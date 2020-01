10 films à regarder si vous aimez la zone crépusculaire

Il y a peu d’émissions qui ont eu un tel impact à la fois à la télévision et au cinéma, tout comme Twilight Zone. Bien qu’elle ne dure que quelques années, s’étalant de 1959 à 1964, cette série d’anthologie a depuis atteint le statut d’icône avec ses prémices de réflexion, de réflexion et souvent d’obscurité.

Ces histoires intelligemment conçues par Rod Serling ont invoqué l’imagination en puisant dans le surréaliste, le surnaturel et le surhumain. Pourtant, en même temps, ces histoires sont très humaines dans leur transmission de la morale sonore, de l’impact émotionnel et des personnages dynamiques et relatables.

Qu’il soit influencé ou non, il existe également une multitude de films dans la veine de l’œuvre de Serling. Ce sont des films qui présentent un récit engageant renforcé par ce mélange imaginatif du réel et du surréaliste.

Cela dit, jetons un coup d’œil à 10 des meilleurs films pour les fans de Twilight Zone; des films qui capturent l’essence créative, tordue et nuancée de ce spectacle classique.

10 La brume (2007)

Ce thriller atmosphérique et étrange, The Mist, est basé sur le roman de 1980 de Stephen King. Il canalise beaucoup le concept troublant des éléments étrangers en jeu; de l’inconnu ou inexploré. Ce sont des appareils que The Twilight Zone a excellés à réussir avec bon nombre de ses épisodes classiques.

Le chaos qui s’ensuit alors que nos héros luttent pour s’en sortir dans un décor brumeux et chargé de monstres est définitivement Serling-esque. Cela rappelle l’une des conditions hostiles qui ont imprégné l’épisode, “Le soleil de minuit”. The Mist fonctionne avec la prémisse soignée et divertissante d’un film de monstre tout en lui donnant une tournure de science-fiction éthérée qui en fait une montre intéressante.

9 Le sixième sens (1999)

L’un des aspects les plus convaincants qui fait ressortir The Twilight Zone est sa capacité à lancer ses téléspectateurs pour une boucle; les emmener pour une balade passionnante seulement pour les conduire à une destination inattendue. Cette capacité à choquer le public avec une touche intelligente et imprévue est un élément clé pour lequel le cinéaste M. Night Shyamalan a toujours été connu. Et il n’y a peut-être pas de film pour lequel il est plus connu que son succès de 99, The Sixth Sense.

Ce thriller mémorable, qui met en vedette Bruce Willis et Haley Joel Osment en pleine forme, présente une histoire de peur, d’isolement et de paranormal. Et sous la forme parfaite de Twilight Zone, cela se termine par une fin de torsion intelligente qui ajoute une dimension entièrement nouvelle au film une fois qu’il est révélé.

8 La cabane dans les bois (2012)

Une partie de l’impact de The Twilight Zone est sa capacité à vous tromper en pensant que la prémisse est quelque chose de complètement différent d’une révélation ultérieure. Cela se fait à travers les terminaisons créatives, comme nous l’avons mentionné, bien qu’il puisse être encore amélioré avec une histoire qui peut sembler simple et simple au premier abord.

Cela peut sans aucun doute décrire les prémisses de ce film d’horreur sauvage de 2012, The Cabin in the Woods. Il démarre ressemblant à un slasher du vendredi 13 ou à un thriller de zombies dans les bois, pour dévoiler une touche de science-fiction complètement folle impliquant un sacrifice rituel.

C’est évidemment super violent et “dans votre visage” par rapport au spectacle beaucoup plus modéré de Serling, mais les parallèles sont là, bien sûr.

7 Le spectacle Truman (1998)

Il est sans aucun doute évident d’inclure la comédie surréaliste de 98, The Truman Show, dans la conversation de Twilight Zone-esque, étant donné qu’elle a été largement inspirée par un épisode réel, “Special Service”.

Jim Carrey joue Truman, qui obtient tout à fait la vérification de la réalité quand il se rend compte qu’il vit au milieu d’une émission de télévision créée autour de sa vie pour les téléspectateurs du monde entier. Comme vous pouvez l’imaginer à partir d’une prémisse aussi peu orthodoxe impliquant cette ultime “émission de téléréalité”, une série d’événements intenses et bizarres se déroule, alors que Truman tente de s’échapper. Ce concept de présenter la notion de réalité et d’existence elle-même dans de nouveaux objectifs résume l’un des thèmes majeurs de The Twilight Zone.

6 L’invitation (2015)

Bien que ce film assez minimaliste ne contienne pas en soi d’éléments surnaturels ou surréalistes, il présente un récit introspectif captivant sur la nature de l’humanité, ainsi qu’un commentaire sur la société. Les thèmes de l’amour et de la perte, la gestion du deuil, le doute de soi et la pression des pairs finissent par céder la place à une représentation étrange des dangers de la pensée de groupe et des pratiques cultuelles.

En ce sens, The Invitation ressemble au mystérieux talent de Serling pour présenter des commentaires sociaux et des messages réfléchis d’une manière subtile et intelligente. En plus de cela, vous avez également une révélation assez effrayante qui comprend la toute dernière scène, à la manière de Twilight Zone.

5 Mulholland Drive (2001)

La Twilight Zone est réputée pour son sens distinct de l’atmosphère, ainsi que sa capacité à créer des concepts et des décors étranges, presque oniriques à certains moments. Cela décrit très bien les traits des films de David Lynch, et Mulholland Drive en est un excellent exemple.

Ce film capture vraiment la nature bizarre, instable et aléatoire des rêves, alors que nous suivons le récit turbulent de Betty, joué par Naomi Watts. Cela ouvre la voie à un câlin du crime et un thriller psychologique qui oscille entre romance et moments vraiment effrayants et troublants. Tout cela est encore amélioré par quelques révélations choquantes plus tard dans le film.

En remarque – cela a été initialement conçu comme une série télévisée, ce qui devrait vous expliquer à quel point cette histoire dramatique devient riche et complexe.

4 Le phare (2019)

Le travail de Rod Serling peut souvent être décrit comme des études de caractère psychologique expérimentales habillées d’éléments de science-fiction et d’horreur légère. Ce seraient de nombreux descripteurs pour ce drame / horreur trippant du réalisateur Robert Eggers.

Le film vous fait sortir du getgo avec son utilisation particulière du minimalisme à travers une cinématographie granuleuse, en noir et blanc et des images puissantes. Cela donne à cet étrange film d’époque un sentiment d’authenticité ainsi que cette obscurité semblable à Serling qui vous fait sentir que quelque chose ne va pas bien.

Nous nous concentrons sur la vie isolée d’Ephraim et Thomas, terrifiée par Robert Pattinson et Willem Dafoe, alors qu’ils tendent vers un phare de l’île. Les choses commencent simplement et de manière stable, pour ensuite s’envoler de plus en plus en une étrangeté délicieuse.

3 Sortez (2017)

Le fait que le réalisateur Jordan Peele soit connu pour avoir été inspiré par The Twilight Zone, et a même conçu une interprétation moderne, devrait vous faire comprendre que ses films sont assez Serling-esque. Nous, et son tube révolutionnaire, Get Out, semblent certainement détenir ces influences, mais ce dernier est l’exemple le plus fort, à plus d’un titre.

Cette horreur saisissante apporte une nouvelle tournure cool et stimulante au thriller psychologique. Il y parvient grâce à son exploration intelligente des dynamiques raciales en Amérique, ainsi qu’aux notions de contrôle et d’individualisme. Peele établit magistralement ces bases, avant de voir son récit dégénérer en une conspiration chirurgicale pleine de prise que peu de gens ont vu venir.

2 Création (2010)

Ce palpitant Christopher Nolan passionnant s’exécute avec des thèmes de science-fiction d’action amusants, tout en injectant beaucoup de folie hallucinante qui lui permet de se démarquer du peloton. Il y a peu de concepts qui sont plus délicieusement “Twilight Zone” que la notion d’infiltrer les rêves dans les rêves, qui est le nœud de la création trippante et imprévisible.

Le film puise dans les concepts du rêve lucide, du subconscient humain et des perceptions incertaines de la réalité elle-même, prenant une ambiance qui sonne à la fois “Serling” et “Wachowskis”. En même temps, Inception est vraiment sa propre entité créative qui éblouit visuellement et maintient les spectateurs captivés tout au long.

1 souvenir (2000)

Notre spot numéro un se présente sous la forme d’un autre film de Christopher Nolan, l’inventif néo-noir Memento. Pourtant, en dehors de sa nature surréaliste et désorientante, c’est une “image” très différente de notre entrée précédente.

Nous sommes placés dans un endroit chaotique et déroutant tout de suite, alors que nous suivons un protagoniste qui n’a pas la capacité de formuler de nouveaux souvenirs. Cela ouvre la voie à un tourbillon d’incertitude, avec beaucoup d’action, alors que Leonard (Guy Pearce) tente de rassembler des indices et de découvrir qui a tué sa femme. Il utilise des photos Polaroid avec des notes à la hâte pour l’aider à le guider, mais cela ne peut que l’emmener jusqu’à présent, et il lui reste à combler les lacunes de ce puzzle complexe.

Cela ressemble vraiment à un long épisode élaboré de Twilight Zone qui n’a jamais été.

