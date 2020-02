10 clichés qui doivent aller après la crise sur des terres infinies

Arrow était la propriété de DC qui a lancé ce qui est maintenant connu sous le nom d’Arrowverse, une collection de franchises DC connectées, notamment The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Black Lightning et Batwoman. Récemment, le «Verset» a été bouleversé grâce à l’épopée croisée en plusieurs parties «Crisis On Infinite Earths». Cela ne s’est pas simplement terminé avec la mort d’Oliver Queen. Il a changé définitivement l’Arrowverse en éliminant d’innombrables Terres infinies en une seule; une fusion de tout ce qui avait précédé.

Étant donné que “Crisis On Infinite Earths” a effectivement redémarré chaque franchise au sein de l’Arrowverse dans une certaine mesure, nous avons pensé jeter un coup d’œil à certains des clichés qui ont usé leur accueil. Ceux-ci doivent disparaître si les spectacles vont innover et prospérer.

TOMFOOLERY DE VOYAGE EN 10 TEMPS

À l’heure actuelle, le concept de voyage dans le temps est devenu incroyablement terne. Ce qui a commencé comme un mécanicien d’histoire qui suscite la réflexion est devenu une solution incontournable pour l’écriture paresseuse. L’Arrowverse a géré le voyage dans le temps un peu différemment des autres propriétés en présentant ses dangers inhérents, plutôt que de l’utiliser comme une béquille proverbiale.

Cela étant dit, nous en avons assez du gadget de voyage dans le temps. Legends of Tomorrow est la seule propriété qui devrait flirter avec ce thème. Les autres héros ont une nouvelle vie. Plus de bouchage de la chronologie, les gars!

9 SCÈNES DE CRI SUR LE CUE

Le Arrowverse a sa juste part de moments émotionnels puissants, comme Barry Allen chantant à Iris dans l’épisode bouleversant de la saison 3 Flash “Duet”. Malheureusement, il a un peu déraillé avec les aqueducs. À ce stade, chaque épisode de chaque série donne l’impression d’avoir une scène qui pleure.

Nous comprenons que les connexions émotionnelles sont à l’origine des arcs de l’histoire entre tous ces personnages, mais il est important de les atténuer. Tout est devenu un peu trop scénarisé et prévisible, et cela peut causer des ennuis au public.

8 GADGETS PRATIQUES POUR ÉPARGNER DANS LE MONDE

Les héros d’Arrowverse sont amusants à regarder, et les acteurs et actrices qui les incarnent sont très talentueux, mais leurs personnages devraient être ceux qui sauvent la situation, plutôt que certains doohickey technologiques.

Nous avons perdu le compte du nombre de fois où les scénaristes se sont repliés sur l’appareil de complot super-gadget beaucoup trop pratique, et il a de nouveau relevé la tête fatiguée pendant “Crisis On Infinite Earths”. À ce stade, un gadget magique semble surgir en quelques minutes d’une menace émergente, ce qui nous fait nous demander à quoi servent tous ces super-pouvoirs.

7 LE MYSTÈRE DERRIÈRE LE MASQUE

Tout le monde aime un peu de mystère dans ses méchants, mais il arrive un moment où vous devez simplement révéler qui ils sont, sans grandes surprises. Le Arrowverse a la fâcheuse habitude de cacher le méchant principal derrière un masque effrayant, seulement pour laisser le chat sortir du sac au moment où le milieu de la saison arrive.

Le Flash est particulièrement vulnérable à ce cliché, avec le Flash inversé, Zoom et Savitar servant tous la même formule, mais d’autres émissions en sont également coupables. Oui, ce sont toutes des adaptations de personnages issus de bandes dessinées, mais les trotter de cette manière crée des cliffhangers prévisibles qui finissent par ennuyer le public.

6 LE PIÈGE DE CONFIANCE EN SOI

Oliver Queen était le champion d’origine de l’auto-accusation et du doute, et ça allait pendant un certain temps car cela jouait dans l’arc de l’histoire de l’obscurité à la lumière de son personnage. Ensuite, d’autres franchises ont été mordues par le bug, et il est devenu trop prévisible à notre goût.

Nous avons tendance à aimer nos super-héros lorsqu’ils canalisent leur confiance rassurante pour éliminer une menace majeure. Il est toujours bon de montrer le côté vulnérable d’un personnage apparemment invulnérable, mais quand cela se produit à chaque saison, cela nous oblige à nous demander si ces gars-là sont vraiment à la hauteur de la tâche de sauver la Terre ou simplement de la faire par la peau de leurs dents . Nous voulons voir des super-héros difficiles avec une résolution d’acier, même face à une menace écrasante!

5 AMOUREUX MAL PLACÉS

Nous voyons rarement une propriété Arrowverse où le personnage principal peut s’accrocher à une relation pendant plus de quelques minutes. Supergirl a perdu Mon-El, Cisco a perdu Gypsy, Roy a perdu Thea (mais a réussi à la récupérer dans le dernier épisode de Arrow), et la liste s’allonge encore et encore.

Nous savons que les relations peuvent changer radicalement la dynamique des personnages d’une émission de télévision, ce qui peut finir par affecter l’intégralité du scénario, mais s’ils continuent à jeter ces romances naissantes, seulement pour les arracher au nom de la valeur du choc, alors nous ” ne vais plus jouer!

4 UN AUTRE JOUR, UNE AUTRE VILLE MENACÉE

La prémisse de nombreux spectacles Arrowverse implique le personnage principal protégeant sa ville contre les méchants et les menaces. Nous comprenons cela. Cependant, tous les arcs d’histoire ne doivent pas se concentrer sur la mise en danger de la ville entière, juste pour le plaisir.

Nous sommes assez satisfaits des conflits à plus petite échelle qui sont plus personnels, plutôt que de construire constamment le récit jusqu’à ce que la ville entière soit prise dans le collimateur. C’est un peu hokey à ce stade, et franchement, nous ne ressentons pas la menace après avoir tant pleuré le loup.

3 GUERRE INTERNET

Parfois, une équipe ne s’entend pas très bien. Il y aura des conflits, des désaccords et peut-être des combats à mains nues. Récemment cependant, cette tendance est devenue plus courante parmi les membres de l’équipe Arrowverse. Plutôt que de travailler ensemble, plusieurs membres d’une équipe pourraient finir par se détester les uns les autres.

Cela a été poussé à son extrême le plus évident dans Arrow lorsqu’un désaccord sévère a conduit René, Dinah et Curtis à abandonner l’équipe Arrow, qui a définitivement secoué le spectacle et l’a pris dans une direction plus sombre. Le motif “se battre maintenant, se maquiller plus tard” perd de son éclat.

2 TROP DE VERSIONS DU MÊME CARACTÈRE

Nous espérons que ce cliché aura déjà mordu la poussière dans le sillage de “Crisis On Infinite Earths”, mais on ne peut jamais être trop certain. L’Arrowverse a une véritable habitude désagréable de recycler différentes versions du même personnage, pour des raisons inconnues.

Tout a commencé avec Harrison Wells, le personnage de Flash. La torsion de l’intrigue de la saison 1 était plus que bienvenue, mais pour une raison quelconque, les scénaristes ne pouvaient pas se contenir. Ils ont commencé à écrire un nouveau Harrison Wells à chaque nouvelle saison; tous issus de différentes Terres parallèles. D’accord, c’était peut-être un gadget de la série, mais l’infection a rapidement commencé à se propager à d’autres propriétés, notamment Arrow, avec une méchante Laurel Lance. Maintenant que les autres Terres sont effectivement kaput, coulons ce dispositif de complot dans de l’azote liquide et appelons-le un jour, oui?

1 COMBATS QUI N’ONT PAS DE SENS

L’Arrowverse est assez bon pour gérer les séquences d’action, et la plupart d’entre elles sont spectaculaires. Cependant, ils peuvent parfois dérailler dans un territoire insensé, nous laissant nous gratter la tête sur ce qui se passe exactement.

Nous remarquons des moments où la chorégraphie de combat n’est pas à la hauteur, ou peut-être que les coordinateurs de cascades ont commencé à gratter le fond du baril pour une autre idée. Les scènes de combat devraient avoir du sens, au lieu de culminer dans un fouillis de coups de poing sans signification qui envoient les ennemis dans des back-flips parfaits, ou mettent en vedette des personnages comme Wild Dog et Diggle luttant contre une équipe d’assassins de la Ligue hautement qualifiés sans armes à proprement parler. Nous réalisons que le tournage d’une émission avec autant d’épisodes par saison doit être une tâche intimidante, mais il est grand temps de retirer une page du livre de jeu Daredevil de Netflix!

