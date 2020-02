10 erreurs de continuité dans la franchise Shrek | ScreenRant

Shrek est une franchise bien-aimée. Rempli à ras bord de grands personnages, de lieux sympas, de divers camées de contes de fées et d’une bande sonore qui pourrait bien être considérée comme la plus grande de l’histoire du cinéma. L’original de 2001 a engendré trois suites. Alors que le second est l’un des plus grands films de tous les temps, les 3ème et 4ème ont rencontré beaucoup plus d’hostilité.

À travers la franchise de quatre films de neuf ans, ils se heurtent à leur juste part d’erreurs de continuité. Qu’il s’agisse d’erreurs d’animation ou d’incohérences entre les films, nous avons couvert les dix plus grosses erreurs de l’univers Shrek.

10 Chaîne de dragon en voie de disparition

Dragon est présenté comme un méchant effrayant, et le moyen le plus rapide de mourir si l’on entreprend une certaine quête de sauvegarde de princesse. Ses écailles rouges et son souffle de feu font d’elle l’une des parties les plus effrayantes du premier film. Malgré cela, elle finit par être le personnage le plus bienveillant de la série, épousant Donkey et élevant leurs étranges enfants hybrides.

Lorsque Dragon arrive pour le mariage à la fin de Shrek 1, sa chaîne n’est pas autour de son cou lorsque Donkey l’a convoquée pour la première fois. Quelques secondes plus tard, il apparaît et Shrek l’utilise pour grimper sur elle, avant de disparaître à nouveau lorsque sa nécessité pour l’intrigue est terminée.

9 L’incident de la flèche

Shrek est un gars grand et puissant. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’il ressente tout ce qui se passe autour de lui, mais, en toute honnêteté, vous vous attendriez à ce qu’il ressente une flèche empalant son cul. Fiona crie ceci à Shrek lorsqu’elle a fini de vaincre les Joyeux Hommes, mais la flèche n’apparaît que lorsqu’elle le dit. Avant cela, il n’y avait rien du tout, et personne n’aurait pu faire quoi que ce soit entre les deux, car Fiona les avait tous mis KO. De plus, quelques secondes après, lorsque Donkey s’est évanoui, les feuilles près de sa tête apparaissent et disparaissent en fonction du plan.

8 Le service de voiturier va trop loin

Ce doit être assez difficile d’être un ogre si vous êtes une personne humaine. Tout le monde s’enfuit en hurlant, ce qui est en quelque sorte ce que Shrek aime. Quand lui et Donkey arrivent à Duloc, le voiturier voit Shrek, fait un peu de double-prise et sprinte à travers la zone de file d’attente.

Lorsque sa course d’obstacles est montrée d’en haut, il a quatre rangées encordées pour passer, mais lorsque la caméra change pour lui montrer de derrière, il court ces quatre rangées et a encore deux autres pour passer.

7 Changement rapide de Shrek

Pendant Shrek 2, Shrek prend une potion qui le transforme en forme humaine et Donkey en une magnifique monture. De toute évidence, comme il était ogre quelques minutes plus tôt, Shrek était toujours très habillé dans ses vêtements d’ogre massifs, alors il a pris un nouveau costume bien ajusté d’un homme dans une voiture. Cela aurait dû fonctionner dans les deux sens, cependant, ce qui signifie que lorsque Shrek est redevenu un ogre, ses nouveaux vêtements auraient dû être beaucoup trop petits. Au lieu de cela, il revient simplement par magie à sa tenue normale.

6 Bague à langer de Fiona

La première fois que nous voyons la bague de Fiona, elle est brillante et dorée. Peu de temps après, il se transforme en argent légèrement moins impressionnant. Même plus tard que cela, il semble avoir une sorte de joyau bleu à l’intérieur, avant de retourner à son argent ordinaire.

Il semble très peu pratique pour les créateurs de Shrek de ne pas avoir créé de modèle pour l’anneau, ce qui lui permet de rester exactement le même à chaque prise de vue, et de ne pas apparaître différemment presque chaque fois qu’il est à l’écran.

5 cuillère de disparition

L’un des moments les plus difficiles à regarder dans le deuxième film de Shrek survient lorsque Shrek lui-même avale une cuillère et la crache immédiatement. C’est une partie assez importante du dîner royal incroyablement maladroit, mais la cuillère est essentiellement jetée immédiatement. Lorsque la photo change, elle n’est plus du tout sur la table.

4 Tatouage Dopey

Shrek est connu pour ses brillants détails subtils et ses références. Vous pouvez regarder les photos bondées de ceux qui se tiennent dans le marais de Shrek pour trouver des personnages du plus profond du monde des contes de fées; c’est le paradis pour ceux qui vivent pour des références.

Blanche-Neige a même un tatouage du nain préféré de tout le monde, Dopey, en forme de cœur sur son bras. Lorsqu’elle invoque des créatures pour attaquer plus tard dans le film, les animateurs semblent avoir oublié de garder ce détail cool, car le tatouage a disparu. A moins qu’elle ne l’ait laseré dans les jours entre les scènes …?

3 Contrat en voie de disparition

Au cours du cadre apocalyptique étrange de Shrek 4, Shrek change d’avis sur le monde étrange qu’il a créé et retourne dans son marais dans l’espoir de recommencer sa vie. Il regarde le contrat que Rumpelstiltskin lui a fait signer alors qu’il se tenait dans son marais asséché, mais dès que les sorcières passent, le contrat qu’il regardait a complètement disparu.

2 Le voyage du donjon du dragon

Un problème avec la mise en place d’un univers de réalité alternative dans Shrek 4 est le problème de garder les choses cohérentes avec ce qui précède. Il a été établi à Shrek 1 que Shrek et le prince charmant ont mis plusieurs jours pour atteindre Fiona dans sa tour. Idéalement, ce temps de trajet peut devenir considérablement plus court lorsque Shrek n’a qu’un jour avant de disparaître. Il le fait en beaucoup moins d’une journée, sapant apparemment l’importance de ce long voyage dans le premier film, et créant un problème de continuité entre les deux voyages.

1 Le voyage très loin

Presque exactement la même chose se produit avec le voyage de Shrek à Far Far Away pendant Shrek 4. L’une des scènes les plus emblématiques du deuxième épisode de la franchise est le voyage incroyablement long que Shrek, Fiona et Donkey font dans une voiture en forme d’oignon.

Tout comme le voyage vers le donjon du dragon, le dernier film de la franchise sape la durée de ce voyage, avec une horloge de 24 heures semblant suggérer que ce voyage de plusieurs jours s’est terminé en seulement deux heures environ. Il est peut-être dans un univers parallèle, mais il n’a pas de fusée.

