10 endroits les plus effrayants exclus du spectacle

Game of Thrones est l’une des émissions de télévision les plus populaires de tous les temps. Depuis la sortie de la série fantastique sur HBO en 2011, la série a continué de gagner en popularité en encapsulant ses téléspectateurs avec une action intense, des intrigues politiques délicates et des événements choquants tels que le mariage rouge. Cependant, l’horreur est un domaine pour lequel Game of Thrones n’est pas souvent reconnu. Le monde de Game of Thrones est vaste et plein de terreurs, dont certaines n’ont pas fait leur apparition dans l’émission de télévision (ou même dans les livres pour l’instant).

CONNEXES: Game Of Thrones: Les 10 choses les plus éhontées que Tyrion ait jamais faites

Cet article répertorie 10 des endroits les plus terrifiants exclus de Game of Thrones.

10 Asshai

Asshai by the Shadow est l’un des endroits les plus mystérieux et étranges du monde de Game of Thrones. La ville est au point le plus à l’est et au sud sur la carte du monde connu et est plus grande que King’s Landing, la vieille ville, Volantis et Qarth réunies. La ville, malgré son immense superficie, est peu peuplée. Il n’y a pas d’enfants à Asshai et les gens se promènent en portant des voiles, protégeant leur visage de la ville. La ville est également entièrement réalisée à partir d’une pierre noire grasse d’origine inconnue, donnant à la ville une atmosphère sombre.

On dit que la magie est très puissante à Asshai avec des lieurs d’ombres et des mages qui en font leur maison, c’est pourquoi Melisandre, Marwyn le Mage et Mirri Maz Duur sont tous allés à Asshai.

9 L’île aux visages

Nous ne savons pas vraiment quel est l’accord avec les Weirwoods. Nous savons qu’ils agissent comme une banque d’informations, permettant aux enfants de la forêt et aux corbeaux à trois yeux d’accéder à ses connaissances mais, à part cela, nous ne savons pas d’où ils viennent ni quel est leur objectif.

Ce qui est clair, cependant, c’est que les Weirwood ont une histoire de magie du sang. Les gens sacrifiaient les humains aux rivières Weirwoods et Brynden ‘Bloodraven’ semblaient être consommées par l’arbre dans sa grotte. La zone avec le plus de Weirdwoods est connue comme l’île des visages et est un lieu saint à Westeros, bien qu’elle soit sans aucun doute un endroit troublant en raison du nombre de mystérieux Weirwoods sur son sol.

8 Coeur d’hiver

Celui-ci peut être controversé car un domaine qui aurait pu être le cœur de l’hiver a été montré dans la série dans la saison 4, où le roi de la nuit a transformé l’un des fils de Craster en un marcheur blanc. Bien que cela n’ait été revendiqué que dans les terres de toujours l’hiver.

CONNEXES: Game of Thrones: 10 questions sans réponse que nous avons encore sur les personnages principaux

Le cœur de l’hiver serait la maison des autres et n’a été vu que dans le rêve de fièvre de Bran Stark dans A Game of Thrones. Bien que la zone n’ait pas été vue dans le spectacle, George RR Martin a laissé entendre que les livres pourraient visiter cet endroit.

7 Mantarys

Mantarys est une ville d’Essos qui faisait partie de la propriété franche de Valryian et est la ville centrale survivante dans les terres du long été. Tandis que la ville a eu la chance de survivre au Destin de Valyria, après le cataclysme, la ville a acquis une réputation pour ses habitants monstrueux et déformés. Certains croient que le Destin de Valyria a provoqué la déformation des habitants des Mantary de la même manière que la radiation affecte les gens.

Dans une danse avec des dragons, après que Dany ait envoyé des envoyés à Mantarys dans l’espoir de trouver un nouvel allié, l’ancienne ville valyrienne rend les têtes marinées des envoyés.

6 Skagos

Si vous entendez qu’il y a des licornes sur Skagos, vous pouvez être pardonné de croire que l’île est une sorte de paradis; cependant, vous ne pourriez pas vous tromper davantage. Bien qu’il puisse y avoir des licornes sur l’île du nord, il n’y a pas grand-chose d’autre pour faire de l’île une destination de vacances.

Alors que, théoriquement, Skagos fait partie du Nord, la région et les gens sont méprisés par ceux du continent. La rumeur veut que les Skagosi pratiquent le cannibalisme en hiver, attirent les navires jusqu’à leurs côtes afin qu’ils puissent assassiner les marins et sacrifier des humains aux Weirwoods.

5 Yeen

Yeen est une ville en ruine et mystérieuse aux origines inconnues sur le continent de Sothoryos. Le continent lui-même est troublant et monstrueux car il abrite des Wyverns, des mouches à sang et des hommes bringés. Cependant, Yeen est terrifiant pour une raison entièrement différente.

La ville, bien qu’elle soit au milieu de la jungle, n’est pas entièrement envahie de vignes de la jungle. Certaines zones de la ville sont construites à partir d’une mystérieuse pierre noire graisseuse que même la jungle refuse de toucher. Peut-être que l’histoire la plus effrayante de cette ville étrange vient de la princesse Nymeria. La princesse Rhoynar a tenté d’installer un groupe de Rhoynar dans la ville, mais chaque homme, femme et enfant a disparu du jour au lendemain.

4 Cannibal Bay

La mer tremblante est l’un des endroits les plus troublants du monde de Game of Thrones. Il y a des rapports de dragons de glace volant au-dessus de la mer, ainsi que de léviathans et de krakens. Cependant, un endroit dans l’extrême nord de la mer qui peut être plus effrayant que ces bêtes est Cannibal Bay.

CONNEXES: Game Of Thrones: Chaque chanson de Fire & Ice Book classée (selon Goodreads)

La baie est une zone de l’extrême nord qui, en raison de conditions météorologiques inférieures à zéro, piège les navires. Il existe des légendes selon lesquelles un millier de navires restent dans la baie de Cannibal, avec l’équipage de la progéniture de ceux qui ont navigué à l’origine. La baie est ainsi nommée parce que les habitants de la baie se mangeraient les uns les autres pour survivre.

3 Nefer

Nefer est une ville portuaire à l’extrême est d’Essos, située juste au sud des Mille-Îles. Nefer est connue comme la “ ville secrète ” en raison du fait que les neuf dixièmes de Nefer seraient souterrains, c’est pourquoi la ville ne semble être qu’une petite ville pour ceux qui la traversent par voie maritime.

En plus de son secret, la ville abrite une myriade de nécromanciens et tortionnaires. De plus, les Mille Îles qui se trouvent au-dessus de la ville abriteraient également une race de personnes à la peau verte qui adorent les dieux des poissons et sacrifient les voyageurs à leurs dieux.

2 Cinq forts

Les cinq forts de Yi-Ti est l’un des endroits les plus mystérieux d’Essos. On dit que les cinq forts protègent le continent contre les démons du désert glacial au-delà des forts. Peut-être que les Five Forts, comme le mur, sont destinés à garder les White Walkers hors d’Essos, tout comme le Mur les empêche de Westeros; après tout, George RR Martin a déclaré que son monde était rond.

Quoi qu’il en soit, peu importe que les démons du désert glacial soient des marcheurs blancs ou non, ils doivent être des créatures terrifiantes pour exiger une telle structure pour les garder à l’extérieur.

1 Stygai, le cœur des ténèbres

Stygai, autrement connue comme la ville de la nuit, est une ville des Shadowlands d’Essos. Bien que les Shadowbinders puissent s’aventurer dans Asshai, ils ne s’approchent pas de Stygai. La ville serait hantée, les démons et les dragons appelant la ville chez eux. Étant donné que personne ne souhaite visiter cet endroit maudit, on ne sait pas grand-chose sur Stygai.

Certains appellent Stygai le cœur des ténèbres, ce qui soulève des parallèles intéressants avec le cœur de l’hiver mentionné plus haut dans cet article. Peut-être que les deux sont liés d’une manière ou d’une autre, comme le mur et les cinq forts semblent l’être.

SUIVANT: Game Of Thrones: 10 couples qui auraient fait beaucoup de sens (mais ne se sont jamais réunis)

Prochain

Game of Thrones: 10 mèmes hilarants de Sansa Stark qui vous feront pleurer de rire



A propos de l’auteur

Écrivain vivant à Adélaïde, Australie. Étudiante de troisième cycle qui souffre depuis longtemps et qui aime la culture pop de Game of Thrones à DC.

En savoir plus sur Sam Hutchinson