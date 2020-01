10 faits en coulisse sur les disparus

Bien que The Departed ne soit peut-être pas le film le plus populaire de Martin Scorsese, il a encore beaucoup de mérite. Il est rapide, il est magnifiquement tourné, les performances de la distribution sont fascinantes et l’intrigue est brillamment complexe. C’est un thriller chat et souris raconté sous deux angles différents.

Alors qu’un policier de Boston travaille avec un chef du crime local pour divulguer des informations policières, un autre policier de Boston passe sous couverture et infiltre l’organisation de ce même chef du crime. Les deux protagonistes du film – joués avec force par Leonardo DiCaprio et Matt Damon – se cherchent tous les deux, et nous seuls détenons toutes les informations. Voici 10 faits sur les coulisses des défunts.

10 Martin Scorsese ne se rendait pas compte qu’il s’agissait d’un remake lorsqu’il a signé

The Departed est un remake américain d’un thriller policier de Hong Kong appelé Infernal Affairs, mais lorsque Martin Scorsese a signé pour le réaliser, il ne s’est pas rendu compte qu’il s’agissait d’un remake. Il mettait encore la touche finale à sa dernière coupe juste une semaine avant la sortie du film.

Lorsqu’il a accepté le premier prix de la Director’s Guild of America pour la réalisation de ce film, Scorsese a plaisanté en disant que c’était le premier film qu’il ait jamais réalisé qui avait en fait un complot. Jusqu’à présent, The Departed est le seul remake d’un film international ⁠ – et le seul film dirigé par Scorsese ⁠ – à remporter l’Academy Award du meilleur film.

9 Al Pacino était le premier choix pour jouer Frank Costello

Depuis sa rencontre dans les années 70, Martin Scorsese avait voulu travailler avec Al Pacino. L’acteur a été le premier choix de Scorsese pour le rôle de Frank Costello dans The Departed, mais il l’a refusé. Jack Nicholson était le deuxième choix du réalisateur, et il a accepté le rôle parce qu’il venait de jouer dans quelques comédies et qu’il était impatient de jouer un méchant sinistre dans un drame à thème sombre.

Cependant, il a fallu convaincre Scorsese, Leonardo DiCaprio et le scénariste William Monahan avant que Nicholson ne signe. Scorsese et Pacino finiraient par travailler ensemble sur l’épopée du crime partiellement romancé The Irishman.

8 Mark Wahlberg a basé sa performance sur de vrais flics qui l’avaient arrêté

Martin Scorsese a dû offrir à Mark Wahlberg le rôle du Sgt. Dignam à quelques reprises avant de l’accepter. Avant la signature de Wahlberg, quelques autres acteurs ont été pris en considération. Ethan Hawke a été pris en considération et Ray Liotta a dû le refuser en raison de conflits d’horaire. Denis Leary n’a pas pu jouer ce rôle car cela entrait en conflit avec le tournage de sa série télévisée Rescue Me, et il a dit qu’il avait apprécié la performance de Wahlberg dans le film.

Wahlberg a basé sa performance sur de vrais flics qui l’avaient arrêté, ainsi que sur les réactions choquées de ses parents quand ils ont dû le renflouer avec leur argent d’épicerie.

7 Frank Costello a été influencé par Whitey Bulger

Frank Costello est un personnage fictif, mais il a été fortement influencé par James “Whitey” Bulger, un criminel infâme qui a chassé une foule irlandaise de Boston tout en informant secrètement le FBI de ses affaires. Cela l’a protégé des poursuites judiciaires alors qu’il tuait des dizaines de personnes. Son gestionnaire au Bureau a ensuite été reconnu coupable d’un certain nombre de crimes.

Le travail des informateurs de Bulger avec le FBI a inspiré la grande torsion dans The Departed. Johnny Depp a joué Bulger dans un biopic de 2015 appelé Black Mass, réalisé par Scott Cooper. En 2018, Bulger a été assassiné en prison à l’âge de 89 ans.

6 La moitié du budget de 90 millions de dollars a été consacrée aux salaires des acteurs

Selon Martin Scorsese, The Departed a été conçu comme une production à petit budget. Cependant, alors que de plus en plus d’acteurs de renom ont signé ⁠— Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Alec Baldwin, Martin Sheen etc. ⁠— le budget a grimpé à 90 millions de dollars. Ce n’est pas tout à fait autant que, disons, un film Star Wars, mais c’est beaucoup pour un film policier.

Environ la moitié de ce budget a été consacrée aux seuls salaires des acteurs. Lorsque le film a commencé à être développé, Colin Sullivan allait être joué par Brad Pitt (qui a fini par produire) et Billy Costigan allait être joué par Tom Cruise.

5 Jack Nicholson a refusé de porter une casquette des Red Sox dans le film

Whitey Bulger, la figure de la criminalité réelle qui a inspiré le personnage de Frank Costello, était connu pour porter une casquette Boston Red Sox dans le cadre de sa tenue quotidienne. Donc, Costello était censé en porter un. Cependant, Jack Nicholson a refusé de porter une casquette des Red Sox, ayant détesté les équipes sportives de Boston depuis la rivalité Celtics-Lakers.

Au lieu de cela, Nicholson portait sa propre casquette des Yankees de New York dans le film. Le chapeau était une difficulté mineure sur le plateau par rapport à certains des autres. Ray Winstone affirme qu’il ne s’entendait pas avec Nicholson sur le tournage de The Departed, malgré l’amitié étroite partagée par leurs personnages.

4 Jennifer Aniston, Emily Blunt et Kate Winslet ont été considérées pour le rôle de Madolyn

Lorsque The Departed a été créé, Vera Farmiga n’était pas une star de cinéma connue, et une star de nom est ce que Martin Scorsese voulait à l’origine pour le rôle de Farmiga, le psychiatre de police Madolyn. Les acteurs considérés pour le rôle comprenaient Jennifer Aniston, Emily Blunt, Kate Winslet et Hilary Swank. Dans sa préparation au rôle après avoir été castée, Farmiga a rencontré un vrai psychiatre de LAPD, qui a jeté un coup d’œil au scénario et a déterminé que presque tout ce que Madolyn faisait était mal.

Farmiga est l’un des rares acteurs à ne pas avoir regardé Infernal Affairs, le film sur lequel The Departed était basé, car son personnage dans le remake était un composite de deux personnages de l’original et elle pensait que cela ne ferait que confondre les choses.

3 Matt Damon a travaillé avec de vrais officiers de police de Boston pour préparer son rôle

Dans ses recherches pour le rôle de Colin Sullivan dans The Departed, Matt Damon a travaillé avec une véritable unité de police de l’État du Massachusetts opérant à Boston. Il a fait des promenades avec les flics lors de patrouilles de routine dans la ville et a même participé à un trafic de drogue. L’unité a également enseigné à Damon comment exécuter correctement les procédures policières, comme tapoter un suspect, afin que sa performance soit plus authentique.

C’était la propre idée de Damon que son personnage soit impuissant, car il pensait que cela contrecarrerait la caractérisation ouvertement masculine de son patron Frank Costello d’une manière intéressante.

2 Jack Nicholson a suggéré certaines des bizarreries les plus étranges de Frank Costello

Jack Nicholson s’est beaucoup amusé à jouer Frank Costello dans The Departed. Il voulait jouer Frank comme l’incarnation du mal, et il a improvisé beaucoup de ses scènes pour ajouter à la nature imprévisible du personnage.

La scène dans laquelle il s’assoit avec Billy ⁠ – que Leonardo DiCaprio a appelé un point culminant de sa carrière ⁠ – était très librement scénarisée. Frank sortant un pistolet a été l’une des improvisations les plus surprenantes de Nicholson. Nicholson a également proposé de nombreuses bizarreries les plus bizarres de Frank, comme jeter de la cocaïne sur des prostituées et porter un gode-ceinture pour la scène du cinéma porno.

1 Une suite centrée sur Dignam est presque arrivée

Après que The Departed soit devenu un succès au box-office, le scénariste William Monahan a eu l’idée d’une suite qui se serait concentrée sur le Sgt. Dignam. Monahan voulait couvrir certains sujets sociopolitiques qu’il avait négligés dans l’original, comme la corruption au sein du gouvernement local. À un moment donné, Robert De Niro a été courtisé pour jouer un sénateur américain (bien que l’on ne sache pas dans quelle mesure ces pourparlers ont progressé).

Bien que Infernal Affairs, le film sur lequel The Departed était basé, ait une poignée de suites, Monahan prévoyait de prendre sa suite dans une direction différente. Pour une raison quelconque, la suite n’a jamais abouti.

