10 des citations les plus menaçantes de Thanos

L’un des problèmes les plus importants avec l’univers cinématographique Marvel depuis sa création avec Iron Man en 2008 est son incapacité à produire des super-vilains superposés, convaincants et excellents. Au cours des dernières étapes, le MCU a eu de grands méchants comme Killmonger et Vulture. Aucun cependant, comparé au Mad Titan lui-même, Thanos.

L’introduction de Thanos dans le MCU était quelque chose d’anticipé depuis des années avec des scènes intermédiaires et post-crédit. Lorsqu’il a finalement fait sa marque dans l’univers d’Infinity War, il n’a pas déçu. C’était un méchant qui a apporté des enjeux au monde ainsi qu’une présence maléfique qui a été massivement mémorable. L’une de ses meilleures caractéristiques tout au long de son séjour dans le MCU était sa citation, pour laquelle il y avait des tonnes. Ici, nous examinons dix des citations les plus menaçantes de Thanos.

10 “ATTENDEZ.”

Pas exactement une citation qui me vient à l’esprit lorsque vous pensez à Thanos ou au mot menaçant, mais “Attendre” de Thanos à Nébuleuse est une citation menaçante, sinon une dure à cuire.

Dans Fin du jeu, lorsque Thanos arrive sur Terre pour récupérer les pierres, il envoie Nébuleuse pour les récupérer. Quand Nébuleuse demande ce qu’il va faire, c’est sa réponse, et il s’assoit. Cela montre à la fois l’autorité de Thanos et donne au public un sentiment de confiance que Thanos a. D’autant plus que nous savons qu’une bataille avec nos héros est sur le point de commencer, le destin imminent qui ne met pas Thanos en phase, mais qui est inspiré par lui.

9 “J’AI IGNORÉ MON DESTIN UNE FOIS. JE NE PEUX PAS LE FAIRE ENCORE. MÊME POUR VOUS.”

Thanos avait un objectif clair sur lequel il travaillait et qu’il cherchait pendant des années et des années, ne laissant rien se mettre en travers de son chemin une fois qu’il lui avait été confirmé que son objectif était le bon. Un équilibre parfait. Un demi-univers pour qu’il prospère.

Rien ne s’opposerait à lui, et cela a été montré à l’extrême absolu dans Infinity War lorsque Thanos a sacrifié l’une des seules choses qu’il aimait vraiment, sa fille Gamora. Pour obtenir le Soul Ttone, Thanos a dû sacrifier Gamora, et il dit qu’il ne peut plus ignorer son destin, même pour elle. Quand il dit cela, les fans savent ce qui s’en vient, et c’est déchirant et mauvais.

8 “TOUT CELA POUR UNE GOUTTE DE SANG.”

Thanos a un pouvoir immense qui est évident dans toute la saga Infinity. À la fois comme un fou intellectuel et comme un être qui ne doit pas être pris à la légère dans un combat. Il le prouve une fois de plus dans sa bataille contre les héros d’Infinity War.

Lorsque Thanos arrive sur Titan, quelques-uns de nos héros bien-aimés sont là pour lui faire face. Après quelques minutes de combats, Iron Man a un léger avantage, faisant saigner Thanos, le poussant à dire: “Tout ça pour une goutte de sang.” Une citation douce dans sa confiance et menaçante de savoir que Thanos est sur le point de se lever et de faire ressembler Iron Man à rien, malgré les efforts acharnés des héros.

7 “VOUS DEVRIEZ AVOIR DEVENU POUR LA TÊTE.”

La citation la plus emblématique de Thanos, et celle qui a coulé le cœur de millions de personnes, arrive à la fin de Infinity War. Il est et restera dans les mémoires de millions de personnes comme l’un des meilleurs du MCU: “Vous auriez dû aller pour la tête!”

Menacer signifie la présence d’un danger, ce que ressent le public lorsque cela se produit. Il semblait que Thor l’avait fait. Que Thor avait sauvé la moitié de l’univers. Mais, dès que Thanos s’efforce de prononcer ces mots, les fans savent ce qui s’en vient, et d’un seul coup, la moitié de l’univers disparaît.

6 “LA RÉALITÉ PEUT ÊTRE CE QUE JE VEUX.”

La puissance des Infinity Stones est incommensurable. Chacun présente un type d’énergie différent, peut-être utilisé pour provoquer un chaos extrême et rendre leurs détenteurs semblables à Dieu. Thanos le sait.

Après avoir traqué et manié la pierre de la réalité, Thanos parle à Gamora. Il lui dit que “la réalité est souvent décevante”. Mais pour Thanos, “la réalité peut être tout ce que je veux.” Le pouvoir que Thanos détient, avec l’intelligence dont il dispose, est suffisamment menaçant et cette citation vient de le solidifier.

5 “JE DÉCHIRERAI CET UNIVERS JUSQU’À SON DERNIER ATOM.”

Dans Fin du jeu, lorsque Thor tue le Thanos d’origine et que Thanos de 2014 entre en jeu dans sa recherche des Infinity Stones, il se rend compte que son objectif initial ne peut pas être atteint avec ceux comme les Avengers autour de se rebeller. Il décide donc qu’il doit viser plus grand.

Avant la bataille, Thanos dit à Thor, Iron Man et Captain America qu’il sait ce qu’il doit faire, et c’est “Déchiqueter cet univers jusqu’à son dernier atome.” De là, il dit comment il prévoit de créer un nouvel univers reconnaissant dans sa vision. Les fans savent de quoi Thanos est capable, et l’idée qu’il ait un objectif plus tordu et ambitieux fait peur.

4 “AVEC TOUTES LES SIX PIERRES, JE POURRAIS SIMPLEMENT ENTRER MES DOIGTS, ET ILS POURRAIENT QU’IL EXISTE. J’APPELLE CETTE MISÉRICORDE.”

Quand Thanos arrive sur Titan pour affronter nos héros, c’est une super scène. Son dialogue initial avec le docteur Strange donne un aperçu brillant du personnage, de son histoire et des motivations de son objectif. Il permet également au public de savoir ce qu’il prévoit de faire.

“Avec les six pierres, je pouvais simplement claquer des doigts, et elles [half the universe] cesserait d’exister. “C’est ce que Thanos prétend être de la miséricorde. C’est un aperçu effrayant de sa psyché, et cela induit la peur dans le public, sachant à quel point il est déterminé et à quel point il est proche de toutes les Infinity Stones.

3 “CE QUE JE SUIS SUR LE POINT DE FAIRE À VOTRE TUBORNE, ENNUYANT LA PETITE PLANÈTE. JE VAIS EN PROFITER. TRÈS, TRÈS BEAUCOUP.”

L’objectif de Thanos a toujours été celui qu’il estime être pour le plus grand bien qui ne fasse pas de discrimination. Il en dit toujours autant. Mais, lorsque Thanos de 2014 arrive sur Terre et sait tout ce qui s’est passé, et se bat avec nos héros, son opinion sur la neutralité dans sa destruction change.

Il dit à Thor, Captain America et Iron Man qu’il essaie d’éviter de rendre son objectif personnel. Mais il finit par céder et est incapable de se retenir d’être heureux à la perspective de les détruire ainsi que leur planète, d’autant plus que son nouveau but est de recommencer l’univers à nouveau.

2 “BIEN. JE LE FERAI MOI-MÊME.”

Les tentatives de Thanos pour récupérer les Infinity Stones n’ont pas toujours été faites par lui-même. Il avait envoyé beaucoup de sbires pour l’aider, mais ils sont tous tombés. Après que cela se soit produit maintes et maintes fois, le Titan fou en avait marre.

“Très bien. Je le ferai moi-même”, indique l’arrivée imminente de Thanos dans la vie des Avengers et de nos autres héros dans sa recherche des Infinity Stones. La connaissance que c’est ce que signifie cette citation est ce qui la rend menaçante. L’arrivée de Thanos est passionnante dans le sens où les fans recherchent un grand méchant, mais terrible pour nos héros.

1 “DESTINY ARRIVE TOUT LE MÊME. ET IL EST ICI. OU DEVRAIS-JE DIRE, JE SUIS.”

Quoi de plus induisant la peur que de savoir que Thanos arrive? Son arrivée réelle. Cela arrive dans Infinity War quand il affronte et tue la moitié des Asgardiens.

“Je sais ce que c’est que de perdre. Se sentir si désespérément que vous avez raison, mais échouer quand même comme l’éclair transforme les jambes en gelée. Je vous demande à quelle fin? Craignez-le, fuyez-le, le destin arrive tout de même . Et maintenant, c’est ici. Ou devrais-je dire, je le suis “, est la citation d’ouverture de Thanos sur Infinity War. Cela le montre frapper la scène de manière considérable, faisant référence à un destin non seulement comme étant arrivé, mais à un destin qui est Thanos lui-même, avec tant de destructions et de chagrins à venir.

