umbrella Academy, mais il y a beaucoup à jouer. Qui sait comment la série choisira de représenter cette transformation.

4 La clé de la boîte à musique

La Music Box Key est un concept délicieusement original, même dans un livre aussi imaginatif. Cette clé déverrouille une boîte à musique spécialisée qui permet à quelqu’un d’en contrôler une autre. La boîte chante une chanson qui piège tout le monde à portée de voix, chantant une chanson des demandes de l’utilisateur.

C’est un incroyable fléchissement des muscles créatifs de Hill en tant qu’écrivain. Lorsque chaque numéro ou épisode avec cette clé peut soudainement inclure un numéro musical qui vous fait tuer votre frère, il y a un tout autre niveau d’horreur. La Music Box Key est l’une des créations les plus uniques de l’univers Locke & Key, et sans doute la plus effrayante.

3 La clé animale

Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait d’être un chien? La clé animale permet à l’utilisateur de se transformer en n’importe quel animal et de communiquer avec d’autres animaux de la même espèce. Dans la bande dessinée Locke & Key, cela conduit à un conflit particulièrement brutal entre les oiseaux et les loups, chacun dirigé par un humain transformé.

Alors que la transformation d’une personne en animal est trippante en soi, la bande dessinée a ajouté une autre couche à cette clé. Cette bande dessinée a combiné l’introduction de The Animal Key avec un style Calvin & Hobbes-esque pour le point de vue de Bode. Cela pourrait ne pas figurer dans l’émission télévisée, mais la possibilité de jouer avec le format TV est une perspective intéressante.

2 La clé Omega

Cette clé est la première clé magique fabriquée, et c’est probablement la clé la plus importante de l’univers. La clé Omega déverrouille la porte noire, qui retient toutes les horreurs qui peuplent Locke & Key.

Ce qui fait que cette clé saute dans les priorités, c’est qu’elle semble apparaître rapidement dans ce spectacle. Dans la bande-annonce officielle de Netflix, il semble que les enfants soient tous ensemble, ouvrant (puis essayant de fermer) la porte noire. Le fait que la clé Omega soit utilisée dans la première saison de l’émission signifie qu’il pourrait y avoir toute une collection de nouvelles horreurs que nous n’avons jamais vues auparavant.

1 La clé de l’écureuil

Oui, il existe une clé appelée Squirrel Key (bien qu’elle soit également connue sous le nom de Undertree Key). C’est différent de la clé animale, qui pourrait techniquement vous transformer en écureuil. La clé Squirrel permet à l’utilisateur de contrôler vraisemblablement tous les écureuils.

La clé n’est utilisée qu’une seule fois dans la bande dessinée, pour un seul panneau. La clé a fait une escouade d’écureuils attaquer les enfants de Locke, mais c’est tout ce qui est sûr de cette clé. Avec la série Locke & Key obtenant une mise à jour dans cette série Netflix, c’est le moment idéal pour voir la clé Squirrel dans toute sa splendeur terrifiante.

