10 détails cachés que vous avez manqués dans American Horror Story: Coven Episode 1

La troisième saison incroyablement populaire d’American Horror Story, une série d’anthologie d’horreur créée par Ryan Murphy et Brad Falchuk, a été créée sur FX en octobre 2013. American Horror Story: Coven suit un groupe de sorcières alors qu’elles luttent pour leur survie contre l’extinction alors que les attaques augmentent se produire contre leur espèce.

Bien que Coven s’appuie fortement sur des images d’horreur et de sang pour raconter son histoire, la saison est une histoire moderne de maturité complète avec des histoires passionnantes et une mode de tueur. Parce que la saison est si mouvementée, il est facile de manquer des détails cachés dans chaque épisode. Voici 10 détails cachés que vous avez peut-être manqués dans l’épisode un d’American Horror Story: Coven, “B ** chcraft”.

10 Salem Witch Trials: de Salem à la Nouvelle-Orléans

AHS: Coven réécrit l’histoire des Salem Witch Trials. Pendant que Zoe Benson (Taissa Farmiga) est dans le bus pour la Nouvelle-Orléans, elle étudie l’histoire de la sorcellerie. Grâce à la narration de Zoe, le public apprend que bien que Salem était le point chaud pour que les sorcières pratiquent leur métier dans les années 1690, toutes les personnes tuées dans les procès des sorcières de Salem étaient innocentes.

Après les événements qui se sont déroulés de 1692 à 1693, les sorcières de Salem se sont déplacées vers le sud pour commencer une vie loin de la persécution. C’est ainsi que la Nouvelle-Orléans est devenue le “nouveau Salem” et le haut lieu de la magie moderne. Une fois qu’une sorcière découvre ses pouvoirs, elle est envoyée à l’Académie de Miss Robichaux pour les jeunes filles exceptionnelles de la Nouvelle-Orléans, créée en 1790.

9 La transition de Coven à Freak Show

Comme les fans d’AHS le savent, les téléspectateurs entrent en frénésie lorsque le thème de la nouvelle saison est annoncé. Dans “B ** chcraft”, le personnage de Jessica Lange, Fiona Goode, fait allusion au thème de la quatrième saison. Dans une scène où Fiona et sa fille, Cordelia Goode (Sarah Paulson), discutent du potentiel d’utilisation des médias sociaux pour promouvoir l’Académie de Miss Robichaux. Au lieu de voir cela comme positif, Fiona pense que les réseaux sociaux amèneront les étrangers à considérer les sorcières comme “un phénomène viral”. La saison suivante d’AHS est sur un freakshow.

8 Lignées familiales Queenie’s

“Bi ** hcraft” présente le public à Queenie (Gabourey Sidibe), qui possède le pouvoir d’infliger sa douleur aux autres – un pouvoir qu’elle professe fait d’elle une “poupée vaudou humaine”.

Parce que les créateurs sont doués pour incorporer l’histoire américaine dans American Horror Story, Queenie est une descendante de Tituba, la première femme accusée de sorcellerie lors des Salem Witch Trials. Tituba était une femme esclave de la Barbade, et les historiens théorisent qu’elle a raconté à Elizabeth Parris et Abigail Williams des histoires sur le vaudou et la sorcellerie. Bien que Tituba ait initialement nié avoir participé à la sorcellerie, elle a ensuite “avoué” avoir pratiqué l’occulte après que Samuel Parris l’a battue pour qu’elle fasse de faux aveux.

7 Préfiguration du prochain suprême

Coven relate le transfert tumultueux du pouvoir de l’ancienne suprême, Fiona Goode, à la nouvelle suprême, Cordelia Goode. Bien que “Bi ** hcraft” ne soit que le premier épisode de la saison, il préfigure que Cordelia deviendra la suprême.

Le premier indice de l’épisode est très subtil. Lorsque Zoé rencontre Cordélia pour la première fois, Zoé lui demande si elle est la Suprême. Bien que la réponse soit «non» au moment de la question de Zoé, la réponse à la question sera «oui» dans le dernier épisode de la saison, «Les Sept Merveilles».

Un autre indice que Cordelia deviendra la prochaine Suprême vient de Fiona elle-même. Dans une conversation entre la mère et la fille, Fiona déclare: “Vous n’avez jamais réalisé l’étendue de votre pouvoir.”

6 Rituel de beauté de Madame LaLaurie

Dans «Bi ** hcraft», Murphy et Falchuk présentent le public à Madame Delphine LaLaurie (Kathy Bates). Pour conserver une apparence jeune, LaLaurie pratique un rituel de beauté dérangeant – elle utilise le sang humain comme crème pour le visage. Plus tard dans l’épisode, le public apprend que LaLaurie a drainé le sang utilisé dans sa routine de l’un des esclaves qu’elle gardait dans le grenier pour l’expérimentation humaine. Bien que la scène soit troublante, l’obsession de LaLaurie pour la beauté et la jeunesse se reflète toujours dans la société moderne.

Vers la fin de l’épisode, la fille de LaLaurie supplie LaLaurie de ne pas utiliser de sang humain comme on utiliserait une crème pour le visage. LaLaurie explique que son mari l’a trompée avec une femme beaucoup plus jeune et que son infidélité a entraîné la naissance d’un petit garçon. C’est pourquoi LaLaurie prend des mesures aussi extrêmes pour préserver sa jeunesse.

5 Fiona et Cordelia Goode: Racines familiales possibles

Queenie est une descendante de Tituba. Cependant, la lignée familiale de Queenie n’est pas la seule à être liée aux Salem Witch Trials.

En 1962, Sarah Good était l’une des trois premières femmes accusées de sorcellerie. Bien que Goode et Good soient orthographiés différemment, de nombreuses théories suggèrent que Cordelia et Fiona sont des descendants de Sarah Good. Même si Cordélia et Fiona ne sont pas les descendantes de Sarah, leur nom de famille est au moins un clin d’œil à l’une des premières femmes accusées de sorcellerie lors des Salem Witch Trials.

4 Le lien entre l’intimité et la violence dans le Coven

Zoé découvre qu’elle est une sorcière lorsque son petit ami décède d’un anévrisme lors de son tout premier rapport sexuel. Elle apprend que cette malédiction, surnommée «veuve noire», court dans sa famille, et elle est envoyée par sa famille chez Miss Robichaux.

Après son arrivée à la Nouvelle-Orléans, Zoé se lie d’amitié avec une autre étudiante, Madison Montgomery (Emma Roberts). Les deux assistent à une fête à l’Université de Tulane. Zoe tombe rapidement amoureuse de Kyle Spencer (Evan Peters), membre de la fraternité Kappa Lambda Gamma. Alors que Zoe et Kyle réussissent, Madison est maltraitée par plusieurs des frères de la fraternité de Kyle. Pour se venger, Madison retourne sur le bus de la fraternité, éliminant tous les membres sauf deux.

Le lendemain, les deux filles regardent les informations et découvrent que deux des membres de la fraternité ont survécu à l’accident. Zoe, espérant que l’un des deux survivants est Kyle, visite l’hôpital. Quand elle découvre que l’un des deux survivants de l’accident est le jeune homme qui a initié l’abus de Madison, Zoé continue d’être intime avec lui à la fois dans un acte de luxure et une tentative réussie de le détruire.

3 L’histoire de LaLaurie réécrite

Delphine LaLaurie était une puissante mondaine jusqu’à ce que les sauveteurs répondent à un incendie dans son manoir de la Nouvelle-Orléans en 1834. Lorsque les pompiers sont arrivés, ils ont trouvé des esclaves dans le grenier qui avaient subi des mauvais traitements pendant de longues périodes. LaLaurie a pu échapper à la justice en s’installant en France avec sa famille. Bien que sa maison soit située dans le quartier français, elle a été reconstruite après que la foule a incendié sa maison d’origine.

Dans Coven, la famille de LaLaurie est éliminée par Marie Laveau (Angela Bassett), la reine vaudou de la Nouvelle-Orléans, en guise de châtiment pour LaLaurie abusant et détruisant Bastien. Marie et Bastien étaient amants, et Marie était enceinte de l’enfant de Bastien. De plus, Marie maudit LaLaurie avec l’immortalité et l’enterre vivante dans une tombe banalisée.

2 Madison et la famille Montgomery de Murder House

Si le nom de famille de Madison sonne, c’est parce que le public a été présenté à ses ancêtres à Murder House.

Dans American Horror Story: Murder House, l’un des personnages qui apparaît comme un fantôme est Nora Montgomery (Lily Rabe). Dans les années 1920, le mari de Nora, le célèbre médecin Charles Montgomery (Matt Ross), a construit la maison du meurtre pour Nora. Alors que ses dépenses ont commencé à dépasser le revenu de Charles en tant que médecin, Nora et Charles ont commencé à se battre plus fréquemment. À la demande de Nora, Charles commence à pratiquer des avortements illégaux dans le sous-sol de leur maison afin d’augmenter les revenus.

Le plan de Nora échoue, cependant, quand une ex-patiente parle à son petit ami de son avortement. Outré, il élimine le bébé de Charles et Nora, Thaddeus. Désemparé, Charles tente de recoudre leur enfant et utilise un cœur qui appartient à un autre enfant. Bien que son plan fonctionne, l’enfant de type Frankenstein ne se comporte pas comme Thaddeus. Tourmentée par le sort de son enfant et de sa famille, Nora met fin à son mari puis à elle-même.

1 Le retour de Fiona chez Miss Robichaux

Au début de “Bi ** hcraft”, Fiona est occupée à voyager autour du monde et à vivre une vie somptueuse. Après le meurtre de Misty Day (Lily Rabe), Fiona retourne chez Miss Robichaux pour réparer sa relation avec sa fille et enseigner à la jeune génération de sorcières comment se protéger. Cependant, en regardant la saison, il devient évident que ce n’est pas le véritable objectif de Fiona.

Fiona est obsédée par l’idée de retourner dans sa jeunesse parce qu’elle veut rester le Suprême le plus longtemps possible. Tout au long de Coven, Fiona assassine des étudiants de Miss Robichaux qui, selon elle, peuvent usurper sa position.

Le public apprend également plus tard que Fiona est devenue la suprême par le meurtre. Après que l’ancienne suprême Anna Leigh Leighton (Christine Ebersole) a dit à Fiona que Fiona ne deviendrait jamais la suprême en raison de son désir insatiable de pouvoir, Fiona a tranché la gorge d’Anna Leigh. Fiona a ensuite réussi à interpréter les Sept Merveilles et a été Suprême de 1971 à 2013.

