10 films de science-fiction des années 50 qui sont encore hallucinants aujourd’hui

Le truc avec les films de science-fiction, c’est qu’ils ont tendance à vieillir assez rapidement. Ce qui était de grands effets spéciaux il y a quelques années perd rapidement son éclat avec la prochaine série de mises à jour CGI. Et les films basés sur la science théorique dure sont souvent réfutés peu de temps après la réalisation du film (si c’était en fait correct au moment où le film a été réalisé).

Donc, pour durer près de 60 ans, un film de science-fiction doit avoir autre chose: le cœur d’une idée qui s’empare de votre cerveau et ne la lâche pas. Voici dix de ces films des années 50 qui ont encore le pouvoir de vous épater.

10 Invasion des voleurs de corps

Invasion of the Body Snatchers va au bas de cette liste parce que les gens sont blasés par le principe et le concept de base, même si la plupart n’ont pas vu le chef-d’œuvre d’origine (ou même le remake des années 70 tout aussi bon). Mais la façon dont le film explore le concept est effrayante à ce jour.

Aux premiers stades de l’invasion, les personnes qui se manifestent semblent vraiment hystériques parce qu’elles sont prises par une terreur existentielle profonde, même lorsque leurs craintes devraient être apaisées. La terreur d’une femme à la découverte de l’imposteur a en fait ce qu’elle pensait être une cicatrice d’identification qui fait frissonner le dos.

9 Le jour où la Terre s’est arrêtée

Un autre film qui a été quelque peu atténué par une suite terne, The Day the Earth Stood Still capture la paranoïa de la guerre froide peut-être mieux que tout autre film. Les gens sont tellement méfiants “John Carpenter”, un homme qui est manifestement revenu en paix. Les images de personnes assises autour de leurs téléviseurs, prenant par ignorance un régime limité de nouvelles réparties, rendront Internet reconnaissant, malgré ses défauts et sa désinformation.

Il peut sembler difficile de croire que son geste ouvertement protecteur ferait tuer M. Carpenter, mais pensez à la peur que les gens peuvent faire aux innocents aujourd’hui.

8 L’œil rampant

Le Crawling Eye est une fonctionnalité de créature qui offre un surprenant coup de poing. Entre les morts étranges et brutales sur la montagne, les liens psychiques et les menaces manifestes pour les enfants que vous n’êtes pas sûrs de réussir, ce film frappe fort pour sa journée.

Il manque un peu de critique sociale, mais si vous ne trouvez pas que l’histoire vous saisit vraiment car elle a de nombreux téléspectateurs, vous serez toujours amusé par les effets, qui vont de convaincant à hilarant, mais sont vraiment uniques dans tous science-fiction, et peut juste avoir inspiré le spectateur.

7 Il est venu de l’espace

En parlant des extraterrestres monoculaires, une bien meilleure production est ce film d’invasion extraterrestre écrit par Ray-Bradbury. Le film fait un excellent travail de construction d’un suspense grisant avec une utilisation judicieuse de “monstervision”, une bande-son effrayante et une foule d’événements étranges. Et les monstres, quand nous les voyons, sont vraiment extraterrestres, et ont l’air d’avoir des décennies d’avance sur leur temps avec la qualité des effets.

Pour un premier film de science-fiction, celui-ci défie beaucoup de conventions et a un tournant surprenant à la fin. Oh, et vous pourrez voir des stars de Gilligan’s Island et The Creature from the Black Lagoon, ainsi qu’un autre film sur cette liste aussi!

6 Les monstres monolithes

The Monolith Monsters est un film de science-fiction surprenant dont les “monstres” ne répondent pas à la plupart des définitions typiques du terme. Au lieu de cela, ce sont des colosses de pierre imposants qui grandissent, dégringolent, puis repoussent à partir des morceaux cassés. (Cela ressemble à une semaine de travail typique, non?)

Ce qui est époustouflant dans ce film, c’est le niveau de menace que le film fait peser sur ces pierres. Ils constituent une menace existentielle implacable. Le film évite également l’erreur comme le font de nombreux films modernes: il ne surpasse pas son accueil. C’est un film tendu qui vous laissera réfléchir.

5 Eux!

Précurseur de vagues de films sur les insectes géants, celui-ci traite d’idées lourdes aussi grandes que ses fourmis titulaires. Et en parlant des fourmis, les effets pratiques tiennent assez bien aujourd’hui. Ils ne semblent pas «réels», mais ils ont l’air substantiels et le jeu leur donne l’ingrédient supplémentaire qui vous met sur le bord de votre siège.

Non seulement il y a la terreur brute de se confronter à ces insectes géants, mais il y a aussi la crainte existentielle que la position de l’humanité en tant que seigneurs de la terre soit au mieux ténue. Cela prouve que les fourmis prendront le contrôle du monde mieux que n’importe quel film, avant la phase IV de 1974.

4 La mouche

C’est un film qui n’a pas été blessé par son remake. Le remake de David Cronenberg en 1986 est non seulement d’une telle qualité, mais tellement différent, que les deux peuvent coexister en tant que films séparés. Ce qui rend ce film époustouflant n’est pas les effets horribles – encore une fois, assez bons pour leur journée – mais la question de savoir si la vie vaut vraiment la peine d’être vécue si une partie essentielle de sa nature est emportée, et le reste glisse lentement.

Aujourd’hui, nous pouvons voir cela comme une allégorie de la maladie d’Alzheimer ou d’une autre démence, mais le film de 1958 le voit comme une vision de ce qui va arriver à l’humanité au milieu de l’avancée effrénée de la science.

3 Planète interdite

Aucune discussion sur la science-fiction de qualité des années 50 n’est complète sans référence à la planète interdite. Et pour cause. En plus de ses effets exceptionnels et de ses tonalités électroniques uniques, ce film est basé sur la prémisse de la façon dont ce serait terrible si les gens se déchaînaient, même pour un instant.

Vous pensez que ce n’est pas une idée époustouflante? Il suffit de soutenir les films et séries télévisées The Purge. Et pour rendre l’idée encore plus difficile à avaler, le film montre qu’une fois que nous avons laissé sortir ce soi plus sombre, nous ne pourrons peut-être pas le remettre dedans. Cela montre que, à certains égards, ce soi le plus sombre est notre vrai soi.

2 L’incroyable homme qui rétrécit

The Incredible Shrinking Man ressemble à votre schlockfest de science-fiction typique, dans le sens de Attack of the 50-Foot Woman et The Amazing Colossal Man. Mais il y a une raison pour laquelle le géantisme est tellement plus populaire que le rétrécissement: le rétrécissement est tellement plus difficile à prendre.

Bien avant la réduction des effectifs, The Incredible Shrinking Man nous montre l’horreur de l’humanité diminuant de stature devant un monde qui devient juste trop grand pour que nous puissions y entrer. Bien avant Internet, la télévision a introduit ce monde dans nos maisons, nous exposant d’une manière terrifiante monde de commies et de bombes H, de guerres et de révolutions dont nous ne pouvons rien faire. Notre disparition inévitable est un fait dur auquel nous sommes encore confrontés aujourd’hui en regardant notre monde chaotique.

1 Quand les mondes entrent en collision

Imaginez que les scientifiques voient la fin du monde arriver. Mais, heureusement, c’était des années de congé, prédit de manière fiable avec une précision mathématique, et l’humanité pourrait l’éviter. Ce serait cher, mais nous pourrions survivre. Cependant, au lieu de croire les scientifiques, le monde a bondi sur quelques incohérences mineures et perçues dans leurs données. Il a déclaré que toute la catastrophe était une œuvre de fiction, fabriquée par un complot de scientifiques pour accroître leur prestige.

Sonnez un peu trop près pour le confort? C’est la prémisse de When Worlds Collide, qui suit également la dégradation tendue de la civilisation alors que la catastrophe imminente devient trop évidente pour être ignorée. Ce film met en vedette Barbara Rush, qui a fait ses débuts dans It Came from Outer Space et est devenue la bien-aimée des générations en tant que star du savon. C’est un joyau court et tendu d’un film qui remboursera au centuple les 83 minutes que vous lui accordez.

