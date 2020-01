10 films d’horreur que les fans d’horreur doivent voir en 2020 (et quand ils sortiront)

Le genre d’horreur est populaire, et avec une nouvelle année, de nouveaux films sont à voir. Une suite, un film inspiré d’une vieille émission de télévision, de multiples suites, la poursuite de franchises de longue date… Le public peut s’attendre à tout cela et plus en 2020.

CONNEXES: Les 10 meilleurs remakes de films d’horreur des années 2000, selon Rotten Tomatoes

Bien qu’il y ait plusieurs films passionnants à paraître dans les mois à venir, cette liste contient 10 que les vrais fans du genre doivent voir. Beaucoup font partie d’histoires réussies qui ont été racontées pendant des années et des années et il y a aussi de nouveaux complots à préparer.

10 The Grudge: 3 janvier 2020

Le 3 janvier 2020, The Grudge est sorti en salles. Cela allait être un redémarrage de The Grudge à partir de 2004, mais cela s’est avéré être une suite à la place.

Quatrième volet de cette série de films, ce nouveau film d’horreur est écrit et réalisé par Nicolas Pesce, produit par Sam Raimi, Taka Ichise et Rob Tapert et avec Andrea Riseborough, Demián Bichir, Betty Gilpin, John Cho, Jacki Weaver et Lin Shaye . L’intrigue est centrée sur un policier, des meurtres et une maison intéressante.

9 Fantasy Island: 14 février 2020

Fantasy Island, qui est un film basé sur une série du même nom de 1977 à 1984, sortira le 14 février 2020. Ce travail est réalisé par Jeff Wadlow, et il l’a écrit avec Jillian Jacobs et Chris Roach, tandis que Jason Blum l’a produit via Blumhouse Productions. Les stars incluent Michael Peña, Lucy Hale et Maggie Q.

La prémisse de ce film à venir est qu’un homme nommé M. Roarke invite les gens à une île luxueuse, afin de réaliser leurs rêves les plus fous. Cependant, ces rêves se révèlent être des cauchemars.

8 Brahms: The Boy II: 21 février 2020

En 2016, The Boy, avec Lauren Cohan et Rupert Evans, sortira en salles, et bientôt, une suite le sera. Intitulé Brahms: The Boy II, il est réalisé par William Brent Bell, écrit par Stacey Menear, et est publié par STX Entertainment.

CONNEXES: 10 films d’horreur asiatiques à regarder avant de voir la rancune (2020)

Les stars sont Katie Holmes et Ralph Ineson, et l’intrigue se concentre sur une famille qui emménage dans un manoir, sans connaître son histoire effrayante. Cette suite sort le 21 février 2020.

7 Un endroit tranquille: Partie II: 20 mars 2020

Après le succès d’A Quiet Place en 2018, une suite, A Quiet Place: Part II, sortira chez Paramount Pictures le 20 mars 2020.

Ce travail est écrit et réalisé par John Krasinski (qui était dans le premier film), et il met en vedette Emily Blunt, qui dirige maintenant seule la famille Abbott. Dans cette suite, le groupe comprend qu’il y a plus de dangers dans le monde, en plus des créatures qui figuraient dans le premier film.

6 Saw 8 (titre non confirmé): 15 mai 2020

Jusqu’à présent, il y a eu huit films Saw, et un neuvième sortira le 15 mai 2020. Celui-ci est réalisé par Darren Lynn Bousman. Le scénario est de Josh Stolberg et Pete Goldfinger et l’histoire est en fait de Chris Rock, qui jouera aux côtés de Samuel L. Jackson, Marisol Nichols et Max Minghella.

Les nouvelles sont sorties qu’un titre de travail de ce film était The Organ Donor, mais les dernières rumeurs pointent vers un nom différent: Spiral: From the Book of Saw. Qui sait quel genre de sensations fortes et de pièges de type jeu cela suscitera pour le public …

5 Fear Street: 5 juin 2020

Cette année donnera également aux fans Fear Street, réalisé par Leigh Janiak et basé sur une série de R. L. Stine. Il y aura trois films se déroulant sur différentes périodes et sortis un mois après l’autre, Fear Street est le premier et est actuellement prévu pour une sortie en juin.

Ce premier épisode aura lieu en 1994, et il se concentrera sur les adolescents confrontés aux choses effrayantes qui se produisent dans leur ville. Kiana Madeira et Olivia Welch joueront des personnages dans une relation gay, et l’un d’entre eux sera des années 1990, tandis que l’un d’entre eux est des années 1600. Gillian Jacobs et Benjamin Flores Jr., alias Lil ‘P-Nut, joueront également le rôle principal.’

4 Candyman: 12 juin 2020

Cette année verra également le jour de Candyman, une suite directe du film du même nom de 1992. Il présente Tony Todd dans le rôle de Daniel Robitaille / Candyman et Yahya Abdul-Mateen II dans le rôle d’Anthony McCoy. Il est réalisé par Nia DaCosta. Et il est écrit par Win Roselfeld et Jordan Peele, qui ont déjà connu le succès dans le genre avec Get Out and Us.

CONNEXES: 5 icônes d’horreur qui méritent un retour dans les années 2020 (et 5 qui ne le font pas)

L’histoire se déroulera là où le projet de logement Cabrini-Green était dans l’original, et elle sortira le 12 juin 2020.

3 The Purge 5 (titre non confirmé): 10 juillet 2020

Les films Purge se concentrent sur des vacances qui ont lieu chaque année et qui permettent à chacun de commettre des crimes pendant 12 heures. Le premier versement de cette série est sorti en 2013, et le 10 juillet 2020, la franchise pourrait se terminer, avec un dernier versement.

Ce cinquième film est réalisé par Everardo Gout et sera publié par Universal Pictures. Des rumeurs ont déclaré qu’un casse pourrait également être au centre de l’attention, et selon IMDb, des stars telles que Ana de la Reguera et Leven Rambin seront présentées.

2 La conjuration: le diable m’a incité à le faire: 11 septembre 2020

The Conjuring: The Devil Made Me Do It est une suite de The Conjuring (de 2013) et The Conjuring 2 (de 2016), ainsi que du huitième film de la franchise Conjuring Universe.

Ce film est réalisé par Michael Chaves, le scénario est de David Leslie Johnson-McGoldrick, et l’histoire est de Johnson-McGoldrick et James Wan. Les stars de tout cela, Ed et Lorraine Warren, seront, une fois de plus, jouées par Patrick Wilson et Vera Farmiga, bien que l’intrigue ne se concentrera pas sur eux dans une maison hantée. Les fans pourront découvrir toute l’excitation le jour de la sortie, le 11 septembre 2020.

1 Halloween Kills: 15 octobre 2020

Jamie Lee Curtis et Nick Castle reviendront sous les noms de Laurie Strode et Michael Myers dans Halloween Kills, une suite d’Halloween (à partir de 2018) et le douzième film de cette franchise classique.

Des stars des épisodes précédents, comme Kyle Richards, Dylan Arnold, Judy Greer, Andi Matichak, Nancy Stephens et Charles Cyphers, seront également en vedette, aux côtés d’Anthony Michael Hall et de Robert Longstreet. Ce remplissage slasher est réalisé par David Gordon Green, il est écrit par Green, Scott Teems et Danny McBride, et il sortira le 16 octobre 2020, suivi de Halloween Ends le 15 octobre 2021.

SUIVANT: 5 films d’horreur que nous attendons avec impatience en 2020 (et 5 nous ne le sommes pas)

Prochain

Sons of Anarchy: 10 couples qui auraient fait beaucoup de sens (mais ne se sont jamais réunis)



A propos de l’auteur

D’une petite ville du Texas de 300, je me suis rendu à l’Université du Texas à Austin pour étudier le journalisme, ce qui m’a poussé à écrire pour des publications comme le Resident Magazine de New York, Austin Home et Us Weekly et pour couvrir des événements tels que South by Sud-ouest, Austin Film Festival et New York Fashion Week. Maintenant, j’ai ma propre marque et je peux créer des publications sur les réseaux sociaux, des communiqués de presse, des articles de presse et plus encore. Quand je n’écris pas, je joue probablement avec mon chat, je suis en vacances avec ma famille ou je regarde Netflix avec mon mari.

En savoir plus sur Bri Thomas