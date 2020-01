10 erreurs de continuité dans Star Wars: Épisode I – La menace fantôme

Beaucoup de gens pourraient dire que faire The Phantom Menace était la plus grande erreur de continuité dans la franchise Star Wars elle-même. Bien qu’il n’ait pas eu la meilleure réponse des fans et des critiques, il présente certainement quelques personnages sympas et nous emmène dans des endroits intéressants.

Le film présente les midichloriens comme explication de la force et nous découvrons que C3PO a été construit par Anakin (même si le couple ne se reconnaît pas lorsqu’ils se reverront plusieurs années plus tard). En plus de ces deux retcons majeurs, il y a beaucoup de problèmes avec la continuité du film, allant de certaines sections qui n’ont aucun sens, aux erreurs de tournage. Voici 10 erreurs de continuité que nous avons repérées dans The Phantom Menace.

10 Ils ont oublié d’animer Sebulba

Étant donné que la scène Pod Racing dure vingt minutes, il y avait forcément quelques problèmes enterrés. Sebulba, l’étrange extraterrestre qui ressemble à un méchant et qui ne se présente plus jamais, est largement présenté comme le principal rival d’Anakin.

Il y a un tir dans lequel Pod de Sebulba est derrière Anakin, mais Sebulba lui-même est introuvable. Ce n’est pas le seul problème avec le personnage, car il y a un autre coup juste quelques instants plus tard dans lequel Sebulba passe instantanément du côté gauche d’Ani à sa droite.

9 Où est passé le sabre laser de Dark Maul?

Il y a quelques scènes dans lesquelles Dark Maul semble perdre temporairement son propre sabre laser. Le premier est un clin d’œil et vous allez le manquer, moment où seule une petite partie de la lame est visible pendant quelques images, mais l’erreur la plus flagrante est lorsque le cadavre (supposément) mort de Maul tombe dans la fosse.

Il tenait son sabre laser cassé quand il a commencé à tomber, mais dès que la caméra coupe sur le plan de sa chute, l’arme semble avoir complètement disparu.

8 Qui est cette fille téléporteuse?

Dans la scène finale du film, il y a une mystérieuse fille sans nom derrière R2-D2 et Anakin. Nous ne découvrons jamais rien d’elle, mais elle semble avoir une sorte de capacité de téléportation magique (cela, ou elle se retrouve tout simplement au milieu de grosses erreurs de continuité).

Lorsque le tir change, elle est à l’avant d’un groupe d’enfants lançant des confettis, avant de reprendre sa position derrière R2-D2 et Anakin. Il semble étrange qu’avec tous ces extras à leur disposition, ils réutilisent la même actrice éminente et gâchent la continuité de la scène.

7 Capacité de force de Blink-and-You-Miss-It d’Obi Wan

Ils ont visiblement filmé la mort de Dark Maul sous différents angles en utilisant quelques plans différents, car il y a un plan dans lequel Obi-Wan fait un mouvement agressif vers l’apprenti Sith tout en tenant le sabre laser de Qui Gon avec sa main droite, tandis que les plans non plus côté le montrer à sa gauche.

Cela vous fait vous demander quelle est leur approche du tournage de scènes comme celle-ci, et quelle est la différence entre les prises. Sûrement s’ils les filmaient relativement près les uns des autres, alors Ewan McGregor serait simplement capable de se rappeler dans quelle main il avait le sabre laser?

6 Pod Racer d’Anakin ne devrait pas vraiment fonctionner

Les moteurs du pod racer d’Anakin tournent dans la mauvaise direction, ce qui signifie que l’air est éloigné du moteur, plutôt que aspiré. En termes de mécanique, seul un ingénieur connaîtra les implications exactes de cela, mais cela aurait été drôle pour voir une représentation scientifiquement exacte de la conception défectueuse d’Anakin.

Peut-être que ça n’aurait pas bougé du tout. Ou peut-être que cela l’aurait envoyé voler à l’envers. Ou, mieux encore, peut-être que son Racer aurait explosé dès qu’il aurait essayé de quitter la ligne de départ.

5 R2-D2 ne fonctionne pas si bien quand il est animé

L’un des plus gros problèmes de la trilogie prequel dans son ensemble est sa décision de remplacer bon nombre des effets pratiques et du réalisme des originaux par une animation continue et un écran vert pathétique. Pendant le film, il y a beaucoup de problèmes avec R2-D2 qui n’auraient pas été là s’ils avaient utilisé sa forme physique tout au long.

Premièrement, quelques clichés dans lesquels il est au-dessus de divers navires ne l’ont tout simplement pas là. Il y a aussi un gros plan quand Anakin vole du cintre dans lequel son objectif est du mauvais côté, et une animation particulièrement mauvaise pendant la course aux pods, dans laquelle le haut de sa tête se soulève légèrement.

4 Les pistolets de la Droidedka ne fonctionnent pas vraiment

L’un des méchants les plus intéressants introduits dans The Phantom Menace est les droïdes blindés en forme de boule appelés droidekas. Ils n’ont peut-être pas reçu le nom le plus intéressant au monde, mais ils sont certainement l’un des concepts les plus uniques introduits par les préquelles.

Ils passent beaucoup de temps à rouler dans des boules effrayantes ressemblant à des araignées, et lorsqu’ils atteignent leur cible, leurs canons alternent des tirs pendant qu’ils tirent. Pendant le combat dans le hangar de Theed, de nombreux coups évidents ne produisent pas de feu laser, malgré le déplacement et la production de leur effet de tir.

3 Écran changeant de Shmi

Malgré le fait qu’en tant que Jedi, Qui Gon est plus puissant que la plupart des autres, il ne fait aucun effort pour libérer Shmi Skywalker de son esclavage. En dépit d’être un esclave, Shmi jouit d’une liberté surprenante, comme la possibilité de regarder la course des pods d’Anakin.

De loin, nous la voyons le regarder sur un écran doté de poignées de chaque côté. Lorsque la photo fait un zoom avant, l’écran n’a plus ces poignées. Cela impliquerait qu’ils ont fait deux accessoires différents pour remplir ce seul but, puis pour une raison étrange, ils ont décidé d’alterner entre ceux qu’ils utilisaient.

2 Anakin ne sait pas quand sa propre course est

Considérant qu’Anakin a passé la majeure partie de son enfance à construire un Pod Racer et à se préparer à participer aux compétitions lorsque la journée arrive enfin, il semble étrangement mal informé. Il dit à Qui Gon qu ‘”il y a une grande course demain” (qu’il pourrait utiliser pour payer leurs pièces). Le problème avec cette phrase, c’est qu’il n’y a pas vraiment de course demain.

Le lendemain, Anakin passe son temps à réparer son navire, puis la course commence le lendemain. Pourquoi Anakin ne connaît-il pas tous les détails de quelque chose dont il est clairement obsédé?

1 Le trafic est en boucle

Ce n’est pas exactement une erreur, car je suis sûr que George Lucas savait exactement ce qu’il faisait lorsqu’il a copié et collé des boucles de trafic passant par les fenêtres de Coruscant. Cependant, regarder l’arrière-plan de chaque scène et regarder le même navire passer toutes les quelques secondes vous fait vraiment sortir du moment.

Vous penseriez que dans une entrée à gros budget dans une énorme franchise, ils prendraient simplement le temps de le remplir pour refroidir les détails, plutôt que de prendre l’option alternative beaucoup plus paresseuse: animer quelques secondes puis la boucler.

