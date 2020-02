10 des plus grandes différences entre le spectacle et les livres

Comme tout fan de Pretty Little Liars le sait, l’émission était basée sur une série de romans de Sara Shepard avant qu’ils ne soient adaptés à une émission de télévision. Les deux versions suivent un groupe d’amis qui deviennent la cible d’une mystérieuse figure après la disparition de leur meilleure amie, Alison. L’émission a été diffusée de 2010 à 2017 pour un total de sept saisons avant de se terminer par une énorme tournure, tandis que la série de romans compte 16 livres.

CONNEXES: Pretty Little Liars: 5 des pires choses que les menteurs ont faites (& 5 des pires faits pour eux)

Même si le spectacle a suivi le même principe de base que les romans avec beaucoup des mêmes personnages, quiconque a regardé le spectacle et lu les livres saura à quel point ils sont vraiment différents. Bien qu’il présente beaucoup des mêmes personnages et la même idée de base, il existe d’énormes différences entre eux.

10 Alison a disparu depuis 3 ans

Dans les deux versions de Pretty Little Liars, Alison était amie avec les personnages principaux et a mystérieusement disparu à un moment donné avant le début de la série. Les mystères de l’endroit où elle est allée et de ce qui se passait dans sa vie avant sa disparition sont une partie importante des deux versions.

Dans la version TV, Alison a disparu un an avant le début de la série et le principal groupe d’amis s’est séparé au cours de cette année. Mais, dans la série de livres, la trame de fond est bien différente! Au lieu de disparaître pendant un an, Alison a disparu il y a trois ans!

9 Il n’y avait pas de Spoby

Presque tous ceux qui ont regardé Pretty Little Liars avaient un couple préféré. Qu’ils soient restés ensemble jusqu’à la fin ou qu’ils ne soient pas sortis ensemble de la série, ces couples étaient adorables et nous avons adoré les voir ensemble. Spoby, le nom du couple donné à Spencer Hastings et Toby Cavanaugh, est l’un des principaux que beaucoup de fans ont adoré.

Alors que ce couple était une grande partie de la version télévisée de l’émission, ils n’étaient pas dans les livres. Toby est allé danser avec Emily, tout comme dans le spectacle, mais c’était sa seule interaction semi-romantique avec l’un des menteurs dans les livres.

8 … et à peine n’importe quel Toby

Alors, pourquoi Spencer et Toby ne se sont-ils jamais réunis dans la série de livres? Eh bien, Toby était à peine dans les livres. Bien qu’il soit une partie assez importante de la série télévisée et un personnage qui est passé de totalement effrayant à assez cool, il n’a pas eu tant de croissance et de développement dans les livres.

CONNEXES: Pretty Little Liars: 5 des messages les plus effrayants de «A» (et 5 des plus lamés)

Tout comme dans la série télévisée, les livres présentent Toby comme le beau-frère aîné de Jenna. Dans les livres, il est beaucoup plus effrayant que dans la série et sa relation avec Jenna est cachée par des secrets incroyablement sombres. Assez tôt dans les livres, la vie de Toby à Rosewood devient trop pour lui et il se suicide.

7 Maya a survécu!

Dans la série télévisée, Maya est présentée comme la nouvelle fille qui emménage dans l’ancienne maison d’Alison. Elle et Emily commencent une relation, mais Maya a quelques problèmes et finit par avoir des ennuis majeurs et est envoyée dans un camp pour adolescents en difficulté. Finalement, son harceleur qu’elle a rencontré au camp la tue et essaie également de s’en prendre à Emily.

Mais, Maya a survécu dans le livre! Elle a été présentée de la même manière, en tant que nouvelle fille à Rosewood qui devient l’intérêt amoureux d’Emily. Malheureusement, les deux finissent par se séparer après qu’Emily soit sur le point d’embrasser une autre fille, ce qui dérange Maya. Même s’ils ne sont pas restés ensemble, au moins Maya a survécu!

6 … Mais Mona ne l’a pas fait

Dans la série télévisée, Mona est un personnage sournois. Il est difficile de dire si elle est du côté des Liars ou de l’équipe A à un moment donné, car il semble qu’elle soit toujours à la hauteur. Elle était dans la série dérivée de courte durée The Perfectionists, mais elle n’a pas eu un si bon destin dans la série de livres.

Alors que Mona a survécu à l’émission, elle n’a pas atteint la fin des livres. Dans la nouvelle version de Pretty Little Liars, Mona a été accidentellement poussée d’une falaise par Spencer lors d’un énorme combat. La chute a cassé le cou de Mona et elle n’a pas survécu.

5 Ezria a été de courte durée

Ezria est le nom du couple donné à Ezra Fitz et Aria Montgomery. Les deux avaient une relation tumultueuse et interdite parce qu’ils étaient étudiants et enseignants, mais cela a été rendu encore plus compliqué par le passé d’Ezra et le fait qu’il connaissait Alison avant sa disparition! Heureusement, les deux ont réussi et se sont mariés.

Mais, ils n’ont pas été aussi chanceux dans les livres. Ezra était à peine en eux et il ne connaissait pas Alison avant sa disparition. Dans les livres, “A” raconte à Sean leur relation et la police arrête Ezra. Il est renvoyé et les deux se séparent avant qu’Ezra ne déménage à Rhode Island.

4 Caleb n’existait pas

Dans la série télévisée, Caleb Rivers est le mauvais garçon énervé et passionné de technologie qui aide les menteurs à résoudre leurs problèmes de téléphone et d’ordinateur avant de commencer à sortir avec Hanna. Les deux sont adorables ensemble et nous n’aurions pas pu imaginer Pretty Little Liars sans lui!

Connexes: 10 émissions et films dans lesquels le casting de Pretty Little Liars est présent depuis la fin

Mais les gens qui lisent les livres n’ont pas à imaginer la série sans Caleb. Non seulement il ne sort pas avec Hanna en eux, mais il n’est en fait pas du tout en eux! Caleb a été entièrement créé pour la série télévisée.

3 “A” a Hanna enfermé

Le livre et la série télévisée présentent tous deux la lutte d’Hanna contre un trouble de l’alimentation et son rétablissement. Dans la série télévisée, Spencer se retrouve temporairement institutionnalisé dans un hôpital psychiatrique, mais ce n’est pas comme ça dans la série de livres.

Au lieu de cela, Hanna est celle qui se retrouve en traitement. Après que “A” ait parlé à quelqu’un du trouble alimentaire de Hanna, elle a été emmenée pour obtenir de l’aide. Honnêtement, cela aurait été mieux que la façon dont “A” la narguait à ce sujet dans la série.

2 La famille d’Emily était différente

Dans la série télévisée, Emily est l’unique enfant qui a une mère et un père qui sont dans l’armée. Ses parents, en particulier sa mère, sont au départ un peu désapprobateurs envers ses filles, mais ils finissent par se tourner et voir son côté. Mais dans la série de livres, la famille d’Emily était en fait très différente.

Dans les livres, Emily a trois frères et sœurs et sa famille approuve beaucoup moins son style de vie. Ils essaient de l’envoyer dans un groupe de jeunes de l’église pour la faire changer et à un moment donné, ils l’envoient vivre avec sa famille. Heureusement, tout comme dans la série télévisée, ils finissent par revenir.

1 Alison était “A”

Dans l’émission de télévision et dans les livres, ce qui est arrivé à Alison et à qui envoyaient tous ces messages et cadeaux était un énorme mystère. En fait, Alison est en fait vivante dans les deux. Dans la série télévisée, elle revient à Rosewood et retrouve ses amis.

Mais dans les livres, les Liars découvrent que l’Alison avec laquelle ils étaient amis était la sœur jumelle d’Alison. La vraie Alison est vivante et cherche à rendre la vie des menteurs misérable.

Suivant: Pretty Little Liars: 5 meilleures surprises (et 5 pires)

Prochain

10 détails cachés dans John Wick 2 Tout le monde a complètement manqué



A propos de l’auteur

Amateur de films d’horreur, croyant numéro un que Stefan aurait dû se retrouver avec Elena, et future aspirante Sophia Petrillo. N’a toujours pas oublié le moment où Russell Hantz a mis le feu à tout le monde.

Plus sur Lacey Womack