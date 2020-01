10 émissions de téléréalité à regarder si vous aimez le cercle de Netflix

Si vous êtes l’un des nombreux à avoir été totalement absorbé par le premier crack de Netflix dans une série de téléréalité, The Circle, vous avez peut-être déjà frappé les 12 épisodes.

Dans la série, basée sur une version britannique du même nom, huit 20 ans (et quelques 30 ans) entrent dans des appartements individuels dans le même bâtiment où ils doivent créer des profils en ligne limités et communiquer entre eux uniquement à l’aide d’une voix. système de messagerie instantanée activé. Ils ne se rencontrent jamais et n’ont aucune idée si les personnes à qui ils parlent sont les mêmes que celles qu’ils voient sur les photos.

C’est une série de plaisir coupable parfaite pour tous ceux qui sont fans du genre. Si c’est vous et que vous cherchez votre prochain correctif de réalité, voici 10 émissions pour vérifier que vous pourriez également aimer.

10 Big Brother

Il n’est pas surprenant que cette longue série soit sur la liste, étant donné que The Circle a été décrit comme un croisement entre Big Brother et Catfish. Tout comme sur The Circle, des gens de tous horizons sont obligés de vivre ensemble dans une maison où ils doivent rivaliser et former des liens pour arriver à terme.

Big Brother est beaucoup plus attrayant et compétitif que The Circle, d’autant plus que les colocataires n’ont jamais de temps solitaire et vivent ensemble dans les mêmes quartiers. Mais il y a des éléments qui vous rappelleront The Circle, tels que des personnages francs, des alliances et des ragots.

9 Survivant

Survivor est un animal entièrement différent de The Circle, mais il a ses similitudes. Dans les deux émissions, les gens doivent communiquer entre eux et vivre dans des circonstances très différentes de la norme.

Dans le cas de The Circle, ils sont seuls dans des appartements séparés, livrés à eux-mêmes et ne communiquant que par texte. Sur Survivor, ils sont à l’état sauvage et doivent construire leur propre abri, attraper leur propre nourriture, faire leur propre feu et rivaliser les uns contre les autres tout en étant face à face.

8 Le monde réel

Traitant de problèmes typiques de la jeune génération, notamment la religion, les préjugés, la sexualité et les enfances troublées, cette série de téléréalité de longue date plonge plus profondément dans la vie de ses joueurs que ce que nous aurions pu voir sur The Circle.

Comme The Circle, cependant, il comprend généralement environ huit personnes qui doivent vivre ensemble dans une nouvelle ville car elles sont filmées 24h / 24 et 7j / 7. Alors que The Circle se déroule entièrement dans un cadre en ligne, les conversations et les amitiés nouées se sont probablement poursuivies dans le monde réel. Et pour la plupart des jeunes générations, une grande partie de leur «vraie» vie se produit de toute façon en ligne.

7 Le baccalauréat

OK, donc le Bachelor n’est pas nécessairement comme The Circle. Mais si vous êtes en réalité des émissions pleines de jeunes et belles personnes qui portent leurs émotions sur leurs manches, dont certaines ne sont pas complètement authentiques, cela pourrait être un bon spectacle à regarder.

Il n’y avait pas beaucoup de romance qui se préparait sur The Circle, sauf pour un baiser partagé par deux joueurs qui se sont rencontrés en personne. Et il y a beaucoup plus de petits combats et de bagarres sur The Bachelor, car tout le monde est en compétition pour l’affection d’une personne contre l’affirmation d’un groupe. Mais ce sont tous deux de délicieux plaisirs coupables.

6 America’s Next Top Model

Le cercle a accueilli quelques modèles parmi ses joueurs, y compris Alana, ainsi que le mannequin de taille plus Sean. Et même si tout le monde ne travaillait pas dans la modélisation, ils avaient tous leur look de signature, que ce soit de vrais joueurs comme Tony et Sammie ou de fausses photos utilisées pour des «joueurs» comme Adam et Mercedeze.

Dans cette série de téléréalité, les aspirants mannequins se disputent le coup d’envoi de leur carrière de mannequin. Il y a des tonnes d’épisodes de la série à regarder, ainsi que plus de 30 versions internationales.

5 La voix

Alors que The Voice est un concours de chant, le concept et les leçons derrière les deux séries sont les mêmes. L’idée avec les deux est que vous ne devriez pas juger un livre par sa couverture et développer des notions préconçues sur quelqu’un en fonction de ce à quoi il ressemble.

Sur The Voice, les sièges des juges sont retournés pour ne pas voir la personne qui chante. Sur The Circle, les joueurs ne communiquent que par des messages texte et des emojis en regardant des photos de profil qui, selon eux, appartiennent réellement à la personne avec laquelle ils conversent (ce qui n’est pas toujours le cas). Dans les deux cas, les opinions doivent être formé en fonction de ce à quoi vous pensez que la personne ressemble, pas nécessairement à quoi elle ressemble réellement.

4 Le chanteur masqué

De même que The Voice, The Masked Singer est un concours de chant aveugle. Sauf qu’il présente des célébrités de toutes sortes qui portent des costumes élaborés pour cacher leur identité. Ils ne peuvent être jugés que sur leurs talents vocaux et leurs performances, ainsi que sur de courts paquets d’indices qui vous racontent leur vie.

L’idée, comme avec The Circle, est d’apprécier quelqu’un pour qui il est, pas ce que vous savez à son sujet, ou ce que vous pourriez penser à son sujet en fonction de ce que vous avez entendu ou lu à son sujet.

3 Côte du Jersey

Si vous avez aimé Tony sur The Circle, vous allez adorer cette série de téléréalité. Joey s’intégrerait parfaitement avec le gang de Jersey Shore qui vit selon le mantra «gym, bronzage, blanchisserie». Tous les Italiens, ils s’entraînent comme lui, sont de New York / New Jersey, et apprécient la famille et leurs racines italiennes.

Joey rend même hommage à l’un des personnages les plus populaires de Jersey Shore, Pauly D, avec son “yeahhhh copain!” Couine quand il entre dans la maison. Il a bon cœur, mais quelque chose nous dit qu’il aime faire la fête comme ils le font.

2 silure

L’autre série à laquelle The Circle est comparé, Catfish, voit les hôtes enquêter sur des histoires où les gens ont forgé des relations amoureuses intenses avec d’autres en ligne, sans les avoir rencontrés en personne. Ils essaient de déterminer si la personne est vraiment ce qu’ils prétendent être (souvent pas), les appellent et aident les deux à se rencontrer face à face et à purifier l’air.

Parfois, le résultat est doux et parfois les gens se blessent. C’est comme sur The Circle, lorsque plusieurs joueurs se sont révélés être des gens différents de ceux qu’ils prétendaient être dans leurs profils.

1 œil queer

Cette série réunit des professionnels gays de la mode, du toilettage personnel, du design d’intérieur, du divertissement et de la culture, connus sous le nom de «Fab Five», pour se refaire une beauté. Il s’agit généralement d’un homme hétéro qui est aidé à choisir une nouvelle garde-robe ou à redécorer sa maison, ou simplement à recevoir des conseils utiles.

C’est une manière douce d’aider quelqu’un à sortir de sa coquille et à devenir une meilleure version de lui-même. C’est un thème que nous avons vu à travers le cercle, alors que des gens comme Karyn ont félicité Chris pour être un homme confiant et ouvertement gay, et le groupe a félicité Sean pour avoir fessé d’être une fille de grande taille au lieu de la femme mince qu’elle prétendait être.

