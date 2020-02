10 erreurs de continuité dans la franchise Moi, moche et méchant | ScreenRant

“À sa sortie en 2010, le film Despicable Me dirigé par Steve Carell a donné naissance à une franchise très appréciée grâce à son humour unique, ses personnages bizarres (mais aimables) et son récit réconfortant.

Cela ne veut pas dire que c’est la franchise parfaite. Dans les trois longs métrages principaux et les spin-offs des Minions, il y a un certain nombre d’erreurs dans la continuité entre les scènes et les films. En voici dix!

10 Barre de sécurité Runaway de Gru

L’un des plus grands plaisirs du premier film Despicable Me est de voir Gru se transformer d’un génie maléfique en devenir en un père de trois enfants généreux et dévoué. L’un des premiers goûts qu’il éprouve en tant que père vient quand il finit par zoomer sans émotion sur une montagne russe.

Quand il monte pour la première fois, il y a une barre de sécurité qui l’empêche, lui et les enfants de … tu sais … de la mort. Au moment où Gru descend, son chariot n’a plus sa barre de sécurité. Assez impressionnant qu’il ait réussi à rester dans son siège.

9 Freeze Ray disparaissant

Gru aime son rayon figé. C’est à peu près son arme de choix tout au long de la série, peut-être parce qu’elle est si adroite. Il n’a pas besoin de geler l’ensemble de la personne à chaque fois; vous pouvez simplement geler la tête de quelqu’un si cela vous fait envie. Comme c’est moderne.

Au début du deuxième film, cependant, Gru laisse vraiment sa puissante arme glisser son esprit. Il laisse tomber le rayon figé tout en parlant à Lucy, et quand elle le prend, il semble avoir complètement disparu.

8 Retour dans le temps?

Cette erreur de continuité montre en fait un bon engagement envers les détails de la part de l’équipe d’animation. Lorsque Gru montre pour la première fois aux filles la maison et explique ses règles pour vivre avec lui, le poêle en arrière-plan passe de 12:10 à 12:11.

Un joli détail qui n’était pas exactement nécessaire, mais qui a ajouté au réalisme de la scène. Malheureusement, lorsque le tir a changé, le temps s’est à nouveau inversé à 12:10, ce qui suggère que leur œil pour les détails a perdu de son acuité à un moment donné.

7 Pâtisserie téléportée

Au début, Gru aime son temps en tant que cerveau criminel. C’est un mouvement assez bas par rapport aux événements plus lunaires plus tard dans le film, mais nous le voyons voler du café et une pâtisserie au début du film.

Lorsqu’il sort de sa voiture pour parler à son voisin, il ne tient pas non plus, puis se dirige directement vers la maison sans se rendre à la voiture. Malgré cela, le café est là sur la table de son salon lors de la scène suivante.

6 touristes écrasés?

La scène d’ouverture de Moi, moche et méchant, montre la pyramide égyptienne qui tombe. C’est un immense drap gonflable, pas une vraie pyramide, mais quand même.

Lorsque nous le voyons pour la première fois dans toute sa splendeur verticale, il y a quelques touristes debout devant lui, mais quand il commence à tomber, ces touristes ne sont nulle part en vue. Soit ils peuvent courir incroyablement vite pour éviter une mort certaine, soit les animateurs ont oublié de les garder pour le plan large.

5 Lucy’s Cake Repellent

Dans la pâtisserie pendant Despicable Me 2, Lucy, pour une raison étrange, des starks brisant des tas de cupcakes. C’est une chose étrange à faire, oui, mais la partie beaucoup plus étrange est sa répulsion totale des résidus de gâteau.

On pourrait penser qu’elle serait à peu près recouverte de morceaux de gâteau, mais ses mains restent aussi propres qu’un coup de sifflet. Même quand elle commence à étaler du gâteau sur le visage de Gru, ses mains sont sèches.

4 Porte cassée?

Dans Despicable Me 2, une première scène montre le Minion ouvrant la porte de la maison de Gru. Plus tard, Agnes vient mettre un parapluie sur la tête de Gru quand il est assis sur le porche, et la porte pivote vers l’extérieur.

Des plaintes comme celle-ci (qui ne font vraiment aucune différence) rappellent cette brillante blague des Simpsons: “Mon garçon, j’espère vraiment que quelqu’un a été licencié pour cette erreur”.

3 Le Keytar pour gaucher

Bratt est droitier, tout comme 90% de la population. Son keytar (qui est un peu comme une guitare, mais avec des touches de clavier au lieu de cordes et de frettes) est droitier. Gru est gaucher.

C’est assez impressionnant que l’équipe d’animation réussisse à garder cette gaucherie cohérente dans les trois films, mais pour ce faire, elle a dû changer la disposition de cette keytar. Lorsque Gru le vole à la fin du film, il est soudainement devenu un instrument pour gaucher, permettant ainsi à Gru de le jouer.

2 yeux effrayants

Le barman borgne bizarre que nous avons rencontré quand Agnes s’enfuit pour trouver une licorne est un gars assez effrayant avant même de mentionner l’œil. Cette erreur de continuité ajoute un tout nouveau niveau à son aura troublante. C’est son œil droit, qui est clairement absent, alors vous pensez que lorsqu’il se tourne vers la gauche, nous ne verrions pas un œil là-bas.

Eh bien, vous vous trompez. Pour une raison quelconque, cet œil manquant apparaît mystérieusement lorsqu’il tourne la tête et disparaît une fois de plus lorsqu’il fait de nouveau face à lui. Personne ne réagit à ce moment effrayant, donc nous ne pouvons que supposer que c’était une erreur d’animation.

1 Où sont les sosies?

Les sbires n’avaient peut-être pas le même humour charmant et la même critique des entrées précédentes dans la franchise Despicable Me, mais il y avait toujours de bonnes blagues visuelles et permettait à ces gars jaunes étranges en forme de pilule d’avoir une histoire.

Au début du film, nous voyons trois personnes assises au premier rang de l’arène regarder Scarlet Overkill, qui sont habillées pour lui ressembler. Bien que ces trois soient sans doute la pièce maîtresse de la foule, ils semblent avoir disparu lorsque nous revenons à un plan plus large.

