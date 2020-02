10 films comme Starship Troopers que tout le monde a besoin de voir

Sous-estimé au moment de sa sortie, le film de guerre intergalactique de Paul Verhoeven de 1997, Starship Troopers, a depuis gagné un culte auprès des fans de science-fiction pour son approche satirique du nationalisme jingoistique, la machine de guerre militaire qui se perpétue et les tentations du fascisme. Il est raconté principalement du point de vue de Johnny Rico (un Casper Van Dien à la mâchoire ferme) qui monte dans les rangs de l’infanterie mobile au cours de leur bataille interstellaire avec une espèce extraterrestre d’insectes géants connue sous le nom d ‘«arachnides».

CONNEXES: Satire de science-fiction: les 10 meilleurs moments des Starship Troopers

D’une part, Starship Troopers est un film d’action spatiale ultraviolent amusant et plein d’effets spéciaux. Mais c’est aussi un film qui récompense les visionnements répétés. Heureusement pour les fans de Starship Troopers, il existe de nombreux autres films qui utilisent les conventions de genre de la science-fiction pour réfléchir aux problèmes actuels. Voici dix autres classiques de science-fiction qui combinent une action à indice d’octane élevé avec un commentaire social satirique.

10 RoboCop (1987)

Une décennie entière avant de faire Starship Troopers, Paul Verhoeven a réalisé le film d’action de science-fiction séminal Robocop. Situé dans la dystopie criminelle de Détroit dans un avenir proche, le film raconte l’histoire d’un policier (Peter Weller, avec une mâchoire pour rivaliser avec celle de Casper Van Dien) qui est assassiné par une bande de criminels, pour être ensuite ressuscité comme une machine anti-crime surhumaine créée par la mégacorporation omniprésente et malveillante, Omni Consumer Products.

Comme avec Starship Troopers, un RoboCop de niveau est un film d’action brutal, violent et sombre. Mais Verhoeven injecte des éléments satiriques dans le film, commentant des sujets aussi divers que le capitalisme, la corporatisation des forces de l’ordre, et même le libre arbitre et l’identité individuelle.

9 Rappel total (1990)

Encore un autre joint de Verhoeven, Total Recall est une adaptation lâche de la courte histoire brillamment intitulée Philip K. Dick We Can Remember It For You Wholesale. Le film imagine un avenir dans lequel les gens peuvent payer pour avoir des souvenirs de vacances fantastiques implantés dans leur cerveau, plutôt que d’avoir à sortir et à les vivre.

Le travailleur de la construction qui n’a pas de chance Douglas Quaid (le sommet d’Arnold Schwarzenegger) décide qu’il aimerait avoir des vacances dans lesquelles il est un agent secret sur Mars. Cependant, au lieu d’implanter la mémoire, la procédure semble révéler une mémoire supprimée du passé de Quaid dans laquelle il était en fait un agent secret.

Avec une conclusion époustouflante qui vous laissera remettre en question l’intégralité du récit du film, Total Recall est un classique de science-fiction des années 90 qui mérite certainement d’être revisité pour les fans de Starship Troopers.

8 L’homme qui court (1987)

Un autre véhicule de Schwarzenegger, The Running Man de 1987, se déroule dans un avenir dans lequel l’Amérique est sous le contrôle d’un régime totalitaire et des criminels condamnés se battent pour leur vie dans un jeu télévisé géré par l’État appelé «The Running Man». Basé sur un roman de Stephen King (l’un de ceux écrits sous son pseudonyme Richard Bachman), l’histoire se concentre sur un officier de police (Schwarzenegger) qui est accusé d’un crime qu’il n’a pas commis et est forcé de participer au Running Man .

Bien que le film n’atteigne jamais tout à fait le même niveau que les films Verhoeven sur cette liste, il reste un film d’action de science-fiction amusant et étonnamment pertinent satirisant l’obsession populaire de la télé-réalité.

7 Bord de demain (2014)

Avec Tom Cruise et Emily Blunt, Edge of Tomorrow est ce qui pourrait arriver si Starship Troopers avait un bébé avec Groundhog Day. Le film suit le Major William Cage (Cruise), un officier des relations publiques qui est contraint de combattre contre une race extraterrestre qui a envahi des pans de l’Europe. Après avoir été apparemment tué au combat, Cage se retrouve pris dans une boucle temporelle: chaque fois qu’il meurt au combat, il se réveille bien vivant la veille. Il fait équipe avec le personnage de Blunt, un soldat d’élite des Forces spéciales, et ensemble, ils essaient de trouver un moyen de vaincre définitivement les extraterrestres.

Amusant et inventif, Edge of Tomorrow parvient à transcender les tropes du genre action de science-fiction à travers un scénario intelligent et des performances véritablement engageantes de ses deux rôles principaux.

6 Alien (1979)

Le film d’horreur de science-fiction classique de Ridley Scott de 1979, Alien, a engendré d’innombrables imitations, mais aucune (à part peut-être sa suite, Aliens) ne peut correspondre au sentiment de claustrophobie du film original. Alors que les films de science-fiction de l’époque comme Star Wars et Close Encounters of the Third Kind avaient rendu l’espace extra-atmosphérique magnifique et fantastique, Alien l’a réinventé comme une source d’horreur Lovecraftienne.

CONNEXES: Pourquoi Ridley Scott est le directeur le plus important de Sci-Fi

Alien se concentre sur l’équipage du vaisseau spatial «Nostromo» qui rencontre une créature extraterrestre meurtrière en revenant sur Terre depuis l’espace lointain. Une histoire simple est rehaussée par une partition tendue, une conception de créature terrifiante, une mise en scène brillante et une performance en tête de série de Sigourney Weaver. Alien était révolutionnaire à l’époque pour un certain nombre de raisons: non seulement il a mélangé les conventions de genre de l’horreur avec la science-fiction, mais il peut également être considéré comme le premier grand film de science-fiction féministe.

5 Équilibre (2002)

Equilibrium, le film de science-fiction dystopique de 2002 de Kurt Wimmer, ne fait aucun effort pour cacher ses inspirations, mais c’est toujours un film d’action cérébral et visuellement intéressant. Partie Fahrenheit 451, partie Nineteen Eighty-Four, le film se déroule dans un avenir où l’émotion humaine est considérée comme la source de toute guerre et a été interdite par un gouvernement autoritaire. Les citoyens prennent des injections quotidiennes de drogues conçues pour supprimer leurs émotions, et des agents de police hautement qualifiés recherchent et exécutent les personnes coupables d’avoir commis des «délits sensoriels», comme la lecture de littérature et de poésie et le sentiment d’amour. Lorsque l’un de ces officiers (Christian Bale) rate une de ses injections quotidiennes, il commence à ressentir des émotions, cela le conduit à remettre en question la moralité de ses actions.

4 District 9 (2009)

Situé dans une réalité alternative dans laquelle des étrangers sont arrivés dans la ville sud-africaine de Johannesburg, le district 9 de Neill Blomkamp, ​​nominé aux Oscars, traite de thèmes complexes du racisme et de la xénophobie et commente la ségrégation raciale qui a eu lieu pendant l’ère de l’apartheid en Afrique du Sud. Comme avec Starship Troopers et RoboCop, District 9 parvient à être à la fois un film d’action divertissant et un commentaire social mordant.

Blomkamp a ensuite réalisé Elysium (2013) et Chappie (2015), qui ont tous deux ressuscité des thèmes similaires à District 9, mais sans l’inventivité graveleuse qui a rendu ce film précédent si mémorable.

3 Dredd (2012)

La franchise de bandes dessinées de Judge Dredd a été adaptée pour la première fois à l’écran en 1995 avec Sylvester Stallone incarnant l’officier d’application de la loi éponyme qui patrouille la future ville dystopique Mega-City One, servant de juge, de jury et de bourreau pour tous les criminels malchanceux qu’il rencontre. Malheureusement, le film de 1995 n’a pas capturé le ton satirique de son matériel d’origine et a été un échec critique et commercial.

Cependant, le redémarrage de 2012 vaut vraiment le détour pour les fans de science-fiction d’action de Verhoeven. Élevé par un script écrit par Alex Garland, qui a également écrit et réalisé le brillant film de science-fiction Ex Machina (2015), le remake de 2012 met en vedette Karl Urban dans le rôle principal et présente Olivia Thirlby comme son offensive psychique. Ensemble, ils doivent se battre pour vaincre le seigneur de la drogue «Ma-Ma» (Lena Headey de Game of Thrones), qui est enfermé dans une tour de bidonville de 200 étages.

2 Vidéodrome (1983)

Le classique culte de la science-fiction surréaliste du début des années 80 de David Cronenberg raconte l’histoire de Max Renn (James Woods), un dirigeant de la télévision canadienne qui, à la recherche de cotes d’écoute, commence à diffuser une émission de télévision ultraviolette appelée «Videodrome».

Videodrome traite de plusieurs des mêmes thèmes que les autres films de cette liste, y compris l’autoritarisme, le consumérisme et le pouvoir de la télévision et des médias, mais infuse son commentaire social avec l’horreur corporelle hallucinatoire de Cronenberg. Avec des visuels vraiment uniques et une excellente performance de James Woods, Videodrome est certainement un choix à découvrir pour ceux qui aiment les films à l’extrémité la plus étrange du spectre de la science-fiction.

1 Mars attaque! (1996)

Plus une comédie droite qu’une science-fiction, Mars Attacks de Tim Burton! plaira aux fans des éléments les plus comiques de Starship Troopers. Inspiré par les films de science-fiction pulpeux à petit budget des années 1950 d’Ed Wood et mettant en vedette une énorme distribution d’ensemble qui comprend Jack Nicholson, Glenn Close, Danny Devito, Michael J Fox et même Tom Jones, le film suit les tentatives maladroites de l’humanité pour combattre des envahisseurs extraterrestres de Mars. Référence constante dans la culture pop depuis sa première création, Mars Attacks! est un film que les fans de Starship Troopers ne peuvent pas se permettre de manquer.

SUIVANT: 10 films de science-fiction des années 50 qui sont encore hallucinants aujourd’hui

Prochain

Comment j’ai rencontré votre mère: 5 personnages qui ont obtenu des terminaisons (et 5 qui méritaient plus)