10 derniers jours pour activer l’offre à 5,99 euros

L’opérateur virtuel ho.Mobile, contrôlée par Vodafone Italia, propose actuellement une offre très pratique pour tous les nouveaux clients qui proviennent d’un opérateur particulier.

Tous les nouveaux clients qui ils viennent d’Iliade et d’autres opérateurs virtuels, peuvent activer la promotion pour seulement 5,99 euros par mois. Attention cependant, vous aurez encore 10 jours pour l’activer si l’opérateur ne communique aucune extension. Voyons ce qu’il fournit en détail.

10 jours supplémentaires pour activer la promotion de 5,99 euros de ho.Mobile

L’offre en question prévoit minutes illimitées à tous les numéros mobiles et fixes nationaux, SMS illimités à tous les numéros nationaux et bien 70 Go du trafic Internet uniquement 5,99 euros par mois. Le Giga proposé représente 20 de plus que la promotion d’il y a quelques mois. Je vous rappelle que la vitesse de navigation maximale de l’opérateur virtuel Vodafone est de 30 Mbps en téléchargement.

Le tarif peut être activé dans le point de vente de n’importe quel opérateur ou via son site officiel. Les clients qui achèteront en ligne, d’ici le 31 janvier 2020, peut demander à recevoir la nouvelle carte SIM avec livraison gratuite par courrier à domicile. Alternativement, il peut également être livré à l’un des nombreux points de collecte en Italie.

Lors de l’achat de la nouvelle carte SIM, il est prévise une dépense de 6,99 euros dont 0,99 euros pour la nouvelle SIM et les 6 euros restants pour le premier renouvellement de la promotion. Enfin, je vous rappelle que tous les clients actuels de ho.Mobile pourront inviter leurs amis, via un lien spécial, à basculer vers l’opérateur. Dans ce cas, les deux utilisateurs recevront une recharge gratuite de 5 € et l’ami qui a envoyé, 5 € supplémentaires si le nouveau client vient d’Iliad. Pour plus d’informations, visitez le site officiel de l’opérateur.