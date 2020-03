10 émissions à regarder si vous aimez le carbone modifié

Le cyberpunk a connu une sorte de résurgence au cours de la dernière décennie. Peut-être que notre technologie progresse vers le niveau généralement vu en science-fiction, les problèmes soulevés par le genre deviennent plus pertinents pour notre vie quotidienne. Ou peut-être que la surabondance d’une bonne science-fiction est simplement le résultat de suffisamment de choses jetées contre le mur que certaines sont tenues de coller.

CONNEXES: Carbone modifié: 10 personnages les plus clichés de la saison 1, classés

Quelle que soit la raison, une nouvelle saison d’Altered Carbon a frappé Netflix, et va sans aucun doute aiguiser l’appétit de beaucoup pour des émissions similaires. Voici 10 qui pourraient frapper la cible.

10 Black Mirror

Les émissions d’anthologie sont un autre genre qui est devenu assez populaire ces derniers temps. Avec la possibilité que chaque épisode soit un conte autonome, il permet de raconter plusieurs histoires de manière transparente tout au long d’une saison. Black Mirror est une série d’anthologies dédiée à dire au public combien la technologie est nulle.

Est-ce une surestimation? Peut-être. Mais la plupart des épisodes ont une vision très sombre de la technologie et de ses effets sur la société. Pour ceux qui ne peuvent pas en avoir assez de la science-fiction dystopique, Black Mirror fournira beaucoup. Apportez vos antidépresseurs et profitez-en.

9 L’étendue

Saluée par beaucoup comme l’une des meilleures émissions de science-fiction actuellement diffusées, The Expanse est une recommandation facile pour les fans du genre. Commençant sa vie sur la chaîne SyFy, il a fonctionné pendant trois saisons avant d’être annulé et ressuscité sur Amazon. Avec une cinquième saison en cours, c’est maintenant l’occasion rêvée de se rattraper.

L’émission se concentre sur l’équipage de The Rocinante alors qu’ils se retrouvent pris dans l’escalade de la guerre froide entre la Terre, Mars et les Belters nés dans l’espace. À la tension s’ajoute l’apparition d’une substance étrangère dangereuse que chaque partie souhaite utiliser à son profit.

8 Westworld

Quand il s’agit de se plaindre de divertissement, les suites et les remakes sont toujours les premiers à dénoncer. Mais quand un remake est aussi bon que Westworld de HBO, même les critiques doivent admettre que parfois ils atteignent la cible.

CONNEXES: Carbone modifié: 10 fois le spectacle était trop difficile à gérer

L’histoire se concentre sur un parc d’attractions futuriste situé dans le Far West et peuplé d’androïdes connus sous le nom d’hôtes qui sont pratiquement indiscernables des humains réels. Les invités sont invités à vivre leurs fantasmes dans le parc et à faire ce qu’ils veulent avec les hôtes. Comme toute personne ayant une compréhension même fondamentale de la nature humaine pourrait le deviner, cela conduit à beaucoup de choses horribles visitées sur les androïdes.

7 perdu dans l’espace

En parlant de remakes, cette prochaine série en est actuellement à sa troisième incarnation. Inspiré à l’origine par un livre, The Swiss Family Robinson, Lost in Space a été diffusé pendant trois saisons dans les années soixante. De là, il a été adapté en un film largement oubliable en 1998. Maintenant, une nouvelle série a été diffusée jusqu’à présent sur Netflix.

La série suit la famille Robinson, un groupe d’explorateurs spatiaux qui cherchent à coloniser le système stellaire Alpha Centauri. Sur le chemin, ils rencontrent un robot extraterrestre hostile qui les envoie, ainsi que les autres colons, dans un monde commodément habitable où ils doivent lutter pour survivre.

6 L’Orville

Seth McFarlane est probablement mieux connu de la plupart des gens comme le gars responsable de remplir la plupart des alignements de Fox dimanche soir depuis de nombreuses années. Mais l’homme est également un grand fan de science-fiction, avec un amour particulier pour Star Trek. À cette fin, The Orville est un hommage affectueux / parodie affectueuse de la célèbre série.

Installé sur le navire titulaire, McFarlane incarne le capitaine Ed Mercer, remplaçant de Shatner, un prodige semi-échoué qui a une chance supplémentaire de devenir grand. Lui et son équipe se lancent dans toutes sortes de bouffonneries inspirées de Trek à partir de là.

5 Le 100

Au cours de la première moitié des vingt-dix, le succès de The Hunger Games a inspiré un flot de films et de séries télévisées basés sur des romans pour jeunes adultes. Le 100 faisait partie de cette vague, mais s’est avéré posséder la résistance nécessaire pour survivre à la tendance. Le spectacle se terminera bientôt avec sa septième saison, mais il est encore temps de rattraper son retard.

CONNEXES: Carbone modifié: 10 fois Joel Kinnaman a cloué son personnage

Situé dans une post-apocalypse provoquée par la guerre nucléaire, un groupe d’une centaine de mineurs prisonniers sont envoyés des derniers restes de l’humanité dans l’espace pour déterminer si la Terre ravagée est toujours habitable.

4 Doctor Who

Comme Lost in Space mentionné précédemment, Doctor Who est une autre série qui a commencé sa vie dans les années soixante. Contrairement à l’émission précédente, Doctor Who a couru pendant vingt-six saisons avant de faire une pause prolongée. En 2005, la série a été relancée et est actuellement dans sa douzième saison.

La série suit les aventures du Docteur éponyme et d’une liste de compagnons en constante évolution alors qu’ils voyagent dans l’espace dans le temps. Au cours de leur voyage, ils rencontrent toutes sortes de planètes étranges et d’espèces exotiques hostiles. Ne laissez pas l’abondance de matériel précédent vous dissuader de vous lancer dans cette série.

3 Maison de poupée

Après le fiasco qui était la gestion du réseau de Firefly, Joss Whedon avait publiquement promis de ne plus jamais travailler avec 20th Century Fox. Mais quelques années plus tard, il avait suffisamment dépassé sa colère pour travailler sur une nouvelle série pour le réseau. Cette série serait bien sûr Dollhouse.

Eliza Dushku joue le rôle d’Echo, une sorte d’humain connu sous le nom d’Actif qui peut être programmé avec diverses compétences et capacités pour être loué à des clients riches. La série n’a duré que deux saisons, ce qui en fait une montre rapide mais satisfaisante.

2 choses plus étranges

Rappelez-vous les années 80? Des choses plus étranges que l’enfer. Cette série est tellement nostalgique de la décennie que c’est une paire d’épaulettes et une coupe de cheveux terrible loin d’être une parodie. Mais sous cette nostalgie, il y a beaucoup d’horreur de science-fiction.

Se déroulant dans la ville fictive de Hawkins, Illinois, l’histoire commence lorsqu’un garçon est enlevé par une créature d’une autre dimension. Les tentatives de ses amis et de sa famille pour le trouver révéleront un monde de complots gouvernementaux et d’expériences scientifiques capricieuses.

1 orphelin noir

Un autre joyau de la BBC, Orphan Black a été diffusé pendant cinq saisons, avec un spin-off en cours de développement. Cela commence par un escroc témoin d’une femme qui ressemble exactement à son suicide. Après avoir assumé l’identité de la morte, elle apprend qu’elle est un clone, avec de nombreuses copies de sa diffusion dans le monde. Finalement, elle trouve plus de clones et le groupe part à la recherche de leurs origines.

À partir de là, la politique et les complots s’impliquent et le Web s’emmêle avec chaque épisode. Une autre série de science-fiction époustouflante qui incitera les téléspectateurs à deviner.

SUIVANT: Carbone modifié: 10 choses que même les fans purs et durs ont ratés

Prochain

10 films de science-fiction obscurs (mais impressionnants) que vous pouvez diffuser aujourd’hui sur Netflix