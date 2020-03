10 couples qui auraient fait beaucoup de sens (mais ne se sont jamais réunis)

Dans la franchise Star Wars, il existe une variété de relations qui se produisent. Des couples emblématiques comme Han et Leia à des couples non-aimables comme Padme et Anakin, il y a eu toutes sortes de relations amoureuses dans ces films.

CONNEXES: Star Wars: 5 couples qui sont parfaits ensemble (& 5 romances qui n’ont aucun sens)

Alors que de nombreux fans aiment certaines relations canon, il y avait aussi des relations qui n’ont jamais été explorées que les fans voulaient voir. Il y avait de nombreux couples qui auraient certainement pu se réunir, mais cela ne l’a pas été pour une raison ou une autre. Voici dix de ces couples.

10 Poe Dameron et Rey

Rey et Poe sont tous deux plus souvent expédiés avec d’autres personnes que l’autre, mais après The Rise of Skywalker, certains fans ont remarqué une chimie intéressante entre eux deux. Le fait qu’ils soient tous les deux si proches de Finn provoque une certaine tension entre eux, et ils ont tous deux des personnalités qui s’affrontent un peu.

Malgré cela, ils sont aussi des amis et se soucient les uns des autres, cette dynamique est celle qui fait appel à beaucoup de gens parce qu’elle est pleine de tension mais aussi d’amitié. Une relation entre Poe, Finn et Rey aurait peut-être le plus de sens.

9 Kylo Ren et Armitage Hux

L’un des navires LGBT les plus courants dans le fandom de Star Wars ces dernières années se situe entre Kylo Ren et Hux. De toute évidence, cela ne s’est pas produit dans les films alors que Hux trahit Kylo et finit par se faire tuer à cause de cela.

Cependant, dans les premiers films de la trilogie, les fans pensaient qu’une relation entre ces deux méchants serait vraiment intéressante. Bien que cela n’ait peut-être pas été le meilleur exemple pour le premier couple LGBT de la franchise, cela aurait du sens.

8 Baze et Chirrut

Ce couple aurait été vraiment facile à faire canon. Ces deux-là étaient des amis très proches qui semblaient avoir le type de partenariat proche qui pouvait être romantique.

De nombreux fans ont estimé qu’il était difficile de dire s’ils étaient censés être platoniques ou romantiques. Bien que ces deux hommes aient tous deux connu une fin tragique à la fin de Rogue One, ils sont toujours l’un des candidats les plus forts d’un appariement LGBT évident dans ces films.

7 Rose Tico et Rey

Le personnage de Rose Tico n’était pas vraiment dû à elle. Elle a été essentiellement écrite de The Rise of Skywalker et a été transformée en à peine un personnage secondaire.

CONNEXES: Star Wars: 10 relations de fiction de fans que nous souhaitons étaient réelles

Bien que les fans n’aient pas eu la chance de voir ces deux-là beaucoup interagir, ils auraient quand même eu beaucoup de sens ensemble. Ils étaient à la fois des membres talentueux et engagés de la Résistance, et ils auraient pu être des forces positives et édifiantes dans la vie les uns des autres.

6 Han Solo et Luke Skywalker

Il ne fait aucun doute que Han Solo et Leia sont l’un des couples les plus légendaires et les plus aimés de toute la franchise Star Wars. Ils ont beaucoup de chimie et ils sont bons ensemble.

Bien que cela soit vrai, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’autre univers où Il aurait pu être avec Luke. Ce couple a une solide base de fans qui note qu’ils ont également une chimie et se rapprochent à mesure que la trilogie originale progresse.

5 Padme Amidala et Obi-Wan Kenobi

Étant donné qu’il n’y a pas de véritable représentation LGBT + dans les films Star Wars jusqu’à présent, il est logique que la plupart des peintures de fans les plus populaires, et les appariements qui ont du sens mais qui n’ont pas eu lieu, se trouvent entre deux hommes ou deux femmes. Cependant, il existe également des couples hétérosexuels qui auraient bien fonctionné qui ne sont pas devenus canon.

De nombreux fans ont souligné que Padme et Obi-Wan étaient en fait beaucoup plus adaptés en tant que couple en ce qui concerne le niveau de maturité et les personnalités que Padme et Anakin.

4 Amiral Holdo et Leia Organa

L’une des relations homosexuelles potentielles les plus évidentes entre deux femmes de la franchise est entre Holdo et Leia. Il existe en fait des preuves textuelles de cela lorsque l’on examine les propriétés supplémentaires de Star Wars. Il est révélé dans Leia, Princess of Alderaan que ces deux-là se connaissent depuis des années et que Holden est une femme queer.

Le fait qu’ils se connaissent depuis si longtemps et qu’ils se soucient et se respectent clairement, il est facile de les imaginer à un moment ou à un autre avoir une relation amoureuse.

3 Lando Calrissian et Han Solo

Han Solo est un personnage plutôt charismatique et attrayant, donc ce n’est pas choquant qu’il ressemble à quelqu’un qui pourrait bien s’entendre avec beaucoup de gens romantiquement.

CONNEXES: Star Wars: Les 10 choses les plus altruistes que Han Solo ait jamais faites

Alors que Lando et Han ont une amitié qui est parfois une rivalité, ils ont beaucoup de chimie l’un avec l’autre et une longue histoire de se connaître. Cette dynamique serait intéressante à explorer, et il n’est pas difficile de voir comment cela aurait pu se faire.

2 Rey et Finn

Bien qu’il y ait beaucoup de fans de la relation Rey et Kylo Ren, il y a aussi des fans qui pensent que Rey et Finn auraient été un bien meilleur couple. Finn et Rey sont les meilleurs amis, et Finn a été là pour Rey d’une manière que personne d’autre n’a. Il est solidaire et attentionné là où la dynamique avec Rey et Kylo est beaucoup plus malsaine.

Il est regrettable que Finn n’ait pas obtenu davantage de son propre scénario parce que beaucoup de gens voulaient le voir devenir un Jedi et que ces deux-là soient un couple puissant.

1 Finn et Poe Dameron

L’une des relations potentielles les plus discutées et les plus appréciées de la nouvelle trilogie Star Wars est entre Finn et Poe. De nombreux fans ont remarqué ce potentiel dès le départ, et de nombreux critiques et médias ont souligné qu’ils semblaient devoir être un couple romantique. En fait, les acteurs eux-mêmes étaient de grands supporters qui ont poussé pour cette relation avec lui, et Oscar Isaac a été particulièrement bruyant à l’idée de croire qu’ils devraient sortir ensemble.

C’est un couple qui aurait dû se produire, et de nombreux fans ont été déçus que cela ne se soit pas produit car ils pensaient que c’était uniquement parce qu’ils se trouvaient être deux hommes.

SUIVANT: Star Wars: 10 raisons pour lesquelles Finn et Poe auraient dû être Canon

Prochain

10 erreurs de continuité et scénarios abandonnés dans The Walking Dead



A propos de l’auteur

Amanda est une rédactrice indépendante à New York. Elle est une écrivaine et conteuse professionnelle qui aime la télévision, le militantisme et le fandom. Elle mourrait certainement pour Captain America.

En savoir plus sur Amanda Steele