10 détails cachés que tout le monde manque complètement dans les parcs Disney

Les parcs Disney incarnent absolument le terme immersif dans presque tous les contextes. Des conceptions physiques à la composition des couleurs en passant par l’atmosphère environnementale, les Imaginateurs Disney savent comment vous éloigner des charges de la réalité et pénétrer dans leur royaume magique. Tout est incroyable, mais peut parfois entraîner une surcharge sensorielle qui fait que les clients manquent les petits détails.

Disney met tout en œuvre pour attirer les invités dans le monde magique qu’ils ont créé, mais il y a beaucoup de cotes et de fins subtiles et secrètes que les invités négligent souvent. Jetez un œil à notre liste de dix choses que nous savons que vous avez manquées lors de votre dernier voyage Disney.

10 Une question de perspective

Certains d’entre vous connaissent peut-être déjà cette idée, mais si vous êtes un fan occasionnel de Disney, cela vous a littéralement dépassé la tête. Pour respecter les lois de zonage, les structures de Disney ne peuvent avoir qu’une certaine hauteur. Mais si vous regardez des icônes comme le château de Cendrillon ou l’Expédition Everest, elles semblent définitivement pouvoir être vues à un kilomètre.

Le mot-clé ici est “look”, ils semblent seulement plus gros qu’ils ne le sont en raison de ce qu’on appelle la perspective forcée. En utilisant le positionnement, la couleur et la mise à l’échelle, ces structures ont l’air plus grandes qu’elles ne le sont. C’est une illusion facile, mais qui est efficace depuis des années.

9 cris en conserve

La caractéristique d’une bonne balade à sensations fortes est sans aucun doute le nombre de cris qu’elle suscite et Disney abrite certains des meilleurs. Jetez un œil à des manèges comme Expedition Everest, Splash Mountain et Test Track. De l’extérieur, ils donnent l’apparence d’expériences de conduite intenses et les invités qui crient peuvent être entendus à portée de voix.

Ce qui pourrait vous surprendre, c’est que tous les cris de ces manèges ne sont pas authentiques. En fait, Disney utilise des cris préenregistrés pour jouer au bon moment lors de leurs manèges à sensations fortes. Ceci est fait pour rendre les manèges plus attrayants et plus excitants. Qui parmi nous n’est pas tombé dans ce piège?

8 Détails du sol

C’est un détail que nous avons couvert auparavant sur différentes listes, mais c’est un détail qui mérite souvent d’être répété simplement parce qu’il est tellement négligé. C’est un détail de conception qui va cette petite étape supplémentaire pour donner vie à ces différents mondes. Si vous regardez sur le sol ou sur l’endroit où vous marchez, vous verrez des empreintes de pas appartenant à différents résidents de ce monde.

Si vous allez au Galaxy’s Edge, vous verrez des marches droïdes et des pistes Gungan. Si vous descendez Main Street USA, vous verrez des empreintes de sabots de voitures tirées par des chevaux et peut-être même une ou deux empreintes de pas comme Mickey ou Goofy. Ce sont de petites touches comme celles-ci qui donnent l’impression que ces terres sont plus vivantes.

7 bonbons secrets et mange

Tout fan inconditionnel de Disney vous dira que divers restaurants et vendeurs de nourriture Disney ont des éléments de menu secrets que vous ne pouvez y trouver. Cela pourrait être quelque chose d’aussi simple qu’une saveur différente de crêpe, ou ce pourrait être quelque chose d’aussi extravagant qu’un délice de crème glacée.

Un voyage Disney est un endroit idéal pour se livrer à votre dent sucrée ou simplement profiter de quelque chose que vous ne feriez pas normalement. Les éléments du menu secret sont un excellent moyen d’accomplir cet exploit. Gardez les yeux ouverts sur vos recherches Disney avant votre voyage, vous pourriez y trouver quelque chose de plus délicieux à déguster.

6 Les services secrets de Mickey

Vous ne les verrez pas, mais ils vous voient … Les parcs Disney ont toujours des populations incroyables, il est donc logique qu’un peu de sécurité supplémentaire soit de mise. Mais nous parlons des officiers badgés de souris à la porte. Non, nous parlons de la propre force des services secrets de Disney.

À moins que vous ne soyez un membre expérimenté de Disney, vous ne verrez pas ces personnages cachés pendant que vous êtes dans les parcs. Ils ont l’air de parler et d’agir comme tout le monde, sauf en cas de menace imminente. Certains détails Disney sont censés être cachés.

5 Go Away Green

En parlant de la dissimulation de Disney, pour garder hors de vue certaines entrées et sorties des acteurs et des employés, les Imagineers ont inventé une couleur censée être le camouflage ultime. Nous ne parlons pas d’un design intelligent, d’une impression, d’une palette de barres, mais d’une couleur destinée à le mettre littéralement hors de votre esprit.

Surnommée “Go Away Green”, certaines portes et entrées des parcs Disney sont peintes d’une couleur verte très spécifique destinée à se fondre dans tous les arrière-plans tout en étant une teinte que votre cerveau n’enregistre pas immédiatement. Gardez un œil sur ces portes la prochaine fois que vous verrez un personnage apparaître soudainement.

4 Disney Doppelgangers

Maintenant, voici un petit secret que seuls les amis de Mickey et du gang peuvent connaître. Pendant que vous attendez en ligne pour vous frotter les coudes avec votre personnage Disney préféré, vous remarquerez peut-être qu’ils sortent pour une courte pause de temps en temps. Pooh pourrait aller prendre une pause miel, ou Chip and Dale pourrait se faufiler dans le dressing pour grignoter quelques glands

Ils sont toujours de retour en un instant non? En effet, Disney utilise plusieurs acteurs de personnages pour ses rencontres et ses salutations afin de réduire le temps d’attente. C’est une petite astuce, mais c’est celle à laquelle vous n’avez probablement jamais pensé.

3 La communication est la clé

Un autre petit morceau de caractère orne notre liste, mais c’est plus dans le sens d’une compétence d’acteur. Si vous interagissez avec l’un des personnages, à savoir les mascottes, vous remarquerez qu’ils sortent toujours avec un gestionnaire ou un accompagnateur. Faites très attention au moment où les personnages interagissent avec leurs assistants. Vous pourriez voir une étrange forme de langage des signes se produire.

C’est une façon pour les acteurs de communiquer avec les personnages qui ne sont pas autorisés à communiquer verbalement au travail. Parfois, cela signifie quelque chose d’aussi simple que «cinq minutes avant la pause», mais cela peut aussi être quelque chose d’aussi grave qu’un invité ayant besoin de soins médicaux. Parlez de dévouement au personnage.

2 Quelque chose sent

Fermez les yeux un instant et imaginez votre région, votre terre ou vos emplacements préférés dans votre parc Disney préféré. Prenez une profonde inspiration et que sentez-vous? Sentez-vous le pop-corn et la barbe à papa de Main Street USA? Parfums floraux devant le château? Ou sentez-vous l’eau incomparable de pirate d’arôme dans Adventureland?

Sa fonctionnalité incroyablement immersive est accomplie par des appareils fabriqués par Disney appelés Smellitizers, et ils sont dispersés dans les parcs. Ils sont subtilement cachés et produisent des odeurs distinctes pour éveiller encore plus l’imagination. Certains fans de Disney ont même leur parfum préféré, et certains les transforment même en bougies. À quoi penses-tu quand tu entends le nom, Disney?

1 Une multitude de Mickeys

Bien sûr, nous ne pouvons pas parler des fonctionnalités cachées de Disney sans parler des emblématiques Hidden Mickeys. Chaque fan de Disney digne de ce nom sait qu’il est littéralement partout. Des propriétés du parc aux hôtels en passant par les centres commerciaux, il y a un Mickey pour chaque occasion. Mais combien y en a-t-il?

Soi-disant, et dans chaque parc Disney, de Disneyland à Tokyo Disney, il y a 1000 Mickeys cachés dispersés dans chaque propriété Disney. Ils sont cachés dans tout, des motifs de tapis et des taches sur le mur aux peintures murales et aux arrangements de tasses à café. Combien de souris mystérieuses trouverez-vous lors de votre prochain voyage?

