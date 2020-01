10 façons dont la franchise peut ramener Ben Solo

C’est fini, fans de Star Wars. La sortie de Star Wars: The Rise of Skywalker marque la fin de la saga Skywalker, commencée par George Lucas en 1977. Il terminera six films entre 1977 et 2005 avant de vendre Lucasfilm à Disney, après quoi deux nouveaux cinéastes achèveront ses neuf opéra spatial épique comprenant une partie de la famille Skywalker.

CONNEXES: Star War: The Rise Of Skywalker: 5 raisons pour lesquelles Kylo Ren a obtenu son rachat (et 5 pourquoi il ne l’a pas fait)

JJ Abrams a réalisé Star Wars: The Force Awakens, où il a présenté le guerrier du côté obscur Kylo Ren comme le méchant de la trilogie de la suite. Dans Star Wars: The Rise of Skywalker, il a relaté sa rédemption trop brève, donnant aux fans un petit aperçu de son personnage héroïque côté lumière, Ben Solo. Le prince noir de Star Wars est devenu un prince Disney jusqu’au baiser du véritable amour, puis il est parti. Il y a eu un tollé de la part des fans de Star Wars et Reylo (qui ont toujours soutenu un couple Kylo Ren / Rey) demandant à Disney de l’inclure dans les futures entreprises de Star Wars. Voici 10 façons dont Ben Solo peut être ramené dans la franchise.

10 EXEGOL LE GARDE VIVANT

En feuilletant les pages de Star Wars: The Rise of Skywalker: The Visual Dictionary, Exegol a une “vergence transportante”. Les Sith Eternals ont construit le temple Sith sur Exegol précisément à cause de ces fissures d’énergie, qui sont censées être le moyen de restauration par lequel Palpatine a survécu après le retour du Jedi.

Il est donc possible qu’après avoir été projeté hors du précipice par Palpatine lors du combat final avec Rey dans la salle du trône, Ben Solo soit tombé dans l’une de ces fissures de vergence transporteuse. Lorsqu’il s’est évanoui après le baiser de Rey, Exegol est peut-être ce qui le fait revivre.

9 IL FORCE SE PROJECTE LUI-MÊME

Lorsque l’empereur Palpatine a utilisé la Force pour expulser Ben Solo de sa salle du trône et au-dessus d’un précipice, il semblait tomber dans une flaque de lumière hors de l’écran. Rey et Palpatine s’affrontent dans une confrontation, et il est absent pour tout l’engagement. Au moment où il est vu sortir du précipice, l’incroyable énergie que Rey a utilisée pour vaincre l’empereur l’a tuée.

Ben Solo peut en fait être ailleurs, et utilisant simplement la même technique que son maître a utilisée pour l’affronter sur Crait. Master Skywalker a reconnu qu’il avait un don de talent brut puissant, alors peut-être qu’il a pu l’utiliser pour le projet Force. Lorsqu’il a “disparu” après avoir sauvé Rey, il a simplement rappelé cette projection à l’emplacement de son corps physique.

8 IL EST DANS LA GROTTE SUR AHCH-TO

Lorsque Rey s’entraînait avec Luke Skywalker, l’un de ses exercices consistait à pénétrer profondément sous les anciennes habitations Jedi d’Ahch-To et à affronter ses peurs. Elle voulait savoir qui étaient ses parents, et elle pensait que la grotte aurait des réponses, un peu comme quand Luke est entré dans la grotte à Dagobah sous la direction du maître Jedi Yoda.

La grotte résonnait fortement avec la Force et réagissait particulièrement à l’attraction de Rey du côté obscur. Il y a des fans de Star Wars qui croyaient que la grotte d’Ahch-To et les cavernes du Temple Sith d’Exegol sont connectées comme un conduit, et lorsque le corps de Ben a disparu, il est réapparu sur Ahch-To, peut-être derrière le miroir.

7 IL EST DANS LE MONDE ENTRE LES MONDES

Star Wars: Rebels a introduit le monde entre les mondes, un endroit où divers personnages ont été aspirés, résidant dans une sorte de “purgatoire”. Il est possible qu’il y ait un point d’accès similaire à l’intérieur du temple Lothal sur Exegol, qu’il n’a découvert que lorsque l’empereur l’a renversé au-dessus du précipice.

CONNEXES: Star Wars: 10 moments Clone Wars et Rebels qui pourraient se connecter à la montée de Skywalker

Dans le monde entre les mondes, il pouvait voir tout ce qui arrivait à Rey et prendre la décision de revenir à ce moment pour l’aider. Cependant, après avoir utilisé autant d’énergie de Force pour lui redonner la vie, il est aspiré et piégé, forçant Rey à trouver un moyen d’y accéder elle-même et de le sauver.

6 LUKE APPREND À LUI COMMENT DEVENIR UN FANTÔME DE FORCE

Qui-Gon Jinn, un puissant maître Jedi et étudiant de la Force Vivante, était le seul Jedi de mémoire récente à pouvoir matérialiser son essence dans un état visuel. Bien que non corporel, ce “fantôme de Force” a conservé des aspects de sa mémoire, bien que le processus ait été douloureux, car à chaque fois il a été forcé de se manifester dans une ancienne chronologie de lui-même.

Il a enseigné ce pouvoir au Maître Jedi Yoda, qui en a fait grand usage au fil des ans pour se manifester pour se manifester à Luke Skywalker. Il est possible que si Ben Solo devienne effectivement un avec la Force, son ancien maître lui expliquera comment devenir lui-même un fantôme de la Force afin qu’il puisse se manifester à ses proches à volonté.

5 LE POUVOIR DU DYAD EST PAS ENTIÈREMENT CONNU

L’empereur Palpatine a tiré des cordes pour obtenir le pouvoir de Kylo Ren et Rey, les utilisant les uns contre les autres jusqu’à ce qu’il les amène tous les deux à Exegol. Il les appelait une “dyade” dans la Force, invisible depuis des générations, et il leur a siphonné leur force vitale pour obtenir son essence.

CONNEXES: Star Wars: Les 10 meilleures scènes de Reylo, classées

Nous ne savons pas grand-chose sur une “dyade”, sauf que c’est quelque chose de vaguement référencé dans les textes Jedi. Mais nous savons que Rey et Kylo Ren ont pu communiquer télépathiquement à travers l’espace, passer des objets entre eux dans le temps, et même toucher malgré la distance. Si une moitié de la dyade vit, l’autre peut-elle jamais faire partie de la Force? Il est possible que le lien de Ben Solo avec Rey puisse garder son essence en vie quelque part.

4 SES LIEUX COMMERCES MERE AVEC LUI

À toutes fins utiles, Leia Organa est tombée dans le coma dans Star Wars: The Rise of Skywalker après avoir aidé à se lier avec Ben et à l’aider à être tiré du côté de la lumière. Ses souvenirs et ses souvenirs ont aidé à évoquer Han Solo, qui a pu partager une certaine sagesse d’adieu avec son fils.

Lorsque Ben a pu sauver Rey en lui transférant sa force vitale, il s’est évanoui, devenant probablement un avec la Force en même temps que le corps de Leia s’est évanoui. Il est possible que Leia lui ait donné le reste de sa force de vie, et combiné avec la vergence transporteuse sur Exegol, il peut être retourné aux vivants.

3 IL VA ÊTRE VU SOUS UNE FORME PLUS JEUNE

Disney est en pourparlers pour développer une série pré-action en direct pour Disney + impliquant Ben Solo en tant que jeune apprenti de Luke Skywalker. Cela remplirait une partie de leur relation en mettant en évidence son tour du côté obscur et la manipulation de Snoke avant qu’il ne devienne le chef suprême du premier ordre.

CONNEXES: Star Wars: Les 6 meilleures (et 4 pires) décisions prises par Luke Skywalker

Bien que cette approche puisse donner un sens au service de streaming, une grande partie de cette période est étoffée dans la série de bandes dessinées The Rise of Kylo Ren, et le public ne sera peut-être pas intéressé par la formation de Ben Solo s’il est beaucoup plus jeune.

2 IL SERA INTÉGRÉ AU NOUVEL UNIVERS ÉLARGI

Après que George Lucas ait créé sa trilogie originale, les fans de Star Wars ne savaient pas qu’il y aurait de futurs films Star Wars et ont dû se contenter de l’Univers élargi créé par des auteurs de romans et de bandes dessinées pour voir ce que faisaient leurs personnages préférés.

Après la trilogie de la suite, Disney a décidé de créer un nouvel univers élargi qui deviendra canon, explorant les nouvelles aventures des personnages qu’il a introduits. Les queues de Ben Solo peuvent vivre dans le NEU, surtout si Adam Driver ne revient pas sur grand écran pour le jouer en direct.

1 IL VENIRA DANS UN NOUVEAU FILM

Compte tenu du tollé suscité par plus de fans de Ben Solo par Star Wars, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Disney développerait des films dans son nouvel univers élargi pour 2021/2022. Cela mettrait en évidence l’avenir de Rey et Ben ensemble, entraînant un nouvel ordre Jedi, qui inclurait Finn qui a embrassé sa sensibilité à la Force.

Tout dépendra bien sûr de la capacité de Disney à convaincre Adam Driver, Daisy Ridley et John Boyega de revenir à leurs rôles après la trilogie suivante. Driver est connu pour avoir coupé tous les liens avec un personnage une fois le tournage terminé.

SUIVANT: Star Wars: 5 raisons pour lesquelles Kylo Ren / Rey sont le couple le plus romantique de la franchise (& 5 pourquoi ce sera toujours Han / Leia)

Prochain

The Vampire Diaries: 10 raisons pour lesquelles Elena et Bonnie ne sont pas de vrais amis



A propos de l’auteur

Kayleena a été élevée sur Star Wars et Indiana Jones depuis le berceau. Passionnée de cinéma, elle possède une collection occidentale de plus de 250 titres et compte qu’elle en est particulièrement fière. Quand elle n’écrit pas pour ScreenRant, CBR ou The Gamer, elle travaille sur son roman de fiction, soulève des poids, va à des concerts synthwave ou cosplay. Diplômée en anthropologie et en archéologie, elle prévoit de continuer à prétendre être Lara Croft aussi longtemps qu’elle le pourra.

En savoir plus sur Kayleena Pierce-Bohen