10 des meilleures offres du 4 juillet à moins de 100 $

Si vous avez acheté les offres du 4 juillet pour une technologie bon marché, vous avez de la chance. Nous rassemblons 10 des meilleures ventes de moins de 100 $ ici, afin que vous puissiez acheter de nouveaux gadgets et gadgets quel que soit votre budget, ce week-end. Des appareils Amazon Echo aux sonnettes intelligentes, aux écouteurs et aux appareils de cuisine, nous voyons d’excellentes offres de Best Buy et d’Amazon en particulier. Tout cela signifie que vous n’avez pas à vous ruiner pour profiter de certaines des meilleures offres de cette semaine.

Nous mettons en évidence ces offres bon marché du 4 juillet juste en dessous, mais si vous ne trouvez rien de ce qui vous convient parmi ces meilleurs choix, vous trouverez également les dernières ventes plus bas sur la page. Cette liste des 10 principaux couvre une gamme de départements, donc que vous achetiez le bureau, la cuisine ou le salon, vous trouverez de nombreuses économies pour satisfaire l’instinct de ce chasseur de transactions.

Vous pouvez parcourir toutes les dernières ventes du 4 juillet ici sur TechRadar, ou rester ici pour nos meilleurs choix à moins de 100 $ du week-end.

Offres du 4 juillet à moins de 100 $

Clavier tactile sans fil Logitech K400 Plus | 39,99 $ 24,99 $ chez B&H Photo

Si vous recherchez une nouvelle technologie de bureau mais que vous ne voulez pas vous lancer dans un tout nouveau duo clavier et souris, ce clavier Logitech offre les deux en un et coûte 15 $ de moins chez B&H lors des ventes du 4 juillet.

Fire TV Stick avec Alexa Voice Remote | 39,99 $ 29,99 $ chez Best Buy

Vous pouvez obtenir le Fire TV Stick en vente pour seulement 29,99 $ lors de la vente du 4 juillet de Best Buy. Le lecteur de streaming vous permet de profiter de dizaines de milliers de chaînes, d’applications et de compétences Alexa et dispose d’une télécommande vocale Alexa.

Autocuiseur multifonction Insignia 8 pintes | 119,99 $ 59,99 $ chez Best Buy

Un prix fantastique, vous pouvez accrocher l’autocuiseur Insignia en vente pour 59,99 $. L’autocuiseur multifonction dispose d’une fonction de maintien au chaud automatique, d’une minuterie de 24 heures et est lavable au lave-vaisselle pour un nettoyage facile et rapide.

Amazon Echo Show 5 | 89,99 $ 69,99 $ chez Amazon

Ajoutez un écran à votre expérience Amazon Alexa avec cette offre Echo Show 5, une économie de 20 $ sur l’écran compact. Utilisez l’interface à écran tactile pour consulter votre calendrier, suivre des recettes, contrôler votre maison intelligente et bien plus encore. Non seulement cela, mais le plus grand Amazon Echo Show 8 est également disponible pour moins de 100 $ ce week-end.

Ring Video Doorbell (2nd Gen) | Point d’écho gratuit | 99,99 $ 79,99 $ chez Best Buy

Vous pouvez obtenir un haut-parleur intelligent Echo Dot gratuit (d’une valeur de 49,99 $ en lui-même) lorsque vous achetez la sonnette Ring Video de deuxième génération lors des ventes du 4 juillet. Il s’agit du modèle précédent, mais si seulement le dernier en date fera l’affaire, vous trouverez une offre similaire sur l’appareil premium de troisième génération. Il coûte actuellement 189 $ chez Amazon (au lieu de 298,99).

Cafetière une portion Keurig K-Slim | 109,99 $ 79,99 $ chez Best Buy

La possibilité de préparer du café à la maison n’a jamais été aussi importante, et le Keurig K-Slim en vente pour 79,99 $ est une option fantastique. La cafetière compacte à usage unique peut préparer une tasse en quelques minutes et dispose de trois tailles d’infusion différentes.

Casque Beats Powerbeats 3 | 199,99 $ 89,99 $ chez Best Buy

Les écouteurs Powerbeats 3 sont en vente au prix de 89,99 $ chez Best Buy. Les écouteurs sans fil résistants à l’eau sont dotés de crochets d’oreille ajustés pour maximiser le confort et la stabilité, et offrent jusqu’à 12 heures d’autonomie.

Fitbit Charge 3 | 149,95 $ 98,50 $ chez Amazon

Avec la sortie de la Charge 4, la Fitbit Charge 3 a connu des baisses de prix au cours des derniers mois. Dans les ventes d’Amazon du 4 juillet, vous pouvez acheter ce subtil tracker de fitness avec moniteur de fréquence cardiaque pour seulement 98 $.

Bose SoundSport Wireless | 149 $ 99 $ sur Amazon

Les écouteurs sans fil Bose SoundSport sont des écouteurs de sport résistants à la transpiration qui offrent un son décent pour le prix. Nous les avons vus 10 $ moins chers par le passé, mais c’est toujours un très bon prix et il est peu probable que les ventes chutent beaucoup plus à ce stade lors des ventes du 4 juillet. Voir l’offre

Tablette Amazon Fire HD 8 Kids Edition – 32 Go | 139 $ 99,99 $ chez Amazon

L’édition Kids d’Amazon Fire HD 8 a une remise de 40 $ sur les ventes d’Amazon du 4 juillet, ce qui signifie que vous pouvez acheter une tablette sûre et sécurisée avec une gamme de fonctionnalités adaptées aux enfants incluses pour un peu moins pour le moment.

Plus de ventes le 4 juillet

Vous trouverez de nombreuses offres sur les ordinateurs portables du 4 juillet si vous magasinez plus haut, ou vous pouvez également consulter les dernières ventes Best Buy du 4 juillet.